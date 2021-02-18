İşletim Sistemleri
Windows 10 yeni güncellemesi beklenenden erken gelecek
Daha önceden duyulan Haziran tarihinin aksine Windows Central merkezli Zac Bowden’ın verdiği yeni bilgiler; Microsoft firmasının gelecek Windows 10 güncellemesini Mayıs civarında çıkarmayı planladığını söylüyor. 21H1 güncellemesi için takvimi gördüğünü belirten Bowden, güncellemenin Nisan gibi bitirilip Mayıs’ta dağıtılmaya başlanacağını belirtiyor. Tabii ki bu durum güncellemede büyük bir hata bulunmaması durumunda geçerli.
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Onun dışında güncellemeyle gelecek özelliklerin bu hafta gibi bitirilmesi mümkün. Dolayısıyla Windows Insiders kanalındaki kullanıcılar yeni versiyonu test edip son görüşlerini bildirme şansına sahip olabilirler.
Söylediğimiz gibi yılın ilk güncellemesi nispeten küçük bir güncelleme olacak gibi duruyor. Yani güncelleme sadece sisteme birkaç değişiklik getirecek. Aynı zamanda sisteme yeni bir görünüş verecek sonraki büyük güncelleme için bir zemin hazırlamış olacak.
Bununla beraber küçük güncellemelerde genelde olduğu gibi bu güncelleme de küçük bir indirme gerektirecek. Hatta Mayıs ve Ekim versiyonlarına sahip olanlar bu güncellemeyi bir aktifleştirme butonuyla beraber sisteme dahil edebilecek. Önceki Windows 10 versiyonlarına sahip olan kullanıcıları ise sistem altyapısı olmayacağı için daha büyük bir indirme bekliyor.
İkinci çeyrekte beklenen ilk güncelleme tarihi olarak Haziran ayı herkese normal dışı gelmişti. Mayıs ayı ise hem genel takvim anlamında hem de uygunluk anlamında kulağa daha doğru geliyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10 güncellemesi kullanım özelleştirmeleri sunabilir
Microsoft Windows 10 işletim sistemi için yeni bazı optimizasyon seçenekleri denemesi yapıyor. Buna göre kullanıcılar cihazlarını çoğunlukla kullandıkları amaca göre özelleştirebilecekler. Şimdilik sadece ön izleme versiyonlarında deneme aşamasında olan özelliğin genel çıkışındaki işlevleri henüz net değil. Hatta uzun vadede bu özelliğin eklenilmesinin tercih edilip edilmeyeceği de meçhul.
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Ancak Windows Latest’tan alınan bilgilere göre devam edilmesi tercih edilirse; Ayarlar kısmında düzenlemeye gidecek şirket menüye “Cihaz Kullanımı” adlı bir kısım ekleyecek. “Özelleştirme” bölümünde yer alacak bu ayar altında kullanıcı altı ana kategoride seçim yapacak. Bu seçenekler ise Oyun, Aile, Yaratıcılık, Okul, Eğlence ve İş olarak karşımıza çıkıyor.
Windows 10 sisteminin bu seçeneklerle birlikte nasıl bir düzenlemeye gideceği net değil. Ancak örneğin Oyun kısmının seçilmesiyle sistemin batarya, fare ayarları ve görsel efektlerde düzenlemeye gitmesi; böylelikle de sistemi oyun için en uygun hale getirmesi muhtemel gözüküyor.
Cihaz Kullanımı işlevi, yenilenecek olan Microsoft ilk kullanım ekranının da bir parçası olabilir gibi duruyor. Öyle ki Microsoft tarafından açıklandığına göre bu ekran, kullanıcıların güncellemelerden sonra cihazlarını kurmalarına yardımcı olan bir sistem. Dolayısıyla Microsoft’un birkaç yıldır mevcut olan bu sistem için yeni planlarının olması mümkün.
Konuyla alakalı daha fazla bilgiye ise yıl sonlarına doğru gelecek Windows 10 büyük güncellemesiyle birlikte ulaşabiliriz.
