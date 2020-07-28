Neden Samsung Galaxy Tab S6 Lite satın aldık?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilgili bazı soru işaretlerimiz vardı. Biz de bu soru işaretlerini gidermek için cihazı satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde, cihazın detaylı bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?

Alüminyum bir kasaya sahip cihaz, bizim satın aldığımız modelde açık mavi bir renk ile geliyor. Cihaz 10.4 inç boyutlu TFT ekranda 1200 x 2000 çözünürlük sunuyor. Kutudan dahili S-Pen çıkıyor ve bu kalemle birlikte hem not almak hem de çizim yapabilmek mümkün.

Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alan modelde Mali-G72 MP3 GPU, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Ayrıca microSD kart desteğiyle bu alanı arttırabilmek mümkün. Kamera tarafında ise 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera yer alıyor.

Tablette 7040 mAh batarya ve 15W şarj desteği yer alıyor.