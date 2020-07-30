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CCleaner Windows 10’da istenmeyen program olarak işaretlendi
Popüler bilgisayar temizlik ve optimizasyon yazılımı CCleaner, Windows Defender‘a gelen son güncellemeden sonra Windows 10‘da Potansiyel Olarak İstenmeyen Program olarak algılanmaya başlandı.
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CCleaner, rakipleri arasında köklü geçmişi olan bir temizlik programı. Basit bir şekilde gereksiz önbellek dosyalarını, opsiyonel olarak tarayıcı geçmişi ve çerezleri ile beraber aynı zamanda Windows‘un kayıt defterini bile temizleyebiliyor. Ancak son Windows Defender güncellemesinden sonra bu program artık uyarı düzeyi düşük seviye olmak suretiyle istenmeyen program olarak Windows 10‘da işaretlendi.
CCleaner istenmeyen program olarak işaretlendi
Windows Defender‘ın bu tutumu, CCleaner‘ın şiddetli derecede zararlı yazılım olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Potansiyel Olarak İstenmeyen Programlar, kullanıcıların bilgisayar deneyimini olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunduğundan dolayı böyle işaretleniyor. Örneğin CCleaner, beraberinde Google Toolbar, Avast Free Antivirus gibi bazı uygulamaları bütün bir paket paket halinde barındırmasından dolayı, kullanıcılar istem dışı şekilde farklı programları bilgisayarında görebiliyorlar. Profesyonel bir kullanıcı buna dikkat edebilir ancak sıradan ev kullanıcısı için bu durum bilgisayar kullanımını hayli olumsuz etkileyecektir.
Öte yandan Microsoft ilgili dökümanlarında Potansiyel Olarak İstenmeyen Programların genellikle içerisinde kullanıcı deneyimini olumsuz anlamda etkileyecek reklam yazılımı barındırması olduğunu da vurguluyor. İşte bu Microsoft’un kesinlikle taviz vermediği bir durum.
Bununla birlikte şirket, yaşanan durumla alakalı Twitter hesabından “Bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için Microsoft ile temas halindeyiz.” notunu paylaştı.
Hi, thanks for flagging this. We’re in touch with Microsoft to resolve this as soon as possible.
— CCleaner (@CCleaner) July 29, 2020
Haber
Samsung, 2. çeyrekteki satış adetlerinde büyük bir düşüş yaşadı
Yıl içinde bir çeyreklik dönemi ilk kez Huawei’nin gerisinde kapatan Samsung’da, işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Covid-19 salgınından negatif anlamda etkilenen şirketlerin başında gelen Samsung, markanın dünya genelindeki satış adetlerindeki dramatik düşüş ile; yılın 2. çeyreğini Huawei’nin gerisinde kalarak 2. sırada kapattı.
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Covid-19 salgını dolayısıyla birçok pazarda geriye düşen Samsung için işler iyi gitmiyor
Bu süreçte firmanın işlemci ve depolama gibi donanım bazlı bölümleri, her zaman olduğu gibi stabil bir şekilde operasyonlarını sürdürmeye devam edebildi. Fakat totale baktığımız zaman, Samsung’un güçlü olduğu pazarlarda yaşanan uzun karantina süreleri ve ekonomik belirsizlik, firmanın bu pazarlarda gerçekleştirdiği satışların ciddi anlamda düşüş yaşamasına sebep oldu. Örneğin Hindistan, Samsung’un alt ve orta segment cihazları için en önemli pazarlardan biri konumunda olmasına rağmen; Samsung’un Hindistan’da yaşadığı düşüş, toplam satış adetlerinin de ciddi anlamda geriye düşmesine de sebep oldu. Buna rağmen Samsung, 3. çeyrekte çıkaracağı yeni cihazlar ile, müşterilerde yeniden talep oluşmasını sağlayarak, yaşanan bu düşüşün önüne geçebilmenin hesaplarını yapıyor.
Mobil cihazları bir kenara bırakıp Samsung’un diğer alanlardaki satışlarına göz atacak olursak da durum yine çok da parlak değil. Ertelenen büyük organizasyonlar, müsabakalar ve şampiyonalar insanların yeni bir televizyona olan talebinin de azalmasına sebep oluyor. Bu da televizyon pazarında ciddi bir pay sahibi olan Samsung’un büyük miktarda yaşadığı bir gelir kaybı olarak karşısına çıkıyor. Şirket, cirosunda %6 gibi bir düşüş yaşayarak, 44.3 milyar Dolar seviyelerine indi. Buna rağmen işlemci ve depolama tarafı, %23 gibi bir büyüme kaydederek 6.8 milyar Dolar seviyelerine yükselebildi.
Samsung’un, gelecek ile ilgili beklentileri neler?
Birçok yönden durumlar Samsung için kötü gibi gözükse de; şirket yetkilileri, tüketici elektroniği tarafında 2020’nin geri kalan kısmında işlerin tekrardan yoluna gireceğini ama tedbirin de elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox X gibi konsolların piyasaya çıkışıyla da, depolamaya yönelik ürünlere olan talepte artış yaşanacağı düşünülüyor. Bilgisayar tarafında ise, alt segment bilgisayarlar, evde çalışan öğrenci ve birçok beyaz yakalı için optimum bir seçenek olduğundan bu alanda da satışlar gayet yolunda gözüküyor.
