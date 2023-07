Need for Speed serisinin unutulmaz oyunlarından biri olan Need for Speed: Most Wanted, önümüzdeki yıl remake, yani bir yeniden yapım olarak geri dönebilir. Bu bilgiler, orijinal oyunda yer alan ve yeni versiyonda da yer alacağını belirten ses aktörü Simone Bailly tarafından paylaşılmış durumda. Bailly paylaşımını silse de NFS Most Wanted Remake’i şimdiden olay oldu!

Most Wanted Çok İstendi, EA da Yapmaya Karar Verdi!

Simone Bailly Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Need for Speed: Most Wanted’ın 2024 yılında geri döneceğini aktarıyor. Bailly yaptığı paylaşımda, “Need for Speed: Most Wanted Remake 2024’te çıkacak, eğer Cross (Dean McKenzie) ve ortağı (Simone Bailly)’yi en çok aranını avlarken görmeyi istiyorsanız beğenin ve yorum yapın.” ifadelerini kullandı.

Bailly’nın kısa sürede olay olan paylaşımı, bu bilgilerin haberleşmesinin ardından silinse de, oyun camiası hemen bu paylaşıma atlamış ve büyük beklentiler içerisine girmiş durumda.

Electronic Arts ve Criterion Games’in bu paylaşımlarda etiketlendiğini de belirtelim. Criterion en son Need for Speed oyunu olan Need for Speed: Unbound’un geliştiricisi olarak dikkat çekiyor. Geliştirici Need for Speed serisi üzerinde çalışmaya 2010 yılında Need for Speed: Hot Pursuit ile başlamıştı.

Ne EA ne de Criterion bu tür bir yeniden yapım için herhangi bir planı onaylamamış olsa da, bu doğal olarak insanların bu konuda heyecanlanmasını engellemedi. Most Wanted’ın harika ötesi bir oyun olduğu düşünüldüğünde, heyecanlanmak için yeterince neden olduğunu da söylemek mümkün.

Geçmiş Need for Speed oyunlarından geliştirilmiş diğer yarış özelliklerinin yanı sıra, Most Wanted oyuna polis kovalamacalarını eklemiş ve oyuncular yasadışı sokak yarışlarına katılarak eğlenceyi katlamıştı. Ayrıca T.I.’dan Static-X’e, Mastodon’dan Avenged Sevenfold’a kadar birçok ünlü müzik grubunu içeren çeşitli bir müzik listesine sahip olan oyun kısa sürede yarış efsaneleri arasına girmişti.

Belki bu sefer de heyecanlı polis kovalamacaları ve harika bir müzik listesiyle efsane bizi yeniden karşılayabilir. Ancak şu anda Electronic Arts (EA), Need for Speed: Most Wanted için resmi bir açıklama yapmadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce NFS Most Wanted geri dönecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!