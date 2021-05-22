Dizüstü Bilgisayar
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in Evo programında yer alan ve kurumsal tarafta kusursuz özellikler ve tasarım sunan Summit E13 modeline yakından bakıyoruz.
MSI Summit E13 Flip Evo modeli detaylarına bakmak ve fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/ea795a39
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo özellikleri
MSI’ın kurumsal serisi ürünlerden biri olan Summit, Prestige ve Modern serilerine ek olarak profesyonellerin fazlasıyla hoşuna gidecek yhapıda geliyor. Estekik tasarım yaklaşımını altın oran ile matematikselleştiren MSI, logo yerleşimi ve ekranda 16:10 altın oran kullanarak farklılık yaratmış.
Metal kasası CNC işleme ile özel olarak tasarlanan ürünün bizdeki siyah modelinden farklı olarak beyaz seçeneği de mevcut. E13 ve E16 olarak iki modeli bulunan cihaz, bizde 13 inç modeliyle geliyor. 13,4 inç 16:10 olarak tasarlanan ekranda 1920 x 1200 piksel bir çözünürlük yer alıyor. %100 sRGB desteği ve dokunmatik yüzeyi olduğunu belirtelim.
Intel 11. nesil Core i7 1185G7 işlemcisi 4233 Mhz 32 GB bellek ve 1 TB M.2 Gen 4 SSD yer alan cihaz kurumsal tarafın en performanslı modellerinden biri haline gelmiş. 2 adet Thunderbolt 4 ve Micro SD kart ile artırılabilir depolama desteği yer aldığını da belirtmek gerek.
Kurumsal ihtiyaçların hepsi var!
Kurumsal ürünlerin en bütük odaklarına da değinen MSI Summit E13 Flip Evo modelinde HD bir yapay zeka destekli kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut. Böylece hem görüntünüzdeki bozulmaları, hem de ses kanadındaki gürültüler engelleniyor. Özellikle kamerasının fazlasıyla iddialı olduğunu belirtelim. Ayrıca kızılötesi sensör yer alan kamerada Windows Hello ile yüz tanıma kullanılabilir. Elbette bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Kamera tarafında fiziksel kamera bağlantısı tuşu sayesinde istenmeyen kamera erişimlerini ya da kamerayı bant ile kapatmak gibi işlere girişmenize gerek yok. Bu gerçekten önemli bir detayı olmuş.
Dokunmatik ekranındaki deneyimi artırmak için ise MSI Pen ile gelen Summit E13, bu konuda çok rahat, çok hassas bir deneyim vadediyor. Yazı yazmak, proje ve sunumlara not almak gerçekten bir tabletten bile kolay olabiliyor. Klavye ise normal kullanımlarda çok rahat, ses çıkarmayan ve arkadan aydınlatmalı olması sayesinde kolay bir deneyim sunuyor.
Ses çıkarmayan demişken; cihaz gerçekten 35 db altında kalan gürültüsü ile en sessiz yerde bile performanslı bir çalışma desteği de sunduğunu söyleyelim. 1,35 kg ağırlığı ile de tam bir taşınabilir, şık ve performanslı iken sessiz çalışan iş istasyonu olmayı başarıyor.
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Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Huawei MateBook X Pro yeni versiyonu ile karşımızda! Şahsen bir sene boyunca 2020 modelini severek kullandığım cihaz, 11. Nesil Core i7 işlemci ve önemli artıları ile beraber geliyor.
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Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Huawei MateBook X Pro: Hem güçlü hem taşınabilir
MateBook ailesi farklı fiyat ve performans değerlerinde gerçekten iyi ürünler ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Uygun fiyatlı ancak günlük işlerden fazlasını yapabilecek MateBook D14 ve D15 oldukça iyi satışlar yakalarken, büyük ekran isteyenler için MateBook D16 da geçtiğimiz dönemde piyasaya girmişti. Şimdi ise MateBook ailesinin tepe modeli olan Huawei MateBook X Pro yenilenmiş haliyle karşımıza çıkıyor.
