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Netflix yapımı Azizler filminin fragmanı yayımlandı
Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri Netflix tarafından yayınlanacak olan Azizler filminin resmi fragmanı yayımlandı. Netflix’in, merakla beklenen yeni Türk filmi yakın zamanda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Azizler filminin senaryosunu, “Bir Başkadır” dizisinin yaratıcısı Berkun Oya’nın kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Taylan Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan üstleniyor. Taylan Biraderler, daha önce Vavien, Küçük Kıyametler gibi filmlerin ve Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl gibi reyting oranları son derece yüksek olan dizilerin yönetmen koltuğunda oturuyordu.
Azizler filminde başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık da bulunurken; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak filme katılıyor. Dram ve komedi kategorisinde yer alan Azizler filmi, 8 Ocak’ta Netflix üzerinden yayınlanacak.
Netflix yapımı Azizler filminin konusu nedir?
Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder… Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.
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Airpods Max düşük güç modu nasıl çalışır?
Airpods Max, piyasaya çıktığı andan itibaren düşük güç modu ile ilgili bazı soru işaretleri oluştu. Kullanıcılar pil ömründen tasarruf etmek için Smart Case aksesuarını kullanmak zorunda olup olmadıkları konusunda ikileme düşmüş durumdalar.
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Airpods Max düşük güç modu için Smart Case gerekli mi?
Apple geçtiğimiz günlerde yeni nesil kablosuz kulaklığı olan Airpods Max’i tanıtmıştı ve bizde sizlere haberini sunmuştuk. Özellikle düşük güç modu konusunda kullanıcıların aklında bazı soru işaretleri vardı. Bugün edindiğimiz bilgilere göre bu modun nasıl çalıştığı biraz daha netleşmiş görünüyor
Tek şarjla 20 saat konuşma süresi ve 5 dakika şarjla 1.5 saate kadar dinleme süresi sunan yeni nesil kablosuz kulaklık düşük güç moduna Smart Case sayesinde geçebiliyor. İlk gelen bilgiler 2 saat hareketsiz kaldıktan sonra bu moda geçeceği yönündeyken bugün gelen bilgilere göre 5 dakika hareketsizlikte sonra düşük güç modu açılacak. Eğer cihazını Smart Case içerisinde 18 saat ya da 72 saat boyunca hiç kullanmadan bırakırsanız daha da agresif bir pil tasarrufu moduna geçecek.
Smart Case elbette kullanım amacı olarak cihazınızı daha uzun sürelerde kullanmanız amacıyla tasarlanmış bir aksesuar. Eğer gerçek bir düşük güç modu seçeneği için tuş ya da seçenek arıyorsanız ne yazık ki bu özellik sizi tatmin etmeye yetmeyecek. Ancak sunduğu uzun kullanım süreleriyle birlikte Airpods Max bu moda duyacağınız ihtiyacı azaltacağa benziyor.
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Philips, BioTelemetry’yi satın alıyor
Philips, ABD’li BioTelemetry‘yi satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kamuoyuna ile paylaşılan bilgiye göre satın almanın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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Koronavirüs salgını hâlâ devam ederken doktorların ve hemşirelerin gerçek zamanlı uzaktan bakım sağlamasına olanak tanıyan ekipmanına olan talep artıyor. Philips’in satın almak istediği şirket, tam da bu amaca hizmet ediyor.
Philips Üst Yetkilisi (CEO) Frans van Houten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Philips’in bu satın almasının görüntülemeye dayalı tedavi işini büyütme stratejisiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Frans van Houten, “Kovid-19 ile talebin arttığını gördük. Bu satın almanın, uzaktan hasta izlemenin daha da önemli hale geleceği bu döneme mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.
Philips, BioTelemetry için 2,8 milyar dolar ödeyecek
Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, kardiyak teşhis ve izleme teknolojilerine odaklanan BioTelemetry’yi 2,8 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. BioTelemetry şirketi Philips’in hisse başına nakit 72 dolar olan teklifini kabul etti. Söz konusu teklif, hisselerin tamamını içeriyor.