Bugün Canalys isimli araştırma şirketi tarafından açıklanan veriler de; şimdilik işler Samsung’un istediği gibi gitmese de ilerleyen zamanda ibrenin tekrar Samsung’a doğru dönebileceği yönünde idi. Samsung’un satışlarında yaşanan düşüş hakkında konuşan; Canalys Araştırma’nın üst düzey yetkililerinden Ben Stanton’a göre bu durum, geçmişte ön görülebilmesi çok zor bir durum idi. Ben Stanton, “Covid-19 gibi bir salgın gerçekleşmeseydi Huawei, diğer ekonomilere göre güçlü konumda kalan Çin ekonomisinin desteğini arkasına almış olamazdı ve bugün bu sonuçları muhtemelen görmezdik. Öte yandan bu süreçte Samsung, Çin pazarında çok küçük satış adetleri ile varlığını sürdürüyor. Brezilya, Hindistan, Avrupa ve A.B.D. gibi güçlü oldukları pazarlarda ise, uzun süre devam eden salgın ve kısıtlamalar dolayısıyla satışlarda ciddi düşüşler yaşadılar. Bütün bunlar da Huawei’nin liderliği ele geçirmesine sebep oldu.” şeklinde konuştu.
Siz Samsung’un satış adetlerinde yaşadığı bu düşüş ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Huawei Band B6, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, yeni nesil akıllı yaşam ürünlerini sunduğu bir konferans düzenledi. Bu konferansta şirketin yeni akıllı bilekliği Huawei Band B6 tanıtıldı. Bilindiği üzere Huawei Band B serisi sadece sağlıklı yaşamı destekleyen bir bileklik serisi değil. Bu bileklikler temel işlevinin dışında Bluetooth destekli bir kulaklığa da dönüşebiliyor.
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Huawei Band B6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Band B6, tasarım tarafında “bileklik ve kulaklık bir arada” anlayışını devam ettiriyor. Cihazın 1.53 inçlik 3D esnek ve renkli bir ekranı bulunuyor. Önceki nesile göre %50 civarında bir ekran boyutu artışı söz konusu. Ekran, 326 PPi piksel yoğunluğuna ve ayarlanabilir parlaklığa sahip olacak. Donanım tarafında ise Band B6, Huawei tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen Kirin A1 çipinden gücünü alıyor. Ve şu an piyasada bulunan en yeni Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.2 cihazın donanımında bulunmakta.
Band B6, şirketin kendi geliştirdiği ses optimizasyon algoritması ile desteklenen gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu sayede yapılan aramalar daha net ve anlaşılır bir şekilde gerçekleşecek. Cihaz ayrıca çift cihaz bağlantısını destekliyor ve sesli asistan ile arama yapılabiliyor. Huawei‘ye göre cihaz, 8 saat boyunca konuşma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca şarj tarafında 10 dakikalık bir şarj ile 4 saat daha konuşma süresi elde edilebiliyor. Band B6, kalp atış hızı, uyku, stres, kan oksijen oranı ve döngü izleme gibi pek çok farklı ölçüm yapabiliyor.
Huawei Band B6, herhangi bir olumsuz ve değerlerdeki dengesizlik durumunda kullanıcıyı uyaran bir sisteme sahip. Spor aktivitesi tarafında ise 9 farklı spor modunu destekleyecek. Cihaz, kısa mesajları ve gelen aramaları görüntüleme, hava durumun kontrol etme, çalan müziği değiştirebilme ve QR kodlarını tarayabilme gibi pek çok özellik barındırıyor. Ayrıca bileklik sayesinde uzaktan telefon ile fotoğraf çekilebiliyor.
Band B6, obsidyen siyahı, mercan kırmızısı, titanyum grisi, kamelya kahvesi ve mocha kahvesi olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile gelecek. Ön satışlar bugün başlayacak fakat resmi olarak 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.
Sosyal Medya
Instagram Shop, Türkiye’de kullanıma açılıyor
Instagram Shop özelliğinin ilk olarak ABD‘de kullanıma sunulmasının ardından, Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda kullanıma açılmaya başlandı. Bu özellikle sayesinde Instagram, insanların sevdiği markalarla arasındaki etkileşimi arttırmanın yanı sıra, alışveriş deneyimlerine de yeni bir boyut kazandıracak.
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Instagram Shop Türkiye’de kullanıma açılıyor
Instagram‘ın yeni özelliği, insanların kolayca erişebilmesini sağlamak amacıyla Keşfet sekmesinde yenilenen sade ve şık tasarımıyla yer alacak. Kullanıcıların hoşuna giden marka ve ürünleri daha kolay takip edebilmesini amaçlayan Shop özelliği, ilk olarak ABD’de kullanıma açılmıştı. Şimdi ise Instagram bu özelliğini Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Shop özelliği neler sunuyor?
Yeni açılacak Shop sekmesinde sevdiğiniz ürün ve markalara ait hoşunuza giden bütün gönderilere kolaylıkla erişebileceksiniz. Ayrıca sekmede, markaların paylaştığı ürünlerin yanı sıra Instagram’ın kendi @shop hesabında paylaştığı birbirinden güzel içerikler de yer alacak.
Shop sekmesindeki mağazalar, kullanıcıların takip ettiği ve ilgi duyduğu marka hesaplarına ve Instagram’ın kendi ürün listelerini etiketleyen işletme hesaplarına göre kişiselleştirilmiş olarak listelenecek. Alışveriş için onaylanmış Instagram işletme hesapları kendi ürünlerini paylaştıkça ve kullanıcılarla etkileşim kurdukça, Instagram’ın öneri algoritması tarafından Shop bölümünde öne çıkarılacak.
Shop özelliğiyle alakalı Instagram yayınladığı blog yazısında “Shop sekmesi, insanların Instagram’dan sevdikleri ürünleri ve markaları keşfedebilecekleri bir uygulama içi alışveriş platformudur.” açıklamasını yaptı.