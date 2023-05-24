Popüler içerik izleme platformu Netflix, şifre paylaşımına yönelik uzun süredir konuşulan önlemlerine başladı. Buna göre artık ABD’deki kullanıcılar ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecekler.

Bir süredir kullanıcıların şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı güvenlik önlemi alacağı söylenen Netflix, harekete geçti.

Şirket, ABD’li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı. Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu. İngiltere’de ise bu ücret 5 sterlin olarak belirlendi. Bu seçenekleri yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

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İçindekiler Şuanda 100 milyon hane ödeme yapmadan kullanıyor

Şuanda 100 milyon hane ödeme yapmadan kullanıyor

Bloomberg HT’nin haberine göre; şirket, ABD ve Kanada’daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı.

Geçen yıl Latin Amerika’da başlayan şifre paylaşımına yönelik baskı Netflix’in kullanıcılardan daha fazla gelir elde etme stratejisinin önemli bir parçası olarak yorumlandı.

İspanya’da bu strateji tam tersinde etki gösterdi. Uygulamanın hayata geçirilmesi sonrasında İspanya’da ek bir hesap için 5,99 euro ücret alınmaya başlandı. Şirket yılın ilk üç ayında bir milyondan fazla abone kaybetti.