Meta CEO’su Mark Zuckerberg WhatsApp’ın, iMessage’dan çok daha özel ve güvenli olduğunu belirtti. Mark’a göre bunun nedeni WhatsApp’ın grup sohbetleri de dahil olmak üzere hem Android hem de iOS’ta uçtan uca şifreleme kullanması, iMessage’ın ise Android cihazlara mesaj gönderirken güvensiz SMS’e geçiş yaptığını söyledi.

Ayrıca, yeni sohbetleri bir düğmeye dokunarak kaybolacak şekilde ayarlayabileceğinizi, böylece mesajlarınızın telefonunuzdan alınmasının imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, WhatsApp’ın uçtan uca şifrelenmiş yedeklemelere sahip olduğunu söyledi. Mark, yukarıda bahsedilen özelliklerin hiçbirinin iMessage kullanıcıları için mevcut olmadığını ve bu nedenle WhatsApp’ın daha güvenli olduğunu belirtti.

Mark’ın Facebook’taki paylaşımına Pennsylvania İstasyonu’nun üzerinde yer alan bir WhatsApp reklamı eşlik etti. Şirket Ağustos ayında, İngiltere’den başlayarak ürünlerinin gizlilikle ilgili özelliklerini kamuoyuna vurgulayan küresel bir reklam kampanyası yürüteceğini duyurmuştu.

Ayrıca bkz: WhatsApp Mesajları Düzenleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor!

Kampanyanın Meta için nasıl sonuçlanacağını söylemek için henüz çok erken, ancak Meta’nın özellikle şirket hala Facebook olarak bilinirken iyi bir üne sahip olmadığı için işi zor olacak.