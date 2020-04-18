Haber
Netflix, 10 adet özgün belgeselini ücretsiz olarak yayınladı!
Netflix, karantina süreci kapsamında evde kalan öğretmen ve öğrenciler için, 10 adet belgeselini sürece destek olmak amacıyla Youtube kanalında yayınladı. Firma Our Planet, Babies, Knock Down the House ve Chasing Coral gibi belgesel türü yapımlarını evden eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin isteği üzerine ücretsiz olarak yayınlandığını duyurdu.
İlginizi çekebilir: Instagram ve Facebook müzik özelliği Türkiye için aktif hale geldi!
Şirket sadece bu süreç kapsamında değil, geçmişinde de öğretmenlerin çeşitli belgesel ve yapımlara erişmesine imkan sağlıyordu. Salgın nedeniyle işleri kolaylaştırmak ve ulaşılabilir olmak adına, firma bu belgeselleri Youtube sayfasında yayınladı. Bu şekilde öğretmenler, öğrencilerinin Netflix erişimine sahip olup olmadığını dert etmeden belgeselleri bir ders aracına dönüştürebilecek.
Belgeseller Youtube üzerinde ilk yayınlandığı saatlerde altyazı desteğine sahip değildi, fakat görüyoruz ki artık içerisinde Türkçe’nin de bulunduğu 14 farklı dille birlikte izleyebilmek mümkün. Belgesellerin odak noktaları ise doğa, yoksulluk, ırkçılık ve sistem adaletsizliği üzerine işleniyor.
Belgesellerin bulunduğu oynatma listesine buraya tıklayarak yada üst tarafta yer alan Youtube bağlantısından ulaşabilirsiniz.
Genel
Arkadan itişli yeni Mazda6, sanal ortamda hayal edildi!
Mazda‘nın arkadan itişli ve sıralı 6 silindirli motor düzenine sahip yeni nesil 2023 Mazda6 modeli, sanal ortamda hayal edildi.
İlginiz çekebilir: 2021 VW Tiguan’a ait resmi tasarım görseli paylaşıldı!
Söz konusu tasarım Kolesa tarafından yapıldı. Tasarımcı, Vision Coupe‘nin çizgilerini büyük oranda koruyarak gerçeğe yakın bir tasarım ortaya koymuş.
Ön kısımda, Mazda3’ün biraz daha keskin çizgilere sahip halini anımsarken, arka tarafta yer alan “duck-tail” tasarımlı bagaj kapağı, arka farlar ve dörtlü egzoz çıkışıyla hafiften Alfa Romeo esintisi yakalanmış. Uzun kaputuyla dikkat çeken araç, hafif eğimli tavanıyla oldukça şık görünüyor.
Yeni Mazda6’nın tasarım olarak 3 sene önce Tokyo‘da tanıtılan Vision Coupe konseptinden ilham alması bekleniyor. Eğer öyle olursa yeni “6”, Japon üretici için yepyeni bir çağ başlatacak.
Ayrıca Car&Driver‘a göre yeni “6” modelinde, Skyactiv-X teknolojili 48 V hafif hibrit sistemine sahip sıralı altı ünite kullanılacak.
Genel
2021 VW Tiguan’a ait resmi tasarım görseli paylaşıldı!
VW‘in en çok satan modellerinden biri olan Tiguan, uzun zamandır ikinci nesliyle satıştaydı. Son zamanlarda ise ikinci neslin makyajlı halinin kamuflajlı testleri sürüyordu. Yayınlanan resmi bir görselle, 2021 Tiguan’ın kamuflaj altında sakladığı bir çok detay ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: 2022 model hibrit bir McLaren, ağır kamuflajlı olarak görüntülendi!
Alman üretici, aracın makyajlı haliyle hem içeride, hem dışarıda birçok değişiklik yapacağını söylüyor. Paylaşılan görsele baktığımızda kaslı ve dinamik oranlar dikkat çekiyor. Fakat önceden paylaşılan casus görüntülere bakılırsa, aracın yan tasarımında bu kadar radikal değişikler olmayacak.
