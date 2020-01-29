İnceleme
Ne demek bunlar? HDR10, Dolby Vision ve HLG görüntü standartları!
Günümüzde HDR10 ve Dolby Vision gibi farklı görüntü standartlarını sıklıkla duyar olduk. Örneğin bizim şu anda ofisimizde yer alan Philips 55PUS7504 modelinde HDR10, HDR10+, Dolby Vision ve HLG görüntü formatlarının tamamını bünyesinde bulunduruyor. Peki bunlar ne demek? Birbirlerinden ne farkı var? Bu videomuzda, görüntü standartlarının temel özelliklerine ve birbirlerinden ayrıldığı noktalara yakından bakıyoruz.
İlk olarak HDR nedir?
HDR, High Dinamic Range‘in kısaltılmışıdır. Türkçeye bu terimi Yüksek Dinamik Aralık olarak çeviriyoruz. Listemizde incelediğimiz tüm görüntü formatları aslında bir HDR formatı. HDR genel olarak daha parlak, daha geniş ve canlı bir renk skalasını size sunarak görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.
HDR10 ve HDR10+ nedir, aralarında ne fark var?
Her iki standart da tabii ki daha canlı ve geniş bir renk yelpazesini sunarken, karanlık ve aydınlık gölgeler sahneler arasında daha derin bir kontrast vadeder. HDR10 standartı, görüntüleri iyileştirmek üzerine geliştirilmiş veriyi statik olarak gönderir. HDR10+ ise TV’nin kare kare parlaklık ve renk seviyesini ayarlayan dinamik veriler gönderir. HDR10 içerikleri Netflix’te, HDR10+ içerikleri ise Amazon Prime Video gibi yerlerde görebiliyoruz.
Dolby Vision nedir?
Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilen Dolby Vision da aslında yine bir HDR standartı. Aynı HDR10+ da olduğu gibi dinamik, yani kare kare görüntüyü iyileştiren bir teknoloji. Dolby Vision’ın öne çıkan temel özelliği ise 12 bit renk derinlik desteğine ve 10.000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor olması. Bu da HDR10 ‘a kadar 10 kat daha aydınlık sahnelerin oluşturulabilmesine olanak sağlıyor. Dolby Vision içeriklerini de başta Netflix olmak üzere birçok farklı platformda bulabiliyoruz
HLG
Hybrid Log Gamma’nın kısaltmasıdır. HLG’nin mevcut HDR teknolojilerinden farklı olarak 2 probleme odaklanıyor. Bunlardan birincisi mevcut HDR çözümleri yayın sinyalleri için yetersiz olması. Dİğeri de yine mevcut HDR standartlarına göre geriye uyumluluk konusunda daha başarılı. Bu sayede eğer televizyonunuz HLG desteğine sahipse, uydu veya kablo yayınları için oldukça avantajlı oluyor. Zira HLG önce SDR sinyalleriniyle işe başlayıp, onun üzerinde HDR bilgilerini yazarak görüntüyü iyileştiriyor.
Philips 55PUS7504 modeli neler sunuyor?
Şu anda ofisimizde kullandığımız ve bu videoda da örnek TV olarak kullandığımız modelin en büyük avantajlarından biri, popüler görüntü standartlarının hepsini bünyesinde barındırıyor olması. Bunun en büyük avantajı Netflix izlerken Dolby Vision görüntü standartı desteğini, Amazon Prime Video izlerken de HDR10+ desteğinden faydalanabiliyor olmak.
İnceleme
İnternet çözüm ekibi: TP-Link Deco E3 paketi neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme videomuzda, şirketin internet sorunları için oluşturduğu ve iki üründen oluşan paketini inceliyoruz. Bakalım bu iki ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme
Sözünü ettiğimiz Mesh destekli internet paketinde Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı ürünleri bulunuyor.
Bu paket, iki veya üç katlı evde yaşayanlarla birlikte L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor. Ürünün kurulumu her zaman olduğu gibi TP-Link Deco mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlk olarak Deco E4R router’ı fişe takıyoruz ve ardından Ethernet kablosu ile modem ile bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ürünün üzerinde bir LED aydınlatma var, bu LED aydınlatma mavi renkli yanıyor. TP-Link Deco mobil uygulaması üzerinden Deco E3 seçeneğini seçerek kurulumu tamamlıyoruz ve Router’ımız çalışır duruma geliyor. Ardından yine uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden, Deco E4R isimli menzil arttırıcıyı seçerek kurulumu tamamlıyoruz. Böylece evimize bir “Mesh ağı” kurduğumuzdan, siz alt katta olduğunuzda router’a bağlanacaksınız, üst kata çıktığınızda ise sinyal M3W modelinden geldiği için menzil arttırıcıya bağlanacaksınız. Tüm bunlar olurken farklı bir ağa geçmenize gerek yok, her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.
Teknik özellikler tarafında 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazlar bu Deco birimlerine bağlanabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz‘de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.
Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Samsung Galaxy A51 incelemesi ile karşınızdayız. Tasarımsal olarak yeni Galaxy S20 ailesine benzeyen A51’in detayları bu videomuzda.
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Samsung’un 2020 yılı tasarım dilini kullandığı ilk telefonlardan Galaxy A51, dört kameralı yapısıyla geliyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve makro ile 5 MP derinlik algılayıcı kamerası mevcut.
Gücünü selefi Galaxy A50‘nin Exynos 9610 işlemcisine dokunuşlar yapılmış Exynos 9611 yonga setinden alan cihaza Mali-G72 MP3 ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Çift sim kart desteği ve ayrı MicroSD yuvası sunan telefon performans noktasında sorun yaratmazken 6,5 inç Super AMOLED ekranında da görsel olarak sorunsuz diyebilecek bir cihaz.
4.000 mAh bataryasında günü rahatlıkla çıkarabilecek bir performans sunan cihaz oyun konusunda da her oyunu rahatlıkla oynatabilir.
Bu videomuzda Samsung Galaxy A51’in tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
İstanbul’un fethini anlatan belgeseli izledik! | Rise of Empires: Ottoman
Rise of Empires: Ottoman belgeselini izledik. Netflix yapımı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini konu alan Osmanlı belgeselinin ilk bölümünü yorumluyoruz.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayınlanıyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizinin değerlendirmesi ile karşınızdayız.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilen belgesel dizi İngilizce olarak hazırlandı. Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’ın yapımcılığını yaptığı serinin detayları videomuzda.
İyi seyirler…