Güvenlik
Microsoft on yılı aşkındır devam eden Defender sorunun çözdü
Microsoft, yaklaşık on iki yıldır Microsoft Defender (önceden Windows Defender) antivirüs programını etkileyen hatayı çözümledi. CVE-2021-24092 isimli sorun Windows 7’den Windows 10’a kadar işletim sistemlerine sahip birçok bilgisayarı etkiliyor.
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Güvenlik araştırmacıları SentinelOne tarafından geçen senenin sonlarında bulunan sorun; Microsoft Defender sistem dosyalarına kötü amaçlı kod yerleştirme saldırılarını kolaylaşıyordu. Bunu da Defender programının kötü amaçlı dosyaları iyi huylu dosyalarla değiştirme özelliğini kullanarak yapıyordu. Öyle ki Defender, yeni oluşturulan dosyaları denetlemediği için saldırganlar yanlış dosyaların silineceği veya çalıştırılmaya devam edeceği bir sistem kurabiliyorlardı.
Microsoft’a göre sadece Windows 10 üzerinde yaklaşık bir milyardan fazla Defender kullanıcısı mevcut. Dolayısıyla uzun zamandır mevcut olan bu hata bazı endişelere de yol açmış durumda idi.
Ama neyse ki bu açığın kullanıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Buna rağmen SentinelOne tarafından da belirtildiğine göre; yakın zamanda çoğunluğa duyurulduğundan dolayı saldırganların bunu kullanmayı denemeleri de olası. Programa yeni gelen güncelleme de tam olarak bunu çözmeye çalışıyor.
Microsoft tarafından gelen bu güncellemeyi iş yerlerinin kullandıkları yazılımlardan dolayı unutma ihtimali daha az olsa da, programın 2009 versiyonundan beri devam eden bu hatanın daha eski işletim sistemlerini çalıştıran kişilerin gözünden kaçabilme ihtimalinin de sözü geçiyor. Bu nedenle programlarının korunaklı olup olmadığı bilgisi için; kullanıcıların Microsoft Defender güncellemelerini kendilerinin kontrol etmeleri daha sağlıklı gibi gözüküyor.
İşletim Sistemleri
AMD daha fazla Linux mühendisi işe alacak
İşlemci devi AMD, Linux ile alakalı birkaç iş ilanı paylaştı. Firma görünüşe göre açık kaynaklı yazılım için desteğini geliştirmek istiyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.
Firmanın bu alanda kat ettiği mesafe firmayı bu konuda daha da ileri gitmeye itmişe benziyor. Aynı zamanda Linux kullanıcıları tarafından parçalarının sisteme olan uyumuyla alakalı aldıkları destek de kayda değer. Bu gibi gelişmelerin ardından firma şimdi AMD parçalarının Linux üzerindeki kullanımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyor gibi. Öyle ki ana sistemin yanında popüler işletim sistemleriyle alakalı çalışacak mühendisler arıyor.
Yapılan paylaşımda farklı türden görevler ve tecrübe gereksinimleri yer alıyor. Alışılageldik Linux ve sistem mühendislerinin yanı sıra firma; yazılımı ve sanallaştırmaları kontrol edecek bir yönetici de arıyor. Ayrıca OEM işbirlikçileri ve farklı Linux dağıtımlarıyla AMD donanım uyumu için görüşmeler yapacak birisi de arananlar arasında. Dolayısıyla AMD’nin Linux ile alakalı planlarını genişlettiğini daha da rahat söyleyebiliriz gibi duruyor.
İş ilanlarının ardından Phoronix, firmaya yeni bir Linux organizasyonu olup olmadığını da sordu. Bununla alakalı gelen cevap olumsuz olsa da AMD; bu hamlenin firmanın olağan büyümesinin bir parçası olduğunun da altını çiziyor.
Rekabetin işlemci tarafında Intel ise daha çok son zamanlarda çiplerinde gördüğümüz indirimlerle öne çıkıyor.
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