CCleaner Windows 10’da istenmeyen program olarak işaretlendi

Yıl içinde bir çeyreklik dönemi ilk kez Huawei’nin gerisinde kapatan Samsung’da, işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Covid-19 salgınından negatif anlamda etkilenen şirketlerin başında gelen Samsung, markanın dünya genelindeki satış adetlerindeki dramatik düşüş ile; yılın 2. çeyreğini Huawei’nin gerisinde kalarak 2. sırada kapattı.

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Covid-19 salgını dolayısıyla birçok pazarda geriye düşen Samsung için işler iyi gitmiyor

Bu süreçte firmanın işlemci ve depolama gibi donanım bazlı bölümleri, her zaman olduğu gibi stabil bir şekilde operasyonlarını sürdürmeye devam edebildi. Fakat totale baktığımız zaman, Samsung’un güçlü olduğu pazarlarda yaşanan uzun karantina süreleri ve ekonomik belirsizlik, firmanın bu pazarlarda gerçekleştirdiği satışların ciddi anlamda düşüş yaşamasına sebep oldu. Örneğin Hindistan, Samsung’un alt ve orta segment cihazları için en önemli pazarlardan biri konumunda olmasına rağmen; Samsung’un Hindistan’da yaşadığı düşüş, toplam satış adetlerinin de ciddi anlamda geriye düşmesine de sebep oldu. Buna rağmen Samsung, 3. çeyrekte çıkaracağı yeni cihazlar ile, müşterilerde yeniden talep oluşmasını sağlayarak, yaşanan bu düşüşün önüne geçebilmenin hesaplarını yapıyor.

Mobil cihazları bir kenara bırakıp Samsung’un diğer alanlardaki satışlarına göz atacak olursak da durum yine çok da parlak değil. Ertelenen büyük organizasyonlar, müsabakalar ve şampiyonalar insanların yeni bir televizyona olan talebinin de azalmasına sebep oluyor. Bu da televizyon pazarında ciddi bir pay sahibi olan Samsung’un büyük miktarda yaşadığı bir gelir kaybı olarak karşısına çıkıyor. Şirket, cirosunda %6 gibi bir düşüş yaşayarak, 44.3 milyar Dolar seviyelerine indi. Buna rağmen işlemci ve depolama tarafı, %23 gibi bir büyüme kaydederek 6.8 milyar Dolar seviyelerine yükselebildi.

Samsung’un, gelecek ile ilgili beklentileri neler?

Birçok yönden durumlar Samsung için kötü gibi gözükse de; şirket yetkilileri, tüketici elektroniği tarafında 2020’nin geri kalan kısmında işlerin tekrardan yoluna gireceğini ama tedbirin de elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox X gibi konsolların piyasaya çıkışıyla da, depolamaya yönelik ürünlere olan talepte artış yaşanacağı düşünülüyor. Bilgisayar tarafında ise, alt segment bilgisayarlar, evde çalışan öğrenci ve birçok beyaz yakalı için optimum bir seçenek olduğundan bu alanda da satışlar gayet yolunda gözüküyor.

Bugün Canalys isimli araştırma şirketi tarafından açıklanan veriler de; şimdilik işler Samsung’un istediği gibi gitmese de ilerleyen zamanda ibrenin tekrar Samsung’a doğru dönebileceği yönünde idi. Samsung’un satışlarında yaşanan düşüş hakkında konuşan; Canalys Araştırma’nın üst düzey yetkililerinden Ben Stanton’a göre bu durum, geçmişte ön görülebilmesi çok zor bir durum idi. Ben Stanton, “Covid-19 gibi bir salgın gerçekleşmeseydi Huawei, diğer ekonomilere göre güçlü konumda kalan Çin ekonomisinin desteğini arkasına almış olamazdı ve bugün bu sonuçları muhtemelen görmezdik. Öte yandan bu süreçte Samsung, Çin pazarında çok küçük satış adetleri ile varlığını sürdürüyor. Brezilya, Hindistan, Avrupa ve A.B.D. gibi güçlü oldukları pazarlarda ise, uzun süre devam eden salgın ve kısıtlamalar dolayısıyla satışlarda ciddi düşüşler yaşadılar. Bütün bunlar da Huawei’nin liderliği ele geçirmesine sebep oldu.” şeklinde konuştu.

Siz Samsung’un satış adetlerinde yaşadığı bu düşüş ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!