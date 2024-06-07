Netflix, TV uygulamasının ana sayfasını tamamen yeniden tasarlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. The Verge’in haberine göre, Netflix, başlıklar ve açıklamaları daha belirgin hale getiren yeni bir görünüm üzerinde testler yapıyor. Bu değişiklik, TV uygulamasının son yıllardaki en büyük görsel güncellemelerinden biri olarak görülüyor.

Netflix arayüzü değişiyor!

Uygulamanın mevcut arayüzü, ekranın üst kısmında fragmanlar ve diğer bilgiler içeren statik döşemeler gösteriyor. Kullanıcılar, uzaktan kumanda ile farklı başlıklar arasında geçiş yaptıklarında kutucuklardaki bilgiler değişiyor. Ancak yeni arayüz, bu sistemi tamamen değiştirerek daha dinamik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Yeni tasarımda, içerik kutuları ekranda daha belirgin bir şekilde görüntülenecek ve kullanıcılar, uzaktan kumandayı bir içeriğin üzerine getirdiğinde kutucuklar genişleyerek daha fazla bilgi gösterecek. Ayrıca, bir film veya dizi kutusunun üzerinde bir süre durakladığınızda otomatik olarak fragman oynatılmaya başlayacak. Bu, kullanıcıların izlemek istedikleri içeriği seçmeden önce daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak.

İlginizi Çekebilir: Disney+ Türkiye zam yaptı fiyatlar uçtu

Netflix, TV uygulamasının sol tarafındaki menüyü kaldırarak, daha modern ve temiz bir görünüm sunmayı planlıyor. Yeni arayüzde, üstteki menü çubuğunda Ana Sayfa, Programlar ve Filmler sekmeleri yer alacak. Ayrıca, bir arama çubuğu simgesi, kullanıcıların başlıkları aramasına ve farklı kategorilere erişmesine olanak tanıyacak. Uzaktan kumandadaki geri tuşuna basarak menü çubuğuna kolayca erişilebilecek.

Netflix, mobil uygulamalarında bir süredir mevcut olan ‘Netflix’im’ özelliğini TV uygulamasına da entegre ediyor. Bu özellik, kullanıcıların izleme geçmişini ve favorilerini özetleyen bir bölüm sunacak. Ana sayfanın üst kısmında yer alacak olan ‘Netflix’im’, kullanıcıların yayın hizmetinde yaptıkları her şeyi tek bir yerde görmelerini sağlayacak.

Kıdemli direktör Pat Flemming, yeni arayüzle ilgili olarak şunları söyledi: “Üyelerin ev deneyimini tararken gözleriyle jimnastik yaptığını sıklıkla görüyoruz. Üyelerin bir başlığın kendileri için uygun olup olmadığını anlamalarını kolaylaştırmayı gerçekten istedik.” Flemming’in bu açıklaması, Netflix’in kullanıcı deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Yeni arayüz, şu anda akıllı TV’ler ve diğer akış cihazlarını kullanan sınırlı sayıda abone ile test ediliyor. Flemming’e göre, testler başarılı olursa, Netflix’in yeni TV uygulaması ana sayfa arayüzü “önümüzdeki aylarda ve çeyreklerde” daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

İçerik devi, bu büyük görsel revizyonla birlikte, kullanıcıların içerik keşfetme ve izleme deneyimini daha akıcı ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Yenilenen arayüz, kullanıcıların favori içeriklerine daha hızlı erişim sağlaması ve genel izleme deneyimini iyileştirmesi bekleniyor. Şirket, bu yeniliklerle hem mevcut abonelerini memnun etmeyi hem de yeni kullanıcıları platforma çekmeyi hedefliyor.

Yeni arayüz ile ilgili daha fazla bilgi ve kullanıcı geri bildirimleri, önümüzdeki dönemde netleşecek. Ancak şimdiden, bu büyük değişikliklerin TV uygulamasını daha modern ve kullanıcı dostu bir hale getireceği söylenebilir.