Tasarımsal olarak bir önceki nesile fazlasıyla benzeyen X Pro, en kalın noktasında 14,6 mm ve ince noktasında 4,9 mm incelik sunarken metal kasasına rağmen 1,33 kg hafifliğiyle beraber dikkat çekiyor. 13,9 inç boyutundaki ekranı birçok kişi için başta farklı gelebilir. 3:2 ekran oranı ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğü ile 3K bir ekran sunduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız alışılagelmiş 16:9’dan farklı olsa da kullanım olarak çok daha rahat. Hem daha fazla içerik görebilir hem de daha büyük bir alana sahip olabiliyorsunuz. Dokunmatik olması ise büyük bir kullanım rahatlığı.
Dokunmatik ekrandan ekran görüntüsü almak
Hatta bu dokunmatik ekranına eklenen yeni bir özellik ile tıpkı Huawei telefonlarında olduğu gibi 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya hareket ettirerek kolayca ekran görüntüsü alabilir, bu ekran alıntısındaki metini kolayca yazıya dökebilirsiniz. Lightshot vb. programlara gerek kalmadan bu işlemi yapmak özellikle biz editörler için büyük rahatlık. Elbette ekranda sRGB desteği %100 oranında ve TÜV Rheinland göz konforu desteği de var. Bu sayede özellikle akşam saatlerinde gece yatarken başıma ağrı girmemesi için göz konforunu açarak daha rahat bir deneyim sunabiliyor.
Son olarak ekranın yan ve üst tarafında olan 4,4 mm’lik gerçekten ince çerçeveler de size çok konforlu bir ekran deneyimi sunarken, bu çerçeveyi tutmak adına Huawei kanadı bazı modellerinde de olduğu gibi 720p değerindeki web kamerasını klavyede F6 ve F7 tuşları arasına gizlemiş. Böylece hem ekrandan bir taviz verilmemiş oluyor, hem de gizlenebilir kamerası sayesinde uzaktan birilerinin erişmesi gibi bir sıkıntı da ortadan kalkmış oluyor.
Kullanışlı klavye, Serbest Dokunuş özelliği
Klavyeden bahsetmişken, gerçekten kullanımı çok konforlu ve boyutu büyük olan bu klavyeyi zaten seviyordum. Elbette bu nesil ile de rahatlıkla kullanmaya devam ediyorum. Basış hissi oldukça yerinde ve sessiz yapıdaki klavyede 2 kademeli aydınlatma da mevcut. Bu sayede geceleri çalışması da bir o kadar rahat hale geliyor. Enter, backspace ve sağ shift tuşlarının tam boy olması klasik klavyeye alışkın kişiler için büyük kolaylık.
Klavyenin hemen altında konumlandırılan Free Touch adını alan yeni dokunmatik alan ise bambaşka bir seviyeye geçmiş. Üzerinde yer alan 8 ayrı piezoelektrik plaka ile haptik bir sisteme geçilen bu yüzeyde zaten çok sevdiğim touchpad deneyimi gerçekten önemli ölçüde gelişmiş. Haptik olması sebebiyle başlarda bir basıp basmadığınızdan emin olamıyorsunuz. Fakat ben 1 güne alıştım ve çok daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunduğunu gördüm. Bir diğer yandan Huawei Share etiketi de bu bölgenin altına gizlenmiş. Geniş bir alanda kullanım imkanı sağlayan tarz ise P40 Pro, Mate40 Pro gibi cihazları kolayca bilgisayarınız ile eşleyebilirsiniz. Çoklu Ekran İşbirliği özelliğiyle telefonunuzun ekranını paylaşabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Aynı zamanda Huawei telefonunuz ile MateBook X Pro arasındaki dosya transferini de sürükle-bırak metodu ile saniyeler içerisinde gerçekleştirebilmek de büyük bir lüks. Yanımda Mate40 Pro ve MatePad Pro taşıyan biri olarak ekosistem bazlı kullanımın rahatlığı farklı olduğunu belirteyim.
Huawei MateBook X Pro teknik özellikleri
Son olarak işin deneyimi yerine teknik özelliklerine gelelim. Intel’in Core i7 1135G7 işlemcisi, 16 GB 4266 MHz bellek ve 1 TB M.2 SSD depolama alanı ile geln MateBook X Pro’nun iki farklı versiyonu da mevcut. Yukarıda yazdığım konfigürasyonları içeren ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu olan cihazın, daha uygun fiyatlı Intel Core i5 1135G7 işlemcisi içeren sürümü de satılıyor.
