Sony, Youtube ve Netflix gibi akış hizmetlerine entegre edilebilecek bir bulut oyun sisteminin oluşturulmasını öneren bir patent başvurusunda bulundu. VeryAli tarafından keşfedilen patent, kullanıcının video oyunlarını akış hizmetlerine gömülü bir bulut oyun sunucusu aracılığıyla oynadığı ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi cihazlara entegre edilebilen bir sistemi tanımlamaktadır.

Film ve dizilerde yapılana benzer şekilde, video oyunları da akış hizmetlerinde ve hatta hizmet tarafından mümkün olanın ötesinde daha fazla işlevi yerine getirebilecek bir destek cihazı aracılığıyla sunulabilir. Bu cihaz bir Akıllı TV’ye bile bağlanabilir ve video oyunlarının bulut üzerinden oynanmasına izin verebilir.

Başka bir deyişle, kullanıcıların, telefonlar ve akıllı TV’ler de dahil olmak üzere internet erişimi olan bir cihazı temel alarak, bugün herhangi bir akış hizmetindeki filmler ve diziler arasından seçim yapabildikleri gibi bir oyun kataloğuna erişmeleri amaçlıyor.

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Bu patent, Sony’nin oyunlarını bulut üzerinden Apple TV veya Smart TV gibi çeşitli cihazlarda oynatma olanağı sunacağını doğrulamıyor. Temmuz 2021’de Netflix’in mobil uygulama dosyalarında Ghost of Tsushima ve DualSense’in ekran görüntüleri keşfedildi. Bu da Sony’nin bir yılı aşkın süredir bu testleri yaptığını ve teknolojiyi kullandığını gösteriyor.

İçindekiler Bulutta PlayStation oyunları

Bulutta PlayStation oyunları

Japon şirketin halihazırda PS Now adında özel bir oyun yayın hizmetine sahip olduğunu ve bu hizmetin geçen yıl belirli pazarlarda yeni PlayStation Plus’a entegre etmişti. Ortaya çıkan yeni bilgiler şimdilik sadece spekülasyon olsa da, görüntüler Sony ve Netflix’in PlayStation oyunlarına yayın yoluyla erişimi genişletmek için birkaç yıldır birlikte çalıştığını gösteriyor.