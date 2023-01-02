NASA, uzayda sürüklenen bir yıldızı, güçlü çekim alanı tarafından çekilene kadar yutan bir kara delik tespit etti. Kara delik Güneşten yaklaşık 10 milyon kat daha büyük ve Dünya’dan 250 milyon ışık yılı uzakta, başka bir galaksinin merkezinde yer alıyor.

Yıldız yutulurken, çoğunlukla sıcak gazdan oluşan malzemesi tekilliğin çekirdeğine doğru hareket ederek parlak bir disk oluşturdu. Bu süreç, kara deliğin hemen üzerinde görülen plazmanın ultra sıcak bulut benzeri bir yapısı olan koronanın ortaya çıkmasına neden oldu.

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Gözlem, bilim insanlarının fenomenin beslenme davranışını daha iyi anlamalarına ve bu devlerden biri tarafından yakalanan malzemeye tamamen yutulmadan önce ne olduğunu bilmelerine yardımcı olabilir. “Gelgit parçalanma olayı” olarak adlandırılan ve bir kara deliğin kuvvetleri tarafından yıldızların yok edilmesine yol açan süreç, Evren’deki en şiddetli olaylardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu tür olaylar neredeyse tüm elektromanyetik spektrum boyunca dalga boyları yayarak radyasyon ışığı gösterileri yaratır. Bu bakış, birkaç uzay teleskobunun yakınlığı ve yer istasyonlarındaki çalışmalar sayesinde mümkün oldu. Yoğun X-ışını emisyonunu yakalayan başlıca araçlar ve tesisler arasında Nükleer Spektroskopik Teleskopik Dizi (NuSTAR) uydusu ve Palomar Gözlemevi yer alıyor.

Gözlemlenen olay, The Astrophysical Journal adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmaya yol açtı. Çalışma, koronanın oluşumu ve evrimi hakkında benzeri görülmemiş bir içgörü sağladı. Bu da gökbilimcilerin bir kara deliğin yerçekiminin etrafındaki malzemeyi manipüle etmede oynadığı rolü çözmelerine yardımcı olabilir.