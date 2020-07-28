Basın Bülteni
Müzik platformu Muud, artık Tivibu’da!
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, bundan sonra şirketin IPTV servisi olan Tivibu platformunda da kullanılabilecek. Tivibu’nun “İnteraktif Servisler” bölümüne eklenen Muud’a giren kullanıcılar, mobil ve web sürümünde olduğu gibi dilediği müziği sınırsız şekilde dinleyebilecek.
İlginizi çekebilir: Neden Samsung Galaxy Tab S6 Lite satın aldık?
Türk Telekom Muud, Tivibu içeriklerine dahil oldu
Kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeniliklerini sürdüren Türk Telekom, sunduğu servislere erişim kolaylığı sağlayacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tivibu İnteraktif Servisler menüsüne eklenen platform üzerinden zengin müzik içeriklerine artık IPTV servisi üzerinden de erişilebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Tivibu’ye eklenen Muud’un, kısa süre içerisinde platformun en çok kullanılan servislerinden biri haline geldiği belirtiliyor. Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, “Tivibu’daki İnteraktif Servisler’de yer alan uygulamamızın, web üzerinden ulaşılan veya akıllı telefonlara indirilen Muud uygulamasından hız ve pratik kullanım açısından bir farkı bulunmuyor. Kullanıcılarımız milyonlarca yerli ve yabancı şarkı arasından listeler oluşturabiliyor ve reklam olmadan istediği müziği dinlemenin keyfini çıkarıyor. Kullanıcılarına milyonlarca şarkı sunan Muud, sürekli güncellenen içeriğiyle dijital müzik servislerine örnek olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.
Kataloğunda milyonlarca yerli ve yabancı şarkıya yer veren Muud, kullanıcılarına reklamsız ve sınırsız müzik deneyimi sunuyor. Müzikseverler mevcut listeleri istediği zaman dinleyebilirken, isterse kendi çalma listesini de oluşturabiliyor. Ayrıca Muud’un çevrimdışı dinleme özelliği sayesinde internetin olmadığı yerlerde de müzik keyfi kaldığı yerden devam ediyor.
Basın Bülteni
Huawei MateBook D Serisi, 3 Ağustos’a kadar indirimli satılacak!
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Tab A7, Google Play Console’da görüntülendi!
Huawei MateBook D ailesi neler sunuyor?
Huawei MateBook D 14 ve D 15 modelleri FullView ekran ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkıyor. Huawei Share ile MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişim sağlıyor.
Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panelleriyle dikkat çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Ayrıca HUAWEI MateBook D 14 ve D 15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuna da sahip.
Genç tüketiciler bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyorlar. Bu noktada HUAWEI MateBook D Serisi, kararlılık ve güvenilirliği korurken güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile geliyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D Serisi, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. MateBook D 14 ve D 15, soğutma ve pil ömründe de dikkat çeken özellikler arasında. Ürünler, soğutma için HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği de artırılıyor.
Matebook D Serisi yeni fiyatları!
İndirim kampanyası dahilinde, MateBook D 15 4.699 TL’lik fiyattan 400 TL’lik indirimle 4.299 TL’ye düşerken, Matebook D 14’ün fiyatı, 5.499 TL’den 500 TL’lik bir indirimle 4.999 TL’ye düşüyor. 3 Ağustos’a kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler, ilgili ürünleri Huawei Online Mağaza üzerinden satın alabilecekler.
Basın Bülteni
Huawei MateBook X Pro, Türkiye’de satışa çıktı!
İlginizi çekebilir: Realme C15 tasarım detayları belli oldu!
MateBook X Pro, profesyonel içerik oluşturucuları için tasarlanmış bir cihaz. Bilgisayarın dış cephesi pürüzsüz bir hissiyat veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş. Firmanın en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, oldukça portatif. Sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığına sahip.
Cihazın ekran tarafında, Ultra FullView adı verilen özel bir tasarım çizgisi tercih edildi. Her tarafında ince çerçevelere sahip MateBook X Pro, yüzde 91 ekran/gövde oranı sunuyor. Üretkenlik ve içerik oluşturma için daha uygun olan geleneksel 3:2 en boy oranı da korunuyor. 3000 x 2000 çözünürlükteki sRGB renk gamutu destekleniyor. Aynı zamanda 450 nit gibi iddialı bir parlaklık oranıyla, güneş altında da ekran görünür kalmakta.
Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlük desteği ile geliyor!
3K çözünürlük desteğine sahip model ile birlikte medya içeriklerini yüksek çözünürlükte izlemek mümkün. Bunun yanı sıra, kullanıcıların cihazlarıyla arayüz oluşturmaları için yeni ve daha sezgisel yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliği destekleniyor.
Gücünü 10. Nesil Intel mimarisinden alıyor!
10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-1021U ile yüksek performans vadeden cihaz, 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 grafik birimi ile taçlandırılıyor. Grafik ve video düzenlemeden, oyun ve multi medya içeriğine kadar her türlü senaryoda MateBook X Pro kullanılabiliyor. En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı soğutma sistemi barındırıyor.
Ayrıca HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Bilgisayar, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.
Huawei MateBook X Pro ile 15 saate varan pil ömrü
MateBook X Pro 56Wh kapasiteli bataryaya sahip. HUAWEI’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor. HUAWEI MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor. 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.
Cihazın sahip olduğu girişler ise, SuperCharge’ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.
Firmanın iddialarına göre yeni dizüstü bilgisayar, dünyanın en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.
2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz kullanımlarda yazılarınızı rahatlıkla yazabilmeye olanak sağlıyor. Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmayarak kişisel güvenliği daha da arttırıyor.
HUAWEI MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO’dan Reno2 Z satın alan müşterilerine Ekran Koruma Garantisi!
İlginizi çekebilir: 2020’nin kralı hangisi? | Oppo Find X2 vs. Xiaomi Mi 10
Kampanya 4 Temmuz’dan başlayarak 4 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Koruma Garantisi, kampanyası sunulacak. Kampanya kapsamında Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, 6 ay boyunca geçerli olacak.
OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda. Ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekran yetkili servis tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek.
Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı “0850 433 67 76″ numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.