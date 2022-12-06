Microsoft yakında Windows 7 için Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri programını sona erdirecek ve sevilen işletim sistemini nihayet eskiye gömecek. Şirket ayrıca Windows 8.1 için ücretli güvenlik güncellemeleri sunmayı planlamıyor, bu da her iki sürümün de tarihe karışacak. Eski güzel Windows 7’ye ve pek de iyi olmayan Windows 8.1’e bağlı kalanlar artık Windows 10 veya Windows 11’e güncellemeleri için daha fazla bildirim alıyor.

Kısa süre önce yayınlanan Google Chrome 108 artık Windows 7 ve 8.1’de desteğin sona yaklaştığına dair uyarılar gösteriyor:

Gelecekteki Google Chrome güncellemelerini almak için Windows 10 veya daha yenisine ihtiyacınız olacak. Bu bilgisayar Windows 7 kullanıyor.

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Google, Microsoft ile birlikte tarayıcısını yukarıda belirtilen işletim sistemlerinde güncellemeyi durdurmayı planlıyor. Ayrıca, Windows 7’deki anahtarları kullanarak Windows 11’i (ve 10’u) hala etkinleştirebilirsiniz.

Desteklenmeyen bir işletim sistemi ve tarayıcı kullanarak modern internette gezinmek risklidir. Buna rağmen, bazı kullanıcılar Windows 7’ye sadık kalacaktır, tıpkı ortalama bir Windows XP tutkunu gibi.

Gelecek yılın başlarında Windows 7 desteğini sonlandırmayı kafasına koymuş olan Google ve diğer Chromium tabanlı tarayıcıların geliştiricilerinin aksine Mozilla, Windows 7 için Firefox’un fişini ne zaman çekeceğine henüz karar vermedi. Geliştiriciler, yakında sona erecek Windows sürümlerindeki Firefox kullanıcılarına ESR kanalında altı aydan fazla ekstra destek vermeyi düşünüyor.

Kaynak: Born City (GHacks)