Netflix 4K desteğini, T2 güvenlik çipine sahip Mac’lere sunacak

Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.

İlginizi çekebilir; Fabrika çıkışı overclocklu bazı RTX 3080’lerdeki donmaların nedeni kapasitör kaynaklı!

Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.

Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4

— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020