Çinli teknoloji devi NetEase yaptığı açıklamada, uluslararası genişleme hamlesine devam ederken Fransız oyun geliştiricisini satın aldığını duyurdu. Çin merkezli Hangzhou firması, Quantic Dream’i satın alarak Avrupa’daki ilk tamamına sahip olduğu oyun stüdyosunun kuruluşunu işaret etti.

NetEase ve rakibi Tencent, Çin yerel oyun pazarı daha sıkı düzenlemeler nedeniyle yavaşlarken, yurtdışındaki çabalarını artırıyor. Tencent, yıllar boyunca denizaşırı oyun şirketlerinde satın alma ve yatırımlarda üretken olmuştu. NetEase ise şimdi yetişiyor.

Sadece bu yıl NetEase, Japonya ve ABD’de oyun stüdyoları kurdu. NetEase tipik olarak Çin’de son derece popüler formatlar olan PC ve mobil oyunlara odaklı. Mobil oyun, küresel oyun gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak daha yakın zamanlarda, teknoloji devi konsol oyunlarına doğru genişliyor.

Bir basın açıklamasına göre, 25 yaşındaki bir stüdyo olan Quantic Dream, “video oyunlarını tüm platformlarda yaratmaya ve yayınlamaya, ayrıca üçüncü taraflarca geliştirilen oyunları desteklemeye ve yayınlamaya” odaklanacak.

Quantic Dream’in satın alınması, NetEase’in tanınmış uluslararası karakter ve hakları edinme stratejisiyle uyumlu. Quantic Dream şu sıralar Disney’in uzay macera filmlerine dayanan Star Wars Eclipse adlı bir oyun geliştiriyor. NetEase, Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter’a dayanan mobil oyunları zaten yayınladı.

NetEase’in uluslararası baskısı, Çin’deki düzenleyicilerin oyun pazarını incelemeye devam etmesiyle geliyor, ancak bir miktar gevşeme belirtileri var. Geçen yıl, yetkililer 18 yaşından küçüklerin çevrimiçi oyun oynayabilecekleri süreyi kısıtladı ve yeni oyunların onayını dondurdu. Çin’de oyunların piyasaya sürülmesi ve paraya çevrilmesi için düzenleyicilerin yeşil ışığına ihtiyacı var. Bu onaylar nisan ayında yeniden başladı.

Geçen yıl yaptığı bir röportajda, NetEase başkan yardımcısı Hu Zhipeng, şirketin oyun gelirinin %50’sini yurt dışından elde etmeyi hedeflediğini söyledi, şu anda bu oran %10 civarında. Bu hedefler doğrultusunda küresel oyun pazarındaki rekabet de kızışmaya başladı. Konsol oyunlarında lider olan PlayStation üreticisi Sony yaptığı açıklamada, Çinli dev Tencent ve NetEase gibi rakiplerle rekabet edecek özel bir mobil bölüm kurduğunu duyurdu.