MSI’dan %35’e varan “Okula Dönüş İndirimi”

Dünyanın birçok bölgesinde aşılamanın artmasıyla beraber Covid-19 pandemisinin gitgide etkisini yitirmeye başlamasıyla beraber; ülkemizde de kısıtlamaları kaldırma sürecine girildi. Bunun için erken mi değil mi tartışılır fakat tartışılamayacak kadar önemli bir kampanya var ki, o da MSI’ın çok uzun bir süreden sonra okula dönecek öğrencilere olan hediyesi. MSI, yakın zamanda yeniden okul hayatına başlayacak olan öğrencilere, laptop modellerinde %35’e varan indirim sunuyor.

İlginizi çekebilir: KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo

MSI GF65 THIN 10UE-055TR

MSI GF65 THIN 10UE-055TR, Intel’in kendini ispatlamış işlemcilerinden olan Intel Core i7-10750H’a sahip. Doğrudan Windows lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz, 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI BRAVO 15 B5DD-018TR

MSI BRAVO 15 B5DD-018TR, AMD’nin performansıyla ön plana çıkan işlemcilerinden olan Ryzen 7 5800H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansıyla gelen cihazda, ekstra bir işletim sistemi kurmanıza gerek yok. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GP66 LEOPARD 10UE-487TR

GP66 LEOPARD 10UE-487TR, Intel’in kendini ispatlamış işlemcilerinden olan Intel Core i7-10870H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz, 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

PULSE GL66 11UDK-218TR

PULSE GL66 11UDK-218TR, Intel’in oyun sektöründeki en iddialı işlemcilerinden olan Intel Core i7-10800H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3050 TI’la da desteklenen cihaz en zorlu oyunlar için bile biçilmiş kaftan, ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

STEALTH 15M A11UEK-039TR

STEALTH 15M A11UEK-039TR, Intel’in mobil taraftaki en güncel işlemcilerinden olan Intel Core i7-11375H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz NVidia’nın mobil taraftaki en iyi ekran kartlarından biriyle kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca cihaz 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

KATANA GF76 11UD-070TR

KATANA GF76 11UD-070TR, Intel’in 11. nesil işlemcilerinden olan Intel Core i7-11800H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3050 TI’la oyunculara en zorlu grafiklere sahip oyunlarda bile hizmet etmek üzere tasarlanan cihaz ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 1 TB gibi gerçekten büyük boyuttaki bir SSD depolama ünitesiyle sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GE76 RAIDER 10UH-671TR

GE76 RAIDER 10UH-671TR, Intel’in 10. nesilde çok tercih edilen işlemcilerinden olan Intel Core i7-10870H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 17.3 inçlik QHD çözünürlüğe (2K) ve 165 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3080 gibi NVidia’nın en üst düzey grafik kartına sahip olan cihaz; 32 GB RAM ile günümüz standartlarının en üst seviyesinde kalmayı başarıyor. Ayrıca cihazın 2 TB kapasiteye sahip bir SSD depolama ünitesine sahip olması; depolama alanında uzun vadede hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağınız anlamına geliyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GF75 THIN 10UE-083TR

GF75 THIN 10UE-083TR, Intel’in oyun sektöründe hatırı sayılır satış adetleri yakalayarak çok tercih edildiğini gösteren işlemcilerinden olan Intel Core i7-10750H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 17.3 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz en zorlu oyunlar için mücadeleye hazır. Ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 1 TB boyuttaki SSD depolama alanıyla dikkat çekiyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GP76 LEOPARD 10UE-662TR

GP76 LEOPARD 10UE-662TR, Intel’in 10. nesilde çok tercih edilen işlemcilerinden olan Intel Core i7-10870H’a sahip. Doğrudan Windows 10 Home lisansına sahip olarak gelen cihazda, 17.3 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060 gibi NVidia’nın önde gelen güncel grafik kartlarından birine sahip olan cihaz; 16 GB RAM ile günümüz standartlarını karşılıyor. Ayrıca cihazın 512 GB kapasiteye sahip bir SSD depolama ünitesiyle sunulmasının birçok kullanıcı için faydalı olacağı aşikar.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GF65 THIN 10UE-045XTR

GF65 THIN 10UE-045XTR, Intel’in ciddi satış adetleri yakalayarak çok tercih edildiğini gösteren işlemcilerinden olan Intel Core i7-10750H’a sahip. Cihazda, 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3060’la da desteklenen cihaz oyunlarda yüksek performans vermek için hazır durumda. Ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 512 GB boyuttaki SSD depolama alanıyla dikkat çekiyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

GE76 RAIDER 11UH-437XTR

GE76 RAIDER 11UH-437XTR, Intel’in 11. nesil işlemcilerinden olan Intel Core i7-11800H’a sahip. Cihazda, 17.3 inçlik QHD yani 2K çözünürlüğe ve 165 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. RTX3050 TI’la oyunculara en zorlu grafiklere sahip oyunlarda bile hizmet etmek üzere tasarlanan cihaz ayrıca 32 GB RAM’e sahip olmakla beraber; 1 TB gibi gerçekten büyük boyuttaki bir Gen4 SSD depolama ünitesiyle sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

BRAVO 15 B5DD-022XTR

BRAVO serisi MSI’ın en çok değer verdiği serilerin başında geliyor. Bundan dolayı MSI için Bravo 15 B5DD-022XTR modelinin de önemi büyük. Cihaz AMD’nin fiyat performans dengesiyle ön plana çıkan işlemcilerinden olan Ryzen 5 5600H’a sahip. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB boyuttaki SSD depolama ile sunuluyor.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

BRAVO 15 B5DD-021XTR

BRAVO 15 B5DD-021XTR, işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu laptop, AMD’nin mobil taraftaki en güçlü işlemcilerinden Ryzen 7 5800H’a sahip. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 16 GB RAM’e sahip olmakla beraber 1 TB boyuttaki SSD depolama alanıyla elini hem RAM tarafında hem de depolama tarafında bol tutmayı başarmış.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

BRAVO 15 A4DDR-243XTR

BRAVO 15 A4DDR-243XTR, işlemci seçimini 4. nesil AMD ürünlerinden yana kullanmış. Cihazın kalbinde Ryzen 7 4800H işlemci bulunuyor. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında tercihini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5500M’la desteklenmiş; ayrıca 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB SSD depolama alanına sahip.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

BRAVO 15 A4DCR-255XTR

MSI’ın kampanya listesindeki son modelse BRAVO 15 A4DCR-255XTR. Cihaz AMD’nin fiyat performans dengesiyle ön plana çıkan işlemcilerinden olan Ryzen 5 4600H’a sahip. 15.6 inçlik FHD çözünürlüğe ve 60 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Ekran kartında seçimini yine AMD’den kullanan cihaz, RX5300M’le desteklenmiş; ayrıca 8 GB RAM’e sahip olmakla beraber 512 GB boyuttaki SSD depolama ile kullanıcıların taleplerine cevap vermeye hazır.

Ürünü daha detaylı bir biçimde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.