CCleaner Windows 10’da istenmeyen program olarak işaretlendi

Popüler bilgisayar temizlik ve optimizasyon yazılımı CCleaner, Windows Defender‘a gelen son güncellemeden sonra Windows 10‘da Potansiyel Olarak İstenmeyen Program olarak algılanmaya başlandı.

İlginizi çekebilir: CCleaner Üzerinden Yaklaşık 1 Ay Boyunca Malware Dağıtıldı

CCleaner, rakipleri arasında köklü geçmişi olan bir temizlik programı. Basit bir şekilde gereksiz önbellek dosyalarını, opsiyonel olarak tarayıcı geçmişi ve çerezleri ile beraber aynı zamanda Windows‘un kayıt defterini bile temizleyebiliyor. Ancak son Windows Defender güncellemesinden sonra bu program artık uyarı düzeyi düşük seviye olmak suretiyle istenmeyen program olarak Windows 10‘da işaretlendi.

Windows Defender‘ın bu tutumu, CCleaner‘ın şiddetli derecede zararlı yazılım olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Potansiyel Olarak İstenmeyen Programlar, kullanıcıların bilgisayar deneyimini olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunduğundan dolayı böyle işaretleniyor. Örneğin CCleaner, beraberinde Google Toolbar, Avast Free Antivirus gibi bazı uygulamaları bütün bir paket paket halinde barındırmasından dolayı, kullanıcılar istem dışı şekilde farklı programları bilgisayarında görebiliyorlar. Profesyonel bir kullanıcı buna dikkat edebilir ancak sıradan ev kullanıcısı için bu durum bilgisayar kullanımını hayli olumsuz etkileyecektir.

Öte yandan Microsoft ilgili dökümanlarında Potansiyel Olarak İstenmeyen Programların genellikle içerisinde kullanıcı deneyimini olumsuz anlamda etkileyecek reklam yazılımı barındırması olduğunu da vurguluyor. İşte bu Microsoft’un kesinlikle taviz vermediği bir durum.

Bununla birlikte şirket, yaşanan durumla alakalı Twitter hesabından “Bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için Microsoft ile temas halindeyiz.” notunu paylaştı.

Hi, thanks for flagging this. We’re in touch with Microsoft to resolve this as soon as possible.

— CCleaner (@CCleaner) July 29, 2020