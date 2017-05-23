Eğer iyi bir programcı olmak istiyorsanız bazı yapılar üstünde temel hakimiyet kazanmanız ve gerek psikolojik, gerekse analitik avantajlar elde etmeniz şart. Bunların neler olduğunu sizin için irdeledik.

Temeller üzerinde çalışın

Aklınıza gelebilecek herhangi bir alan için kavram anlayış başarının anahtarıdır. Bilişim dünyasında da bu formül geçerli. Güçlü bir temele ve kavrama yeteneğine sahip olmayan hiç kimse başarılı bir programlama olamaz. Kavramsal anlayış en iyi çözümleri mümkün olan en iyi şekilde tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olur. Eğer programlama dilleri alanında bir sorun yaşarsanız ve boşluk hissederseniz, geçmişe dönüp temel bilgilerinizi bir kez daha gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Başkalarına yardım edin

Çoğumuzun, yalnızca yardıma ihtiyacımız olduğunda uzman kişilerin kurduğu forumlara göz atma alışkanlıkları var. Bu, insan doğasının bir yansıması; kabullenmek ve su gibi uyum sağlamak en doğrusu. İyi bir programcı sadece yazmaz; okur. Başkalarına yardım ettikçe hem kendi uzmanlığınızı pekiştirirsiniz hem de gelecekte yaşayabileceğiniz sorunlar için muhteşem destekçiler edinebilirsiniz. Başkalarına yardım etmek; sizi hiçbir şeye bağımlı olmadan anlama, araştırma ve çözüm üretme yollarına teşvik edecektir.

Temel bilgilere başvurun ve hakim olmadığınız karmaşık yapıları boş verin

“Basit ve kısa işlemlerle problemi çöz” formülü hayattaki her alanda olduğu gibi programlama alanında da etkilidir. Olabildiğince basit kodlar yazarak kaosu engelleyin. Bazı programcılar, yeteneklerini ispatlamak için karmaşık yollar izlerler. Teknoloji uzmanlarına göre hakim olduğunuz temel beceriler, hakim olmadığınız karmaşık yapılara oranla çok daha başarılıdır.

Sorunu analiz etmek için daha fazla zaman harcayın

Sorunu anlamak, analiz etmek ve çözüm geliştirmek için birkaç dakika daha fazla harcayın. Geri kalan şeyleri çok daha kolayca anlayabileceksiniz. Modelleme dillerini bilmek muhteşem tasarımlar inşa edeceğiniz anlamına gelmez. Çevrenize göz gezdirmek, çözüme kolayca ulaşmanızı sağlayabilir. Öncelikle temellere yoğunlaşın.

Kodu test eden ilk kişi olun

Bu adım biraz ürkütücü görünebilir ama uzmanlaşmak için kesinlikle sakınmamanızı öneririz. Öncelikle kendi kodunuzu kırmaya çalışın. Böylece, yazdığınız koddaki hataları ilk etapta siz öğreneceksiniz ve ilk siz tedbir alabileceksiniz. Yakınlarınıza da izin verin: Bırakın onlar da kendilerine göre değerlendirme yapsınlar. Yetenekli programcı dostlarınızla çalışmak ve onların geri bildirimlerini almak kesinlikle iyi bir uzman olmanıza yardımcı olacak.

Güncel gelişmeleri takip edin

Bilişim dünyası, akıl sır ermez düzeyde hızlı gelişiyor. Her gün yepyeni teknolojiler ve mimarilerle karşılaşıyoruz. Yeni API’ler, çerçeveler ve taptaze gelişim araçları ile tanışacaksınız. Bilişim dünyası; yüzeyin sakin göründüğünü ve derinlerin çalkantılı doğru muazzam bir okyanus. Yine de temelleri asla ama asla unutmayın: Çok şey değişir ama temeller aynı kalır. İstem tabanlı istemci-sunucu iletişimi, MVS kalıbı, JSP, kaynak sıkıştırma gibi bilgiler daima gereklidir.