Netflix, hesap paylaşımı kısıtlamalarını genişlettiğini ve bu uygulamanın 2023 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 6 milyon yeni abone kazandırdığını duyurdu. Firma, geçtiğimiz yıl bu kısıtlamayı test etmeye başlamıştı ve birçok abonede hayal kırıklığına yol açmıştı. Ancak, bu uygulama sayesinde abone sayısı büyük oranda arttı.

Perşembe günü itibariyle, Netflix, neredeyse kalan tüm ülkelerdeki haneler arasında hesap paylaşımını ele almaya başlayacak. Şirket bir zamanlar hesap şifresi paylaşma uygulamasını destekliyordu ancak şimdi bu durumun iş beklentilerine karmaşık zorluklar getirdiğini belirtiyor.

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Netflix, 2023’te bu kısıtlamayı Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve ABD dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeye genişletti. Bahsedilen bazı pazarlarda, şifreyi paylaşanların arkadaşlarını ağırlamak için fazladan ödeme yapmasına izin verildi. Fakat firma, bu kısıtlamaların yeni uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için ek bir üyelik seçeneği sunmayacağını açıkladı.

Hissedarlara yazılan bir mektupta Netflix, kararın arkasındaki nedenin bu pazarlardaki nispeten düşük pazar penetrasyonu ve daha ekonomik Netflix abonelik katmanlarının mevcudiyeti olduğunu belirtti. Netflix’e göre, Endonezya, Hırvatistan, Kenya ve Hindistan gibi ülkelerde, fiyatların düşürülmesi ve pazar penetrasyonunun hala nispeten düşük olması nedeniyle ek üyelik seçeneği sunmaya gerek yok.

Netflix’in CFO’su Spence Neumann, firma için gelir artışının büyük ölçüde ücretli paylaşım sunumundan kaynaklandığını ifade etti. Neumann, “Bu, yıldaki birincil gelir hızlandırıcımız ve bu etkinin birkaç çeyrek üzerinde inşa etmesini bekliyoruz.” dedi.

Bu yeni politika, Netflix’in çeşitli pazarlardaki rekabet avantajına potansiyel olarak daha fazla meydan okuyabilir. Örneğin, Hindistan’da Netflix, James Murdoch ve Mukesh Ambani tarafından desteklenen ve sadece NBC, HBO ve Warner Bros.’tan çok sayıda popüler şov ve filmi yayınlamakla kalmayan, aynı zamanda bölgenin en çok aranan spor etkinliklerine de ev sahipliği yapan JioCinema ile sert bir rekabet içerisinde.