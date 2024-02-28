Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 bizim için sona erdi. Ersin ve Kerem fuarda olup biteni, kendilerine göre iyi olan ve kötü olan şeyleri bu videoda özetliyor. MWC 2024 kapsamında tanıtılan Xiaomi 14 serisi, HONOR Magic6 Pro ve Magic V2 RSR modelleri başta olmak üzere birçok ürünü sizlere en bilgi dolu haliyle anlatmaya çalıştık.

Peki sizler MWC 2024’te gördükleriniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Tanıtılan ürünler arasında ilginizi en çok çekene ve merak ettikleriniz hangileri oldu? Siz de MWC 2024 hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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