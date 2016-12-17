NASA Karbondioksitin Atmosfere Nasıl Yayıldığını Gösterdi

NASA Karbondioksitin Atmosfere Nasıl Yayıldığını Gösterdi

17 Aralık, 2016 Uzay - Bilim 0 yorumlar

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NASA karbondioksitin atmosfere nasıl çıktığını ve sera etkisi yarattığını gösteren üç boyutlu uydu görüntülerinden oluşan   bir video yayınladı.

NASA tarafından yayınlanan videoda neredeyse bir dakikada karbondioksit gazının gökyüzünde nasıl dağıldını ve kuzey yarım küreyi kapladığını görebiliyorsunuz. Veriler Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) uydusundan alındı. OCO-2 2014 yılında atmosferdeki karbondioksit ölçümünü bölgesel şekilde yapmak üzere uzaya fırlatılmıştı. Yayınlanan video Eylül 2014 ve Eylül 2015 arasında elde edilen görüntülerden oluşturuldu.

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