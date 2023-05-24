Bu videoda Eren kendisine göre 15.000 TL’ye kadar alınabilecek en iyi 10 telefonu belirledi. Bu telefonların birçoğunun incelemesi kanalımızda bulunuyor. İsterseniz aşağıdaki linklerinden kanalda olan videolarımıza göz atabilirsiniz. Eren’in yaptığı listede 5.400 TL’den 15.000 TL’ye kadar olan 10 tane telefon bulunuyor. Bu telefonlar arasında sizin kullandıklarınız var mı? Siz bu listedeki telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu telefonlar arasında almak istediğiniz bir telefon var mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
Eren’in listesinde olan telefonlar:
vivo Y22s
https://youtu.be/a311hDyrWOI
HONOR X9a
https://youtu.be/bNMKJMdfE0U
Samsung Galaxy A34 5G
https://youtu.be/uwdBbGcVJ6c
POCO X5 Pro
https://youtu.be/OAsQVC4Sjr0
Xiaomi 12 Lite
https://youtu.be/8GZvBNMfB_s
POCO X4 GT
https://youtu.be/X2MbSqczfD4
Samsung Galaxy S21 FE
realme 10 Pro+
https://youtu.be/GO4jOueBJkE
Samsung Galaxy A73 5G
POCO F5
Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/8692pcbi
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