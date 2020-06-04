TurkNet, internet tarifelerine zam yaptı!

TurkNet, bildiğiniz üzere Türkiye içerisinde faaliyet gösteren internet sağlayıcı şirketlerden biri. Bugün Twitter’dan bir okurumuzun bizimle paylaştığı bilgiler neticesinde, önemli detaylar öğrendik ve bu durumu haberleştirmek istedik.

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Aşağıda gördüğünüz üzere bir takipçimizin mail adresine TurkNet’in resmi hesabından bir e-posta gönderiliyor. Bu e-posta içeriğinde ise okurumuzun halihazırda kullanmış olduğu internet paketine zam yapıldığı belirtiliyor.

76 lira olan paketi kullanıyorum 88 lira oldu. 85 lira olan paket ise 98 lira oldu. Efendiler şöyle de bir mail göndermişler. pic.twitter.com/tHqVEMrI7L — Serhan (@srhndmrhn) June 4, 2020

Firma, yapılan fiyat artışının daha önce yapılması gerektiğini fakat yaşadığımız süreçten dolayı ertelendiği belirtilmiş. Ayrıca ilgili e-postada, TurkNet’lilerin veri kullanımlarının %50, maliyetlerinin ise %15’den fazla artış gösterdiği yazıyor.

Yeni zamlarla birlikte 75 TL olan paket, telefon hizmetiyle birlikte 88 TL’ye yükseliyor. Firma, burada küçük bir indirim sağlıyor. Telefon hizmetini istek dahilinde paketinizden çıkarabiliyorsunuz. Yine de fiyat çok büyük bir değişim göstermiyor. Toplamda paketiniz 85 TL’ye düşürülüyor.

Şu an 85TL’lik abonelik seçeneğinden yararlananlar da bu zamdan nasibini alanlar arasında. 85 TL’lik paket ise 98 TL’ye çıkarılıyor.

Kullanıcılara atılan e-posta içerisinde, “yeni fiyatların” 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmiş. 1 Temmuz ile birlikte, eğer yukarıda belirttiğimiz paketleri kullanıyorsanız, yeni fiyatlar size küçük bir şok etkisi yaratabilir.

Umarız ki, internet sektöründe bulunan diğer firmalar da abonelik seçeneklerinde herhangi bir artışa gitmezler. Ama şunu da söylemek lazım, doların sürekli artış gösterdiği bu günlerde, internet servis sağlayıcıların da giderleri o oranda artacaktır. Bunu durumu da göz ardı etmeyerek, aslında TurkNet’in yapmış olduğu zammı, yorumlamak gerekiyor.