Kalp ritmi bozukluklarının teşhis ve uzaktan izlenmesine odaklanan BioTelemetry’nin bin 900 çalışanı bulunuyor. New York borsasında hisseleri işlem gören şirketin geçen yıl satış geliri 439 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Pandeminin etkileri küresel boyutta devam ederken Philips’in yapmış olduğu yatarım oldukça akıllıca geliyor. Son olarak söz konusu satın alma ile ilgili yapılan açıklamanın ardından Amsterdam borsasında işlem gören Philips’in hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.
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Microsoft Teams’in özellikleri artık Skype’ta
Microsoft Teams’in en iyi özelliklerinden bir artık Skype’ın bir parçası. Bu hafta, en iyi Teams görüntülü görüşme özelliklerinden biri artık Skype‘ta.
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Microsoft Teams yeni özelliklerini Skype’a taşıdı
Getirilen güncelleme sizler için güzel görüşmeler yanında eğlenceli görüşmeler de sağlayacak. Görüşme yaptığınız kullanıcılarla bir araya gelmeniz artık daha kolay. Bununla birlikte uygulama, yüzünüzden omuzlarınıza kadar görüntünüzü alıp, seçtiğiniz sanal alana yerleştirir. Görüşme yaptığınız diğer insanlara da bu uygulamayı yapar ve sizi istediğiniz sanal alanda bir araya getirir. Bu özelliği kullanmak için Birlikte Modunu açmanız gerekiyor. Birlikte Modunu etkinleştirmek için, web kamerası olan en az beş kişiye ihtiyacınız olacak. Açılan bu modla birlikte katılımcı arkadaşlarınızla sanki yan yana oturuyormuşsunuz gibi bir sanal ortamda olacaksınız.
Yapılan bu güncellemeler birçok kullanıcıya kolaylık sundu. Eğer bir Skype hesabınız yoksa endişe etmenize gerek yok. Çünkü Skype’ın web sürümü üzerinden, herhangi bir hesaba sahip olmadan Birlikte Modunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için Skype uygulamasına bile ihtiyacınız yok. Bunun yanında Skype kullanıcıları, Şimdi Toplantı Yap bağlantısı oluşturabilir Oluşturduğu bu bağlantıyı, sınır olmaksızın diğer kullanıcılarla paylaşıp onları bu toplantıya davet edebilir. Davet ettiği bu toplantıda da, en az beş kullanıcı olması şartıyla, istediği sanal ortamı yaratabilir.
Bulunduğumuz dönem içerisinde, yapılan kısıtlamalar ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle görüntülü konuşma gibi etkinliklerin kullanımı arttı. Pandemi dönemi toplantıları için ilk kez Temmuz ayında “Birlikte Modu” kullanılmaya başladı. Bununla birlikte yapılan maçlar için seyirciler aktif olarak maçlara gidemediği için NBA, bu özelliği basketbolseverler için sahaya maçlar sırasında canlı olarak izleyicilere sundu. Bu maçlar sanal olarak devam ettirildi. Yine de, bir Teams özelliğinin Skype’ın yolunda gittiğini görmek şaşırtıcı.
Aynı zamanda, salgın birçok kişiyi evden çalışmaya maruz bıraktı. Evden çalışmaya devam eden insanlar, Zoom yoluyla işlerini devam ettirdiler. Bunun yanında, çoğu insanın sosyalleşme ve sevdikleriyle görüşme ihtiyacı da arttı. Bu yüzden milyonlarca insan, Zoom sayesinde bir araya geldi. Microsoft, görüntülü arama ve iş birliği için, Teams‘e odaklanmış durumda. Skype bu durumu ne yazık ki kaçırdı.
Güncellenen Birlikte Mod özelliğinin yanı sıra, herkesin video akışını aynı anda görebilmemizi sağlayan Geniş Izgara Modu özelliğini de Skype’a ekledi. Windows, Mac, Linux ve web‘de kullanılabilen bu Skype sürümü, daha fazla arka plan seçeneği sunar ve kullanıcıların numaralarıyla devam eden aramalar için arkadaş eklemelerine olanak tanır.
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