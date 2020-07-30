Mobil
MWC 2021, CES 2021 gibi online gerçekleşecek olabilir!
MWC 2021 etkinliği, sadece online platformlarda düzenlenecek. Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde, CES cephesinden gelen haberlerde Las Vegas’ta düzenlenmesi gereken fuarın fiziksel olarak yapılamayacağını ve dijital medya vasıtasıyla yayınlanacağı belirtilmişti.
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COVID-19 süreci başladığından beri çoğu etkinlik yapılamıyor. Bu sene teknoloji cephesinde gerçekleşmesi gereken, IFA 2020, CES 2020 ve Google I/O gibi teknolojiye ve gelişime yön veren etkinliklerin tamamı iptal edildi. 2020 yılının sonlarına yavaş yavaş gelirken, akıllara 2021 yılında teknoloji etkinlikleri olacak mı sorusu, gelmeye başladı.
Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021 etkinliği yapılacak mı?
CES 2021’in online ortamda gerçekleştirileceği duyurulduktan hemen sonra, Mobil Dünya Kongresi’nden de cevap gecikmedi. TechRadar’a konuşan ve Mobil Dünya Kongresi’ni düzenleyen GSMA, ne olursa olsun 2021 yılında Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nin yapılacağını açıkladı. Fakat, şu anda etkinliğin ne şekilde yapılacağına ilişkin iki seçenek bulunuyor.
GSMA, birkaç senedir düzenli olarak etkinliği Barcelona’daki fuar alanında yapıyor. Önümüzdeki sene için de çalışmalar şimdiden başladı bile. Fakat bu sene düzenlenmeyen etkinlik için aynı durum önümüzdeki sene de geçerli olabilir. Global sağlık durumu, etkinliğin konakçısı GSMA ve partnerleri tarafından sürekli izleniyor ve ona göre bir hamle yapılması bekleniyor.
Pandemi etkisini kaybederse, etkinlik fiziksel ortamda gerçekleşebilir!
Eğer hastalık etkisini azaltır ve dünya üzerindeki vakalar azalırsa, MWC en erken 2021’de fiziksel olarak gerçekleşecek. Durum düzelmese de, şirket elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bunun için de şu andan itibaren tüm etkinliği dijital ortama taşımak ve MWC havasını misafirlere yaşatmak için uğraşıyorlar.
Son karar, elbette şu anda net değil. Önümüzdeki aylarda kesinleşmesi beklenen karara göre GSMA, Mobil Dünya Kongresi’ni fiziksel olarak organize edecek ve misafirlerini her zaman olduğu gibi bu sene de ağırlamaya devam edecek.
Mobil
TikTok CEO’su uygulamanın küresel hedef haline geldiğini açıkladı
ABD hükümeti ve onun sözünü dinleyen Facebook, son zamanlarda TikTok‘a karşı savaş açmış durumda. Özellikle ABD’nin Çin menşeili teknoloji şirketlerine uyguladığı ambargonun yeni bir aracı haline gelen TikTok, benzer mantıkla çalışan Instagram Reels özelliğini piyasaya sürmeye hazırlanan Facebook ile de şu sıralar rekabet etmek zorunda kalıyor. CEO Kevin Mayer işte bu husustaki sitemlerini dile getiren kapsamlı bir açıklama yayınladı.
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TikTok küresel hedef haline geldi
TikTok’un sosyal medya dünyasına yaptığı hızlı girişi anlatmakla başlayan Mayer, kendi kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Platformda çoğu zaman çökme sorunlarının vuku bulduğunu ekleyen CEO Mayer, akabinde siyasi saldırılara da değinerek kendilerinin herhangi bir şekilde düşmanlık beslemediklerini anlattı.
TikTok şirketinin Çin menşeili olması sebebiyle gereğinden fazla incelenmeye tabi tutulduğundan sitem eden Kevin Mayer, açıklamasında şunları söyledi: “Başarımızın altında, sorumluluk sahibi olmamız ve hesap verebilirlik yatıyor. Haklı olarak tüm şirketler incelemeye alındı, ancak şirketimizin Çin menşeili olması sebebiyle daha fazla incelemeye tabi tutulduk. Bu durumu kabul ediyoruz, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz.”
TikTok CEO’su Kevin Mayer aynı zamanda kullanıcılara, içerik üreticilerine, reklamverenlere ve denetleyici kurumlara, ABD yasalarına uymakla yükümlü olup bu noktada kararlı olduklarını göstermenin kendileri için gerekli olduğunu ifade etti. Teknoloji şirketlerinin kendi algoritmalarını ve veri akışlarını ilgili denetleyici kurumlara açıklamaları gerektiğine vurgu yapan Mayer, çıkmaza giren TikTok sorununun, şeffaflık ilkesiyle çözüleceğini ve tüm teknoloji şirketlerinin küresel alanda aynı standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.