Gerçekte makyajlı modelde yeniden tasarlanan tamponlar, ön ve arka farlar ve ızgara gibi detayların yer alması bekleniyor. İçerideki en büyük yenilik ise yeni bilgi-eğlence sistemi olacak. En son teknoloji araç içi bağlantı ve diğer teknolojileri sunarken, havadan yazılım güncellemelerini (başka bir deyişle OTA güncellemesi) destekleyeceği söyleniyor.
Ayrıca Tiguan GTE adında plug-in hibrit bir araç da gelecek. Bu hibrit sistem 4 silindirli 1.4 litre içten yanmalı üniteye sahip olacak. Bu ünitenin, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir ve 400 Nm tork üreten sistem olacağı söyleniyor.
Tiguan ailesinin en üstünde sportif gövde kiti, yeniden ayarlanmış süspansiyonlar, daha büyük frenler ve daha güçlü motoruyla Tiguan R yer alacak. 4 silindirli 2.0 litre 300 beygirlik motorla gelmesi beklenen aracın, DSG şanzıman ile dört tekerleğine güç vereceği söyleniyor.
Tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama olmasa da, önümüzdeki aylarda olması bekleniyor.
Oyun
Efsane geri dönüyor! Grand Theft Auto 6 yolda!
Rockstar Games, ilk çıktığı günden beri büyük başarı yakalayan ve kitleleri bilgisayar başına kitleyen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için açıklamalarda bulundu. Geliştirme sürecinde olan oyun, Rockstar Games’in yeni bombası olacak!
İlginizi çekebilir: GTA IV Complete Edition’a Türkçe yama müjdesi!
Grand Theft Auto 6 ne zaman karşımıza çıkacak
Hangimiz GTA Vice City oynayıp Malibu Club’a baskın yapmadık; hangimiz helikopter bölümünü geçmeye çalışmadık ki. Şimdi ise serinin en yeni oyunu olacak olan GTA 6 için heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. GTA 6’ya ne zaman kavuşacağımızı ise, net olarak söylemek zor fakat bildiğimiz bir şey var ki; Rockstar Games, GTA 6 için kolları sıvayıp; çalışmalara başlamış durumda. Bazı problemlerden dolayı, oyunun çıkışının çok uzun sürebileceği ile ilgili türlü dedikodular olsa da; bizce Rockstar Games bu işin altından kalkacaktır.
Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, geliştirme sürecinde olan GTA 6, şimdiden dünya çapındaki milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırmış durumda. Anlayacağınız; Grand Theft Auto adını duymak bile birçok oyuncu için akan suların durmasına sebep oluyor. Ayrıca Rockstar Games’in belirttiği üzere, oyun çok mütevazı bir boyuta sahip olacak. Tabi Rockstar’ın mütevazilik anlayışı diğer firmalardan biraz daha farklı olabiliyor; bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bize kalırsa, yine büyük boyutlara sahip bir oyun ile karşılaşacağız.
Biraz geçmişe gidersek, bundan 7 yıl önce, yani 2013 yılında GTA 5 oyunu yayınlanmış ve hayatımıza girmişti. O günden bugüne GTA 6 ile ilgili birçok beklenti ve spekülasyon oluşsa da net bir şeyler söylemek pek mümkün olmamıştı. Hatta Rockstar Games’e yakın bazı kaynaklarca oyun zaten 2015 yılında geliştirilmeye başlanmıştı bile. Ama şimdi resmi ağızlardan bir şeyler duyuyor olmak bizleri umutlandırdı.
Bizce heyecanlanmak için henüz erken olsa da; efsanenin adını duymak bile bizleri umutlandırıyor. Dünyanın da an itibariyle içinde bulunduğu salgın durumunu göze alırsak; her an her şey olabilir. Yine de umuyoruz ki GTA 6 en kısa zamanda oyuncuların beğenisine sunulacaktır.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!