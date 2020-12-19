Netflix yapımı Azizler filminin fragmanı yayımlandı

Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri Netflix tarafından yayınlanacak olan Azizler filminin resmi fragmanı yayımlandı. Netflix’in, merakla beklenen yeni Türk filmi yakın zamanda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Azizler filminin senaryosunu, “Bir Başkadır” dizisinin yaratıcısı Berkun Oya’nın kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Taylan Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan üstleniyor. Taylan Biraderler, daha önce Vavien, Küçük Kıyametler gibi filmlerin ve Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl gibi reyting oranları son derece yüksek olan dizilerin yönetmen koltuğunda oturuyordu.

Azizler filminde başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık da bulunurken; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak filme katılıyor. Dram ve komedi kategorisinde yer alan Azizler filmi, 8 Ocak’ta Netflix üzerinden yayınlanacak.

Netflix yapımı Azizler filminin konusu nedir?

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder… Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.