TikTok’un geçtiğimiz Mart ayında, yetkili Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından kaynak kodları, alogritması ve diğer tüm özellikleriyle birlikte nasıl çalıştığının incelenebildiğini ifade eden Mayer, aynı hassasiyetin Facebook için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
TikTok CEO’su Kevin Mayer’ın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Lenovo firmasının oyuncu telefonu olarak ortaya çıkması beklenen Legion Phone, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Cihaz test sonuçları da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion Phone AnTuTu puanı belli oldu!
Oyuncu telefonu dünyasının önemli markaları arasında yer alan Lenovo, yeni cihazı Legion çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları konusunda adından sıkça söz ettiren cihaz AnTuTu üzerinde görüntülendi. AnTuTu puanı belli olan cihaz toplamda 648871 puan ile dikkatleri üzerine çekti. İşlemci performansında 187401 puan alan akıllı telefon, grafik performansında ise 246980 puan ile bizleri karşıladı. Ayrıca teste giren cihazın teknik özellikleri de ortaya çıktı.
Amiral gemisi telefonlar gibi performansı ile adından söz ettirmek isteyen Lenovo Legion, gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. Öte yandan 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteleri ile bizleri karşılayan cihaz, Android 10 ile piyasaya çıkacak. Ekran kısmında Full HD+ özelliği dikkat çekerken, 144 Hz değerinde yenileme hızı da cihazın önemli kozlarından biri olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay sıra dışı tasarımı ile ilginç yorumlara neden olan oyuncu telefonunun detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Cihazın 90 W hızlı şarj desteği ile birlikte oyunculara kesintisiz performans sunması amaçlanıyor. Öte yandan dedikodulara göre cihazda iki adet USB-C girişinin yer alacağı konuşuluyor. Temmuz ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihaz bakalım oyun dünyasına yeni neler sunacak bekleyip göreceğiz.
Donanım
MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
MediaTek özellikle düşük bütçeli oyun telefonlarını hedeflediği yeni yonga setleri G25 ve G35’i tanıttı.
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MediaTek G35 ve G25 yonga setlerini tanıttı!
Helio G35 12nm’lik üretim sürecine sahip sekiz adet Cortex-A53 çekirdeğe sahip. Yeni tanıtılan işlemci 2.3GHz’de çalışmakta ve 1600MHz LPDDR4x 6GB RAM’e kadar destek verebilmekte. İstenildiği takdirde LPDDR3 4GB’a kadar da geriye dönük bir desteğe sahip. Depolama konusunda Emmc 5.1 tek seçenek olarak sunulmuş durumda. Grafik birimi olarak ise 680MHz’de çalışan Imagination PowerVR GE8320 tercih edilmiş. MediaTek her iki işlemcide de kendi geliştirdiği teknolojisi HyperEngine desteğine sahip. Bu özellik ile birlikte CPU, GPU ve belleğin durumu sıcaklıklarına, çekilen güce göre dinamik olarak ayarlanabilmekte. Aynı grafik birimini daha önce MediaTek P35 modelinde de görmüştük.
Helio G25’e baktığımızda G35 ile aynı mimariye sahip olduğunu görüyoruz ancak daha düşük hızlarda çalışmakta. Yonga setinin hızları CPU tarafında 2.0GHz’e ve GPU tarafında 650MHz’e düşmüş durumda. İki işlemci arasındaki diğer bir temel fark ise G35 modelinin 1080p+ ekranları desteklemesi. G25 için ise bu değer 720p+ olarak tercih edilmiş.
Her iki işlemci de kamera tarafında çoklu karelerde gürültü azaltma, elektronik görüntü sabitleme ve görüntü kaydı sırasında dengeleme özelliklerine sahip. Kullanıldıkları cihazlarda derinlik sensörü bulunması halinde derinlik efekti de oluşturabilmekteler. G35, 25MP’e kadar tekli kamera kurulumu veya 13+13MP olarak ikili kamera kurulumu desteklemekte. G25 tarafında ise 21MP tek kamera veya 13+8MP şeklinde ikili kamera kurulum desteği mevcut. İşlemcilerin her ikisi de 1080p 30 FPS video kaydı desteklemekte.
Bağlantı teknolojileri tarafında iki işlemcinin de aynı özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. Yonga setleri 4G desteğine sahip ve Hyper Engine özelliği sayesinde Wi-Fi ve LTE arasında sadece 13 milisaniyede geçiş yapabilmekte. Çok oyunculu oyunlarda bu geçiş hızı oldukça yararlı olabilir. Yeni tanıtılan işlemciler Wi-Fi 5(ac) ve Bluetooth 5.0 desteklenmekte ve FM radyo alıcısı da yonga seti üzerinde mevcut. Temmuz ayında çıkacak olan Realme C11, Xiaomi Redmi 9C Helio G35 yonga seti ile gelecek. Yine Temmuz ayında beklenen Redmi 9A ise G25 işlemci ile tanıtıldı.