Netflix, 10 adet özgün belgeselini ücretsiz olarak yayınladı!

Rockstar Games, ilk çıktığı günden beri büyük başarı yakalayan ve kitleleri bilgisayar başına kitleyen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için açıklamalarda bulundu. Geliştirme sürecinde olan oyun, Rockstar Games’in yeni bombası olacak!

Grand Theft Auto 6 ne zaman karşımıza çıkacak

Hangimiz GTA Vice City oynayıp Malibu Club’a baskın yapmadık; hangimiz helikopter bölümünü geçmeye çalışmadık ki. Şimdi ise serinin en yeni oyunu olacak olan GTA 6 için heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. GTA 6’ya ne zaman kavuşacağımızı ise, net olarak söylemek zor fakat bildiğimiz bir şey var ki; Rockstar Games, GTA 6 için kolları sıvayıp; çalışmalara başlamış durumda. Bazı problemlerden dolayı, oyunun çıkışının çok uzun sürebileceği ile ilgili türlü dedikodular olsa da; bizce Rockstar Games bu işin altından kalkacaktır.

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, geliştirme sürecinde olan GTA 6, şimdiden dünya çapındaki milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırmış durumda. Anlayacağınız; Grand Theft Auto adını duymak bile birçok oyuncu için akan suların durmasına sebep oluyor. Ayrıca Rockstar Games’in belirttiği üzere, oyun çok mütevazı bir boyuta sahip olacak. Tabi Rockstar’ın mütevazilik anlayışı diğer firmalardan biraz daha farklı olabiliyor; bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bize kalırsa, yine büyük boyutlara sahip bir oyun ile karşılaşacağız.

Biraz geçmişe gidersek, bundan 7 yıl önce, yani 2013 yılında GTA 5 oyunu yayınlanmış ve hayatımıza girmişti. O günden bugüne GTA 6 ile ilgili birçok beklenti ve spekülasyon oluşsa da net bir şeyler söylemek pek mümkün olmamıştı. Hatta Rockstar Games’e yakın bazı kaynaklarca oyun zaten 2015 yılında geliştirilmeye başlanmıştı bile. Ama şimdi resmi ağızlardan bir şeyler duyuyor olmak bizleri umutlandırdı.

Bizce heyecanlanmak için henüz erken olsa da; efsanenin adını duymak bile bizleri umutlandırıyor. Dünyanın da an itibariyle içinde bulunduğu salgın durumunu göze alırsak; her an her şey olabilir. Yine de umuyoruz ki GTA 6 en kısa zamanda oyuncuların beğenisine sunulacaktır.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!