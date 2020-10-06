Netflix
Netflix, TV kullanıcılarına 365 günlük içerik planını gösterecek
Netflix, TV uygulamasında tek bir yerden izlenecek içerik bulmayı kolaylaştıran ‘Yeni ve Popüler’ sekmesini kullanıma sundu. Burada şirket, mevcut birkaç sekmeyi bir arada toplayacak ve 365 günlük içerik planını da kullanıcılara gösterecek.
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Netflix’in geçtiğimiz aylarda ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan kullanıcıları için, Spotify benzeri Karıştır ve Bir şey oynat özelliklerini denemeye başladığı ortaya çıkmıştı. Bugünlerde Netflix, esasında hem ana sayfayı düzene sokmak hem de içerikleri yerli yerince gruplamak adına TV uygulaması için ‘Yeni ve Popüler’ sekmesini yayınlamaya başlıyor. İlk kez nisan ayında testlerine başlanan bu sekme, Netflix’in yalnızca TV uygulamasında gösterilecek.
Netflix, TV için yeni sekmesini duyurdu: ‘Yeni & Popüler’
‘Yeni ve Popüler’ sekmesi, Netflix TV uygulamasında halihazırda var olan Yeni, Çok Yakında ve İlk 10 sekmelerini bir araya getiriyor. Ayrıca bu sekme, bir adet de Worth the Wait (Beklemeye değer) adlı yeni bölüm içeriyor. Burada aboneler, önümüzdeki 15 ila 365 gün arasında platforma gelecek içeriklerin bir ön izlemesini görebilecek.
‘Beklemeye değer’ bölümü Netflix uygulamasını TV ile kullananlar başta olmak üzere herkes için büyük bir önem taşıyor. Çünkü kullanıcılar burada platforma eklenecek içerikleri önceden görebilecek ve geldiğinde hatırlatması için hatırlatıcı da ayarlayabilecekler. Netflix geçen yılki fiyat artışlarına bağlı olarak ilk defa ciddi abone kaybı yaşamasına karşın, bu yıl büyük bir ivmeyle en az 10 milyon abone kazanmayı başardı.
Kullanıcı kitlesini elde tutma kaygısı nedeniyle şirket, abonelerinin yeni orijinal içeriklerden memnun olmasını sağlamak adına elinden geleni yapmaya özen gösteriyor. TV uygulamasında yaptığı yeni özellik ile beraber birkaç küçük süsleme de bu çabaların bir parçası.
Dizi/Film/Kitap
The Witcher dizisi, 3. Sezon için onayını aldı!
Popüler haber sitesi Redanian Intelligence, WGA veritabanın da ortaya çıkan yeni bilgileri paylaştı. WGA’dan elde edilen verilere göre Netflix’in beğenilen dizisi The Witcher, 3. Sezon onayını aldı. Sızıntılar, dizinin üçüncü sezonuyla 2022‘de seyircilerle buluşabileceği yönünde.
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The Witcher için üç sezonluk planlama
2019 senesinde ortaya çıkan raporlar, Netflix’in The Witcher dizisini en az 3 sezon olarak planladığını gösteriyordu. Dizi için KC Walsh tarafından, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ benzeri üç sezonluk planlama iddiası da ortaya atılmıştı. Ancak bunun ardından diziyle alakalı bir gelişme yaşanmamıştı.
I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons
— KC Walsh – Black Lives Matter (@TheComixKid) July 15, 2019
2019 senesinde ilk sezonuyla seyircilerin karşısına çıkan dizi oldukça beğenilmişti. İkinci sezon için alınan onayın ardından çalışmalar devam ederken Covid-19 pandemisi nedeniyle Mart ayında askıya alınan çekimler geçtiğimiz Ağustos ayında tekrar başlamıştı.
WGA veritabanına göre üçüncü sezon yolda
Çekimlerin başlamasıyla beraber ikinci sezonun ne zaman geleceğine dair birçok söylenti ortalıkta dolaşmaya başladı. Raporlara göre ise Netflix, önümüzdeki yıl ikinci sezonu yayına almayı planlıyor. The Witcher dizisi, henüz daha ikinci sezonuyla seyirciyle buluşmadan üçüncü sezon onayını almış görünüyor.
