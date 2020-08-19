Uygulama
Netflix’ten ne izleyeceğine karar veremeyenler için yeni özellik
Netflix, ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan insanlar için bir takım yeni özellikler getiriyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan anladığımız kadarıyla platforma “karıştır” (shuffle) ve “Bir şey oynat” isimli iki yeni özellik şu anda test ediliyor.
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Yeni özellik nasıl çalışacak?
Sözünü ettiğimiz yeni özelliklerle alakalı henüz Netflix tarafından açıklanmış resmi bir bilgi yok. Ancak görünüşe bakılırsa bazı Netflix kullanıcılarında halihazırda test edilen yeni özellikte, izleme geçmişinize veya listenize göre belirlenen rastgele bir film veya dizi oynatılmaya başlanıyor.
Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG
— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020
Ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla “karıştır” seçeneği Netflix’in TV uygulamasında kullanıcı seçim ekranında yer alırken, “bir şey oynat” özelliği ise ana menüde kendisine yer bulmuş durumda.
Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0
— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020
Haber
Trump, TikTok ve WeChat’e 45 gün süre verdi!
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TikTok’u kapatabileceklerini söylemişti. Amerika-Çin gerilimini artıran açıklamanın ardından Trump’tan yeni bir hamle geldi. Perşembe günü imzalanan kararnameyle TikTok ve WeChat’in ABD operasyonlarının satışı için 45 gün süre verildi!
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Donald Trump, TikTok ve WeChat için idari talimat emri verdi!
ABD senatosunun gün içerisinde oy birliğiyle kabul ettiği karar ile TikTok’un kamu cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı. Donald Trump’ın idari talimatı ise popüler uygulamanın geliştiricisi olan ByteDance’ı doğrudan etkiliyor. Eğer TikTok ABD operasyonları Amerika merkezli bir şirkete satılmazsa, ByteDance’ın ülkedeki herhangi bir kuruluş ile iş yapması engellenecek. Bu işlemin gerçekleşmesi için ByteDance yönetimine 20 Eylül’e kadar süre verildiği belirtiliyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada TikTok’un ABD’nin ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Hatta uygulamanın Çin hükümetinin başında yer alan Komünist Partisi’ne hizmet ettiği belirtiliyor. Ayrıca Amerika hükümetinin hedefinde olan tek Çin merkezli uygulama TikTok değil. Aynı talimatta WeChat uygulamasının sahibi Tencent için de 45 günlük süre verildiği kaydediliyor. Tencent’in Riot Games ve Epic Games gibi oyun şirketlerinin sahibi olduğu düşünülürse, söz konusu kısıtlama oyun sektörünü ciddi anlamda etkileyebilir.
TikTok yeni gelişme ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Amerika kıtasındaki faaliyetlerini Microsoft’un satın alacağı tahmin ediliyor. Yazılım devi tarafından yapılan açıklamada görüşmelerin başladığı belirtilerek satış işleminin 15 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti.
Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Büyük teknoloji şirketlerinin son yıllarda bulut teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Bu yatırımlar ile doğru orantılı olarak günlük hayatımızda da bulut teknolojilerini kullanan birçok teknolojiye giderek alışıyoruz. Son olarak Google, One uygulaması ile akıllı telefon kullanıcılarına 15GB bulut depolama imkanı sunduğunu açıkladı.
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Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Geçtiğimiz yıl Google, 2018’de başlattığı yeni bulut depolama hizmeti olan Google One’a telefon yedekleme seçeneğini eklemişti. Android kullanıcıları zaten böyle bir imkana sahip ancak Google One orijinal kalitede fotoğraflar ve videolar yedeklemenin yanı sıra MMS mesajları gibi daha detaylı bir yedekleme imkanı sunuyor. Bu özellik şimdiye kadar uygulama aboneliği gerektiriyordu ve 1.99 dolar fiyatlandırmaya sahipti.
Bugün teknoloji devi Android telefon yedeklemelerini artık Google One uygulaması aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Bu ücretsiz olarak 15GB bulut depolama alanına sahip olacağımız anlamına geliyor. Kullanıcıların bütün ihtiyaçları için yeterli olmayabilir ancak yine de ücretsiz olarak sunulan hizmet oldukça kullanışlı. Google ayrıca iOS için de Google One’ı yayınlayacağını duyurdu ve iOS kullanıcılarının da ücretsiz bulut depolama alanına sahip olacağını açıkladı.
Uygulama birtakım güncellemelere de sahip. Kullanıcıların bulut üzerinde depoladıkları verilerini daha kolay yönetmelerini sağlayan yeni bir Depolama sekmesi eklendi. Bu özellik ile birlikte Google Drive, Fotoğraflar ve Gmail üzerinde silmek isteyebileceğiniz büyük dosyalarınızı tespit etmenizi de oldukça kolaylaşıyor. Bu özelliğe aynı zamanda Google One’ı web tarayıcınız üzerinden kullandığınızda da ulaşabileceksiniz. Android için Google One uygulaması cihazlar ile birlikte kurulu olarak gelmese dahi buradan indirebilirsiniz. iOS uygulaması henüz mevcut değil fakat yakında yayınlanacak.
Uygulama
Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!
Microsoft Aile Güvenliği uygulamasını ilk olarak Mart ayında duyurmuştu. Daha sonra Mayıs ayında deneme sürümü belirli kullanıcılara sunulmuştu. Birkaç ay test ettikten sonra şirket bu hafta hizmetin Android ve iOS için kullanılabilir olduğunu duyurdu.
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Microsoft “Aile Güvenliği” uygulaması genel kullanıma sunuldu!
Uygulama adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların aile üyeleri ve dijital kullanımları hakkında bilgi paylaşımı sağlamakta. Kullanıcıların uygulamaları kullanım sürelerinin sınırlandırılması, çocuklar için belirli web sitelerine erişimin kısıtlanması ve hatta konum paylaşım yoluyla üyelerin nerede olduğu konusunda bilgi alma gibi imkanları var. Bunlara ek olarak ebeveynler yalnızca kullanım istatistiklerini değil aynı zamanda tükettikleri içerikleri gözlemlemek için haftalık etkinlik raporları almayı da seçebilirler.
Microsoft ayrıca uygulamasına belirli uygulamaları engelleme özelliğini de ekledi. Web’de gezinmeye geldiğinde Edge tarayıcı kullanılarak yapılan aramalar için filtreler uygulanabilmekte. Bu özellik Windows, Xbox ve Android’de çalışabilmekte. İçerik denetimi ve kullanım sınırlamalarının yanı sıra Aile Güvenliği ile ebeveynlerin istenmeyen satın alma işlemlerinden kaçınmalarına da olanak tanıyor. Bu işlem aktifleştirildiğinde satın alma işlemi sırasında ebeveynlerin e-posta yoluyla sunulan istekleri onaylaması gerekmekte.
Son olarak Aile Güvenliği uygulamasındaki konum paylaşımı ile aile bireyleri birbirlerinin konum bilgilerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilirler. Uygulama ile birlikte ev gibi ortak kullanım alanları için güvenli bölgeler belirlenebilmekte. Aile üyelerinden biri güvenli olarak tanımlanan konuma girdiğinde veya çıktığında kullanıcıları uyaran bir bildirim açmak mümkün. Özelliklerin çoğu Android, Windows ve Xbox için kullanılabilir olsa da bazı özellikler iOS için ileride aktifleştirilecektir. Uygulama şu anda Android Play Store üzerinden son kullanıcıya sunulmuş durumda ve iOS sürümünün de yakında yayınlanması bekleniyor.