Oyun dünyasının en köklü markalarından biri olan ve neredeyse 30 yıldır hız tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Need for Speed serisi hakkında şok edici bir iddia gündeme geldi. Sektörden sızan güçlü bilgilere göre, yayıncı devi Electronic Arts (EA), efsanevi yarış oyunu serisinin geliştirme faaliyetlerini süresiz olarak durdurma kararı aldı. Bu kararın ilk ve en net sonucu olarak, EA tarafından finanse edilen ve otomobil kültürü üzerine önemli bir arşiv niteliği taşıyan Speedhunters platformu da kapılarını kapattı. Bu gelişmeler, Need for Speed markasının geleceğini ciddi bir belirsizliğe sürüklemiş durumda.

30 Yıllık Efsane Need for Speed Serisi Süresiz Olarak Askıya Alındı!

Bu radikal kararın arkasında, Electronic Arts’ın stüdyo kaynaklarını yeniden organize etme stratejisi yatıyor. Serinin son oyunu olan Need for Speed Unbound’ı geliştiren tecrübeli stüdyo Criterion Games, artık tüm odağını ve ekibini şirketin bir diğer dev markası olan Battlefield projesine kaydırdı. Bu görev değişikliği, stüdyonun modern bir dönemde geçecek yeni Battlefield evreninin, özellikle de tek oyunculu hikaye içeriğinin geliştirilmesine odaklanacağını gösteriyor. Dolayısıyla, Need for Speed serisi için ayrılan geliştirici kaynakları tamamen başka bir seriye aktarılmış oldu.

Başlangıçta, Criterion Games bünyesinde küçük bir çekirdek ekibin Need for Speed üzerinde çalışmaya devam edeceği açıklanmıştı. Ancak son gelen haberler, bu küçük ekibin de tamamen Battlefield projesine dahil edildiğini ve serinin fiilen geliştiricisiz kaldığını doğruluyor. Bu durum, EA’nın yakın gelecekteki yayın takviminde Need for Speed için yer ayırmadığının en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor. Şirketin önceliği açıkça birinci şahıs nişancı türüne kaymış görünüyor.

Serinin gelişim sürecindeki bu istikrarsızlık yeni bir durum değil. Hatırlanacağı üzere, seriye 2017’de Need for Speed Payback ve 2019’da Need for Speed Heat gibi oyunları kazandıran bir önceki stüdyo Ghost Games de 2020 yılında büyük bir yeniden yapılanma geçirmişti. Stüdyo, EA Gothenburg adını alarak bir destek stüdyosuna dönüştürülmüştü. Bu hamle, o dönemde EA’nın Need for Speed serisine yönelik uzun vadeli planları hakkında ilk ciddi soru işaretlerini yaratmıştı.

Serinin Aralık 2022’de çıkan son oyunu Need for Speed Unbound, Criterion tarafından geliştirilirken, projeye EA bünyesindeki bir diğer yarış oyunu uzmanı Codemasters da destek vermişti. İşin ilginç yanı, Codemasters’ın da kısa bir süre önce kendi meşhur ralli oyun serilerinin geliştirmesini durdurduğunu açıklaması oldu. Bu durum, Electronic Arts’ın genel olarak yarış oyunu türündeki stratejisini gözden geçirdiğini ve Need for Speed gibi arcade yarış serilerini ikinci plana attığını düşündürüyor.

İlginizi Çekebilir: Need For Speed Most Wanted Efsanesi Remake Olarak Geri Dönebilir!

Siz Need for Speed hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.