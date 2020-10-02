Netflix 4K desteğini, T2 güvenlik çipine sahip Mac’lere sunacak

Netflix, 4K UHD desteğini Apple T2 güvenlik çipi ile desteklenen Mac bilgisayarlara getiriyor. Apple’ın macOS Big Sur güncellemesini yayınlamasının ardından Mac’inizde Netflix’i 4K izleyebileceksiniz. Ancak bilgisayarınızın ekranının 4K desteğine sahip olması, tek başına yetmeyecek.

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Netflix 4K desteğini Mac cihazlara nihayet getiriyor

Apple bu yılın sonlarında macOS Big Sur güncellemesini piyasaya sürdüğünde, Mac kullanıcıları artık UHD ve HDR kalitede Netflix keyfini çıkarabilme şansına sahip olacak. Yalnız anlaşılan o ki bunun için 4K özellikli bir ekrandan daha fazlasına ihtiyacınız var. Zira Netflix, kendi destek sayfasında yaptığı açıklamada Mac için 4K desteğini yalnızca Apple’ın T2 güvenlik yongasına sahip cihazlarda sunacağını söyledi.

Apple T2 güvenlik çipi, 2018 yılında ve daha sonraki yıllarda tanıtılan Mac bilgisayarlarda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki, eğer sizin Mac’iniz 2018’den önce çıkmışsa maalesef macOS Big Sur’la dahi Netflix’i 4K olarak izleyemeyeceksiniz.

Netflix içeriklerini 4K izlemek için gerekli olan Apple T2 güvenlik çipli bilgisayarların listesi:

2020’da kullanıma sunulan iMac

iMac Pro

2019’da kullanıma sunulan Mac Pro

2018’de kullanıma sunulan Mac mini

2018’de veya daha sonra kullanıma sunulan MacBook Air

2018’de veya daha sonra kullanıma sunulan MacBook Pro

Ayrıca Sistem Bilgileri bölümünden Mac’inizde T2 çipinin bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.

Böylesine bir sınırlamanın sebebinin, T2 çipinin HEVC kodlu videoları işleme becerisiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Apple, iMac için hazırladığı web sayfasında yardımcı işlemcinin HEVC videoları önceki nesil T1 çipine göre iki kat daha hızlı işleyebileceğinden bahsediyordu. Bu bağlamda eğer Netflix videoları HEVC kullanarak kodluyorsa, T2 çipini şart koşması mantıklı olabilir.

Bunun dışında Mac bilgisayarlarda Netflix 4K deneyiminden faydalanabilmek için macOS Big Sur, Safari’nin en son sürümü ve 4K abonelik paketine sahip olmanız gerektiğini de hatırlatmamızda fayda var. Son olarak, 4K kalitedeki dizi ve filmleri sadece Safari ile oynatabilirsiniz. Diğer tarayıcılar Mac’te ne yazık ki maksimum 1280 x 720 HD kaliteye kadar çıkabiliyor.