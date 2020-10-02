Netflix
Netflix 4K desteğini, T2 güvenlik çipine sahip Mac’lere sunacak
Netflix, 4K UHD desteğini Apple T2 güvenlik çipi ile desteklenen Mac bilgisayarlara getiriyor. Apple’ın macOS Big Sur güncellemesini yayınlamasının ardından Mac’inizde Netflix’i 4K izleyebileceksiniz. Ancak bilgisayarınızın ekranının 4K desteğine sahip olması, tek başına yetmeyecek.
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Netflix 4K desteğini Mac cihazlara nihayet getiriyor
Apple bu yılın sonlarında macOS Big Sur güncellemesini piyasaya sürdüğünde, Mac kullanıcıları artık UHD ve HDR kalitede Netflix keyfini çıkarabilme şansına sahip olacak. Yalnız anlaşılan o ki bunun için 4K özellikli bir ekrandan daha fazlasına ihtiyacınız var. Zira Netflix, kendi destek sayfasında yaptığı açıklamada Mac için 4K desteğini yalnızca Apple’ın T2 güvenlik yongasına sahip cihazlarda sunacağını söyledi.
Apple T2 güvenlik çipi, 2018 yılında ve daha sonraki yıllarda tanıtılan Mac bilgisayarlarda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki, eğer sizin Mac’iniz 2018’den önce çıkmışsa maalesef macOS Big Sur’la dahi Netflix’i 4K olarak izleyemeyeceksiniz.
Netflix içeriklerini 4K izlemek için gerekli olan Apple T2 güvenlik çipli bilgisayarların listesi:
- 2020’da kullanıma sunulan iMac
- iMac Pro
- 2019’da kullanıma sunulan Mac Pro
- 2018’de kullanıma sunulan Mac mini
- 2018’de veya daha sonra kullanıma sunulan MacBook Air
- 2018’de veya daha sonra kullanıma sunulan MacBook Pro
Ayrıca Sistem Bilgileri bölümünden Mac’inizde T2 çipinin bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.
Böylesine bir sınırlamanın sebebinin, T2 çipinin HEVC kodlu videoları işleme becerisiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Apple, iMac için hazırladığı web sayfasında yardımcı işlemcinin HEVC videoları önceki nesil T1 çipine göre iki kat daha hızlı işleyebileceğinden bahsediyordu. Bu bağlamda eğer Netflix videoları HEVC kullanarak kodluyorsa, T2 çipini şart koşması mantıklı olabilir.
Bunun dışında Mac bilgisayarlarda Netflix 4K deneyiminden faydalanabilmek için macOS Big Sur, Safari’nin en son sürümü ve 4K abonelik paketine sahip olmanız gerektiğini de hatırlatmamızda fayda var. Son olarak, 4K kalitedeki dizi ve filmleri sadece Safari ile oynatabilirsiniz. Diğer tarayıcılar Mac’te ne yazık ki maksimum 1280 x 720 HD kaliteye kadar çıkabiliyor.
Dizi/Film/Kitap
Resident Evil: Infinite Darkness animasyonu Netflix’e geliyor!
Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisi Netflix‘e geliyor. Sevilen korku oyununun, yeni uyarlamasından bir adet de fragman yayınlandı.
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Resident Evil yine film oluyor, ama bu sefer farklı!
Son dönemlerde sayıları artan oyun uyarlamalarına yeni bir üye daha katılıyor. Capcom yapımı Resident Evil serisi, Netflix‘e animasyon dizisi olarak geliyor. The Witcher dizisinin ardından yine bir oyun uyarlaması ile kullanıcılarını karşılayacak Netflix ise, animasyona ait bir adet fragman yayınladı. Daha önceden Milla Johovic‘in başrolünde yer aldığı seri ile beyaz perdeye taşınan sevilen oyun, bu sefer de animasyon filmi ile hayranlarının beğenisine sunulacak. Resident Evil: Infinite Darkness ismiyle birlikte ekranlara gelecek yapımda hayranların sevdiği karakterlerin yer alacağı öğrenildi.
Infinite darkness is fast approaching. Are you ready? pic.twitter.com/PXfhUNjPE4
— NX (@NXOnNetflix) September 27, 2020
Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini gördüğümüz fragmana göre Resident Evil: Infinite Darkness, 2021 yılı içerisinde bizlerle birlikte olacak. Son dönemlerde hareketli günlerin yaşandığı Capcom ise, hayranlarına bolca Resident Evil sunmayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Resident Evil 2 ve 3‘ü baştan yapan firma, yeni nesil oyun konsolları ile birlikte Resident Evil: Village‘ı geliştiriyor. Öte yandan Netflix‘in elindeki ikinci Resident Evil uyarlaması olacak olan yapım, “canlı aksiyon” uyarlamasından da oldukça farklı olacak. İlerleyen günlerde yeni detayların karşımıza çıkmasını beklediğimiz yapım bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Netflix, Cemal Kaşıkçı sansürüne ilişkin itirafta bulundu
Anadolu Ajansı‘nın haberine göre; Netflix, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhemmed bin Selman‘ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili eleştirildiği bir programın Suudi Arabistan‘da yayından kaldırması karşılığında, pedofili ve eşcinsellik içerikli videoları yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı.
