Windows 10 yeni güncellemesi beklenenden erken gelecek

Daha önceden duyulan Haziran tarihinin aksine Windows Central merkezli Zac Bowden’ın verdiği yeni bilgiler; Microsoft firmasının gelecek Windows 10 güncellemesini Mayıs civarında çıkarmayı planladığını söylüyor. 21H1 güncellemesi için takvimi gördüğünü belirten Bowden, güncellemenin Nisan gibi bitirilip Mayıs’ta dağıtılmaya başlanacağını belirtiyor. Tabii ki bu durum güncellemede büyük bir hata bulunmaması durumunda geçerli.

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Onun dışında güncellemeyle gelecek özelliklerin bu hafta gibi bitirilmesi mümkün. Dolayısıyla Windows Insiders kanalındaki kullanıcılar yeni versiyonu test edip son görüşlerini bildirme şansına sahip olabilirler.

Söylediğimiz gibi yılın ilk güncellemesi nispeten küçük bir güncelleme olacak gibi duruyor. Yani güncelleme sadece sisteme birkaç değişiklik getirecek. Aynı zamanda sisteme yeni bir görünüş verecek sonraki büyük güncelleme için bir zemin hazırlamış olacak.

Bununla beraber küçük güncellemelerde genelde olduğu gibi bu güncelleme de küçük bir indirme gerektirecek. Hatta Mayıs ve Ekim versiyonlarına sahip olanlar bu güncellemeyi bir aktifleştirme butonuyla beraber sisteme dahil edebilecek. Önceki Windows 10 versiyonlarına sahip olan kullanıcıları ise sistem altyapısı olmayacağı için daha büyük bir indirme bekliyor.

İkinci çeyrekte beklenen ilk güncelleme tarihi olarak Haziran ayı herkese normal dışı gelmişti. Mayıs ayı ise hem genel takvim anlamında hem de uygunluk anlamında kulağa daha doğru geliyor.