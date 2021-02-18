Mühendislik ve Yönetim Akademisi 13-14-15 Mart’ta

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 15.si olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi, 13-14-15 Mart 2021 tarihlerinde!

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Endüstri ve Verimlilik Kulübünün her yıl üç büyük etkinliği üyeleriyle buluşturmakta. Verimli, eğlenceli, interaktif olan ve kariyer basamakları şeklinde ilerleyen etkinlik; Start Up Eskişehir, İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri ve ulusal çaptaki, en büyük etkinliği olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi (MÜYAK).

Akademi neleri kapsıyor?

Bu yıl MÜYAK, 80’den fazla üniversite ile birlikte katılımcılarıyla buluşmak için geliyor. Ayrıca katılım açısından Eskişehir’in en büyük ve en kapsamlı öğrenci organizasyonlarından olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi, kısa adıyla MÜYAK; günümüz ve geleceğe yönelik akademik ve kariyer yaşantısı ile donanım sağlamayı hedefleyen organizasyonudur. Böylece ulusal bir etkinlik olan MÜYAK farklı şehirlerin farklı üniversitelerinden katılımcılarıyla oluşmuş oluyor. MÜYAK etkinliğinin ana teması önemli şirket CEO’larının konuşmaları çevresinde oluyor. Ayrıca birçok alanda workshoplar ve eğitimler ile katılımcılara güzel bir deneyim sunması planlar dahilinde.

Ek olarak oturumlarda; TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Sistem CEO Mehmet Ali Akarca, Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Valeo Türkiye Genel Müdürü Tuna Arıncı, Flo Lojistik ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Şişecam Düzcam Ankara Fabrikası, Fabrika Müdürü Emrah Can, TUSAŞ Sürekli İyileştirme Şefi Sercan Kaplan, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Hazan Sözeri ve birçok sürpriz isim katılım gösterecek.