Writers Guild of America veritabanında ortaya çıkan bilgileri haberleştiren Redanian Intelligence, The Witcher dizisinin üçüncü sezonunun onaylandığını öne sürdü. Film endüstrisi için önemli olan sitenin kaynak gösterildiği haberle beraber gözler Netflix kanadına çevrilmiş durumda. Netflix’in üçüncü sezonla alakalı duyuru yapması bekleniyor.
Andrzej Sapkowski’nin kaleme aldığı kitap serisi üzerinden uyarlanan CD Project Red yapımı oyunun ardından dizi de sektörde oldukça büyük ilgiyle karşılanmıştı. Popüler kitap serisinden uyarlanan dizinin yeni sezonu da sektörde büyük beklentiye sahip.
Netflix
Netflix 4K desteğini, T2 güvenlik çipine sahip Mac’lere sunacak
Netflix, 4K UHD desteğini Apple T2 güvenlik çipi ile desteklenen Mac bilgisayarlara getiriyor. Apple’ın macOS Big Sur güncellemesini yayınlamasının ardından Mac’inizde Netflix’i 4K izleyebileceksiniz. Ancak bilgisayarınızın ekranının 4K desteğine sahip olması, tek başına yetmeyecek.
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Netflix 4K desteğini Mac cihazlara nihayet getiriyor
Apple bu yılın sonlarında macOS Big Sur güncellemesini piyasaya sürdüğünde, Mac kullanıcıları artık UHD ve HDR kalitede Netflix keyfini çıkarabilme şansına sahip olacak. Yalnız anlaşılan o ki bunun için 4K özellikli bir ekrandan daha fazlasına ihtiyacınız var. Zira Netflix, kendi destek sayfasında yaptığı açıklamada Mac için 4K desteğini yalnızca Apple’ın T2 güvenlik yongasına sahip cihazlarda sunacağını söyledi.
Apple T2 güvenlik çipi, 2018 yılında ve daha sonraki yıllarda tanıtılan Mac bilgisayarlarda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki, eğer sizin Mac’iniz 2018’den önce çıkmışsa maalesef macOS Big Sur’la dahi Netflix’i 4K olarak izleyemeyeceksiniz.
Netflix içeriklerini 4K izlemek için gerekli olan Apple T2 güvenlik çipli bilgisayarların listesi:
- 2020’da kullanıma sunulan iMac
- iMac Pro
- 2019’da kullanıma sunulan Mac Pro
- 2018’de kullanıma sunulan Mac mini
- 2018’de veya daha sonra kullanıma sunulan MacBook Air
- 2018’de veya daha sonra kullanıma sunulan MacBook Pro
Ayrıca Sistem Bilgileri bölümünden Mac’inizde T2 çipinin bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.
Böylesine bir sınırlamanın sebebinin, T2 çipinin HEVC kodlu videoları işleme becerisiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Apple, iMac için hazırladığı web sayfasında yardımcı işlemcinin HEVC videoları önceki nesil T1 çipine göre iki kat daha hızlı işleyebileceğinden bahsediyordu. Bu bağlamda eğer Netflix videoları HEVC kullanarak kodluyorsa, T2 çipini şart koşması mantıklı olabilir.
Bunun dışında Mac bilgisayarlarda Netflix 4K deneyiminden faydalanabilmek için macOS Big Sur, Safari’nin en son sürümü ve 4K abonelik paketine sahip olmanız gerektiğini de hatırlatmamızda fayda var. Son olarak, 4K kalitedeki dizi ve filmleri sadece Safari ile oynatabilirsiniz. Diğer tarayıcılar Mac’te ne yazık ki maksimum 1280 x 720 HD kaliteye kadar çıkabiliyor.
Dizi/Film/Kitap
Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!
Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.
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Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!
Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.
Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4
— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020
Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.