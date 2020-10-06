Netflix, TV kullanıcılarına 365 günlük içerik planını gösterecek

Netflix, TV uygulamasında tek bir yerden izlenecek içerik bulmayı kolaylaştıran ‘Yeni ve Popüler’ sekmesini kullanıma sundu. Burada şirket, mevcut birkaç sekmeyi bir arada toplayacak ve 365 günlük içerik planını da kullanıcılara gösterecek.

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Netflix’in geçtiğimiz aylarda ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan kullanıcıları için, Spotify benzeri Karıştır ve Bir şey oynat özelliklerini denemeye başladığı ortaya çıkmıştı. Bugünlerde Netflix, esasında hem ana sayfayı düzene sokmak hem de içerikleri yerli yerince gruplamak adına TV uygulaması için ‘Yeni ve Popüler’ sekmesini yayınlamaya başlıyor. İlk kez nisan ayında testlerine başlanan bu sekme, Netflix’in yalnızca TV uygulamasında gösterilecek.

Netflix, TV için yeni sekmesini duyurdu: ‘Yeni & Popüler’

‘Yeni ve Popüler’ sekmesi, Netflix TV uygulamasında halihazırda var olan Yeni, Çok Yakında ve İlk 10 sekmelerini bir araya getiriyor. Ayrıca bu sekme, bir adet de Worth the Wait (Beklemeye değer) adlı yeni bölüm içeriyor. Burada aboneler, önümüzdeki 15 ila 365 gün arasında platforma gelecek içeriklerin bir ön izlemesini görebilecek.

‘Beklemeye değer’ bölümü Netflix uygulamasını TV ile kullananlar başta olmak üzere herkes için büyük bir önem taşıyor. Çünkü kullanıcılar burada platforma eklenecek içerikleri önceden görebilecek ve geldiğinde hatırlatması için hatırlatıcı da ayarlayabilecekler. Netflix geçen yılki fiyat artışlarına bağlı olarak ilk defa ciddi abone kaybı yaşamasına karşın, bu yıl büyük bir ivmeyle en az 10 milyon abone kazanmayı başardı.

Kullanıcı kitlesini elde tutma kaygısı nedeniyle şirket, abonelerinin yeni orijinal içeriklerden memnun olmasını sağlamak adına elinden geleni yapmaya özen gösteriyor. TV uygulamasında yaptığı yeni özellik ile beraber birkaç küçük süsleme de bu çabaların bir parçası.