Netflix’ten ne izleyeceğine karar veremeyenler için yeni özellik

Netflix, ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan insanlar için bir takım yeni özellikler getiriyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan anladığımız kadarıyla platforma “karıştır” (shuffle) ve “Bir şey oynat” isimli iki yeni özellik şu anda test ediliyor.

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Yeni özellik nasıl çalışacak?

Sözünü ettiğimiz yeni özelliklerle alakalı henüz Netflix tarafından açıklanmış resmi bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa bazı Netflix kullanıcılarında halihazırda test edilen yeni özellikte, izleme geçmişinize veya listenize göre belirlenen rastgele bir film veya dizi oynatılmaya başlanıyor.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla “karıştır” seçeneği Netflix’in TV uygulamasında kullanıcı seçim ekranında yer alırken, “bir şey oynat” özelliği ise ana menüde kendisine yer bulmuş durumda.