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Netflix CEO’sundan itiraf
Netflix CEO’su Reed Hastings‘in CNN‘e verdiği bir röportajda; Ocak 2019‘da Hasan Minhaj‘ın sunduğu Patriot Act adlı programın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bölümünün Suudi Arabistan‘da yayından kaldırılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahseden Reed Hastings, Suudi Arabistan‘ın talebi doğrultusunda söz konusu programın yayından kaldırılmasının doğru bir karar olup olmadığının sorulması üzerine, “Bu çok zor bir karardı.” değerlendirmesinde bulundu.
Patriot Act‘in ilgili bölümünün yayından kaldırılmasına karşılık; Queer Eye, Sex Education ve Orange is the New Black gibi programları Suudi Arabistan‘da yayınlama şansı bulduklarını belirten Reed Hastings, “Bu endişe verici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi birisi olduğunu düşünüyoruz.” sözleriyle kararını savundu.
Reed Hastings‘in açıklamalarının ardından, sosyal medya kullanıcıları söz konusu programlarda pedofili ve eşcinsellik gibi ögelerin çokça bulunduğunu ancak Suudi Arabistan‘ın siyasi çıkarları için bu programların yayınlanmasına izin verildiğini belirterek, Netflix‘in kararına tepki gösterdi.
“Tüm dünyada sanatsal özgürlüğü destekliyoruz. Geçerli bir hukuki talep üzerine bu bölümü sadece Suudi Arabistan’da yayından kaldırdık.” açıklaması her kesimden eleştiri çekmişti.
Dizi/Film/Kitap
Netflix Türk dizisi Atiye, 2. sezonuyla geri döndü!
Netflix, ikinci Türk orijinal dizisi olma özelliğini taşıyan Atiye’nin yeni sezonunu yayınladı. İlk sezonu geçen yılın aralık ayında yayınlanan dizi bugünden itibaren izlenebiliyor.
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Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına yönelik yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu bağlamda Hakan: Muhafız ve Aşk 101′in yanı sıra platformun en çok beğenilen ve izlenen dizilerinden biri Atiye (The Gift), bugün 2. sezonuyla geri döndü.
Netflix, Atiye’nin 2. sezonunu yayınladı
İlk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Atiye, gerek gizemli ve esrarengiz havası gerekse izleyiciyi kendisine çeken sürükleyiciliğiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta Netflix’in bir başka orijinal yapımı Dark’a da çokça benzetilen Atiye, 2. sezon ile bugün Netflix abonelerinin beğenisine sunuluyor.
Atiye, aynı isimde bir kadının görünürde İstanbul’dan Göbeklitepe’ye; ancak aslında kendini keşfetme noktasında uzun bir içsel yolculuğa çıkma sürecini konu alıyor. Ülkemizin başarılı oyuncularından Beren Saat’in canlandırdığı Atiye, ilk başta hayatını yaptığı resimler aracılığıyla idame ettirmeye çalışan bir ressam. Fakat aniden aldığı bir haber neticesinde, Göbeklitepe’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan esrarengiz bir sembolün kendi yaptığı resimlerle birebir aynı olmasından mütevellit, bu klasik yaşantısını geri de bırakıyor ve o andan itibaren hayatında yeni bir dönüm noktası gerçekleşiyor.
Ayrıca Atiye’ye bu dönüm noktasında, yine son derece klasik bir yaşantısı olan Arkeolog Erhan (Mehmet Günsür) eşlik ediyor. İsterseniz daha fazla detay vermeyelim; siz dizinin 2. sezonuyla baş başa kalın.
Atiye’nin 2. sezonu kaç bölümden oluşuyor?
Netflix, Atiye’nin yeni sezonunu 8 bölüm olarak yayınladı. Ayrıca her bölümü ise ortalama 35 dakika ile 45 dakika arası sürüyor. Dolayısıyla eğer diziyi bir oturuşta bitirmek isterseniz hayatınızdan en az bir 5 saatin gideceğini göze almalısınız.
Atiye 2. sezonu nereden izlenir?
Hem Türkiye’de hem de dünyada estirdiği rüzgarla adından söz ettirmeyi başaran Atiye dizisinin 2. sezonunu buradaki bağlantıyı kullanarak Netflix üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz.