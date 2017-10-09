HDR Ekranı Olmayan iPhone 8’e Netflix’ten HDR Desteği!

Netflix’in sadece belli telefonlara sunduğu HDR desteği, aynı zamanda HDR özelliği olmamasına rağmen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için de geçerli olması dikkat çekiyor.

2017 yılı üst seviye telefonlarında birçok yeni özellik ön plana çıkarken, ekran tarafında HDR desteği sunulması dikkat çekiyor. Sırasıyla LG G6 ve V30, Samsung Galaxy Note 8 ve Sony Xperia XZ1 ile XZ Premium modellerine sunulan bu desteğe artık iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da eklendi.

İlk bakışta normal gelse de işin garip tarafı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın ekranında HDR desteği olmaması dikkat çekiyor. Bu konuda “Neden diğer telefonlara bu destek verilmiyor?” soruları sorulmaya başlanınca Apple tarafından bir açıklama geldi.

Konu hakkında “iPhone 8 kullanıcıları Dolby Vision veya HDR destekli içeriklerde dirket olarak HDR görüntü olmasa da daha gelişmiş görüntü alabilecekler. Ancak gerçek HDR deneyimi ekranında bu teknolojiye sahip olan iPhone X’e özel olacak.” diyerek bilgi paylaşan Apple, görünüşe göre Netflix’e iPhone 8’in desteklenenler listesinde olması açısından bir baskı kurmuş olabilir.