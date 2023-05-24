Bu videoda Eren kendisine göre 15.000 TL’ye kadar alınabilecek en iyi 10 telefonu belirledi. Bu telefonların birçoğunun incelemesi kanalımızda bulunuyor. İsterseniz aşağıdaki linklerinden kanalda olan videolarımıza göz atabilirsiniz. Eren’in yaptığı listede 5.400 TL’den 15.000 TL’ye kadar olan 10 tane telefon bulunuyor. Bu telefonlar arasında sizin kullandıklarınız var mı? Siz bu listedeki telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu telefonlar arasında almak istediğiniz bir telefon var mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eren’in listesinde olan telefonlar:

vivo Y22s

https://youtu.be/a311hDyrWOI

HONOR X9a

https://youtu.be/bNMKJMdfE0U

Samsung Galaxy A34 5G

https://youtu.be/uwdBbGcVJ6c

POCO X5 Pro

https://youtu.be/OAsQVC4Sjr0

Xiaomi 12 Lite

https://youtu.be/8GZvBNMfB_s

POCO X4 GT

https://youtu.be/X2MbSqczfD4

Samsung Galaxy S21 FE

realme 10 Pro+

https://youtu.be/GO4jOueBJkE

Samsung Galaxy A73 5G

POCO F5

Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/8692pcbi

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