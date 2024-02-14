Asgari ücretin artmasından sonra zamlar peş peşe gelmeye başladı. Spotify’ın abonelik ücretlerine zam yapmasından sonra gözler Netflix Türkiye’ye çevrilmişti. Ancak bugün gol Disney+ Türkiye cephesinden geldi. Disney+ ülkemizdeki abonelik ücretlerine yüzde 100 zam yaparak tarihe geçti. Yeni zam sonrasında aylık 64,99 TL olan aylık abonelik ücreti 134,99 TL’ye fırladı. Yıllık abonelik fiyatı ise 649,90 TL’den 1.349,90 TL’ye çıktı.

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Disney+, Walt Disney Company’nin sahip olduğu bir abonelik tabanlı dijital video hizmeti olarak karşımıza çıkmıştı. 12 Kasım 2019’da Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatılan hizmet, daha sonra dünya çapında birçok ülkede kullanıma sunuldu. Disney+’ın kataloğu, Disney’in yanı sıra Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic ve daha fazla içeriği içeriyor. Ülkemize de geçtiğimiz yıllarda gelen bu hizmetin zamlı fiyatları çok konuşulacak gibi görünüyor.

Disney+, orijinal içerikler sunarak rakiplerinden ayrılır. Örneğin, “The Mandalorian” gibi Star Wars’un özgün dizileri ve Marvel Sinematik Evreni’ne bağlı diziler gibi popüler yapımlar, platformda özel olarak bulunabilir. Ayrıca, klasik Disney filmleri, çocuk programları ve belgeseller gibi geniş bir içerik yelpazesi de yer alıyor.

Platform, Disney’in kendi stüdyolarının yanı sıra Fox, National Geographic ve diğer iştiraklerinin içeriğini de barındırıyor. Bu, izleyicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunar ve Disney+’ı ailelerin ve farklı yaş gruplarından insanların tercih ettiği bir platform haline getiriyor. Bakalım zamlı fiyatlar sonrasında Türk kullanıcılar platformu kullanmaya devam edecek mi?