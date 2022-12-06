NASA Orion kapsülü Pazartesi gecesi son kez Ay yüzeyinden geçti. Böylece Orion Dünya’ya dönüş rotasına girmiş oldu. Uzay kapsülünün 11 Aralık Pazar günü Atlantik Okyanusu’na inmesi bekleniyor.

NASA, Orion uzay aracının Dünya’ya dönüşünden önceki son uçuşunu Pazartesi gecesi Ay yüzeyinden geçerek tamamladığını bildirdi. Orion Ay yüzeyini yaklaşık 130 km yükseklikte geçti. Bir video, Orion’un artık Dünya’ya dönmek için yeterli hıza sahip olduğu geri dönüş enerjili uçuş yanışından hemen önce kapsülün Ay’a yaklaştığını gösteriyor.

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Bu süreçte kapsül 3 dakika 27 saniye süren bir ana motor ateşlemesi gerçekleştirdi. NASA’ya göre bu ateşleme Orion’un hızını saatte yaklaşık 1054 kilometre değiştirdi. Bu, Orion’un Artemis 1 görevi sırasındaki son büyük motor manevrası olup, kapsülün bu on yılın sonlarında insan taşımak için kullanılmadan önce bir uçuş testi olarak işlev görmektedir.

NASA’nın Orion kapsülünün 11 Aralık’ta Atlantik Okyanusu’na inmesi planlanıyor. Oraya varıldığında, dalgıç ve teknisyenlerden oluşan bir ekip küçük teknelerle uzay aracına doğru yelken açacak ve ardından uzay aracı bir gemiye çekilecek. Bu Artemis 1 görevini sona erdirecektir. Bu görev sırasında Orion’un tüm sistemleri Artemis 2 ve 3’e hazırlık olarak test edildi. Artemis 2 de benzer bir Ay uçuşu testini içerecek, ancak gemide insanlar olacak. Artemis 3, 2025 yılında insanları Ay yüzeyine götürecek.