Benchmark testleri
Performans noktasında özellikle mobil kanadında önemli bir atılım yapan 11. Nesil işlemci ve Irıs Xe grafik birimi ile yaptığım testlerde aldığım sonuçlar ise şu şekilde;
Blender;
bmw27 render süresi 10 dk 31 sn çıkarken classroom render süresi ise 28 dk 16 sn sürdü. Bu testi 10. nesil işlemcili 2020 versiyonu ile yaptığımızda 14 dk 25 sn ve 42 dk 21 sn sürdüğünü gözlemledik.
3D Mark;
Dahili grafik birimlerine sahip bilgisayarlara yapılan Night Raid testinde 5.848 işlemci, 17.982 grafik ve 13.713 ortalama puan almayı başarıyor. Bir önceki nesilde bu puan 8.844.
Cinebench;
R15 versiyonunda 185 tekli, 6222 çoklu çekirdek performansı alıyor.
R20’de ise 501 tekli, 1579 çoklu çekirdek skorunu görmekteyiz.
En yeni versiyon R23’te ise 1413 tekli ve 4056 çoklu çekirdek performansı sunuyor.
Bu verileri bir önceki nesil ile kıyasladığımızda bile ciddi bir fark görmekteyiz.
Bu şekilde baktığımızda elimizin altında gerçekten güçlü bir bilgisayar olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra sevilen güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ile kolayca Windows’a giriş yapma özelliği yerini koruyor. Ses deneyiminde ise Serbest Dokunuş bölgesinin altında yer alan iki mikrofon ve 4’e çıkarılan hoparlör sayısı ile hem Zoom vb. platformlardan katılacağınız toplantılarda deneyim artırılırken, müzik deneyimi de daha bir çevresel olarak ayarlanmış. Ancak ses yüksekliği ve kalite açısından geçtiğimiz seneki model sanki biraz daha tatmin edici idi. Ancak bu seneki versiyonda da oldukça iyi ve yüksek bir ses sunduğunu belirtelim. Hatta birçok bu tarzdaki ince yapılı laptoplara göre çok çok iyi seviyede.
Uzun kullanım, rahat kullanım
Son olarak pil seviyesine geldiğimizde 56 Wh bir batarya kullanan Huawei MateBook X Pro bir Huawei dizüstü bilgisayar klasiği 65 Watt şarj aletiyle beraber geliyor. Benim gibi bir ekosistem kullananlar için bu bir nimet. Çünkü bu sayede tek bir şarj aleti ile tüm ürünleri kolayca şarj edebiliyorsunuz. Tam şarjı yaklaşık 1,5 saat süren MateBook X Pro’yu 1 saat içerisinde %75’i aşan yapıda şarj edebilmeniz sağlanıyor. Tam şarjda ise 10 saate varan film izleme deneyimi de oldukça başarılı.
Genel olarak baktığımızda benim zaten keyifle kullandığım bir ürünün daha güçlü, daha yenilikler ile dolu ve daha kullanışlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Huawei MateBook X Pro gerçekten benim her zaman her yere taşımak isteyebileceğim bir laptop olmuş.
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Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook D16 incelemesi | Bu fiyata bu performans!
Huawei MateBook D16 incelemesiyle karşınızdayız. Markanın yeni nesil ürünlerinden olan MateBookD16, MateBook D14 ve D15’ten daha büyük ekran, daha iyi bir ses deneyimi ve geniş klavye kullanımı arayanlar için geliştirilmiş.
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Huawei MateBook D16 incelemesi | Bu fiyata bu performans!
Tasarım detayları
Alüminyum alaşımlı metal gövdesi sayesinde premium bir his uyandıran MateBook D16 369 mmX234 mmX18.4 mm ölçülerine sahip. Ayrıca 1.74 kg ağırlığıyla büyük ekranlı diğer modellerie göre daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor. 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olan MateBook D16, 16,1 inç Full HD FullView ekran ve 4.9 mm üç taraftan dar çerçeveleri (Üst, Sol, Sağ) sayesinde %90 ekran-gövde oranı sunarken, ; görüntü özellikleri sRGB renk gamutunun tamamını kapsıyor. Ultra dar şeklinde tasarlanan çerçeveleri size rahat bir görüş alanı sağlarken aynı zamanda göz yorgunluğunu da engelleyen TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Titreşimsizlik Sertifikası da sunuyor. Böylece iş ve diğer gereksinimleriniz nedeniyle uzun süreler bilgisayar başında geçen sürelerde göz sağlığınızı da korumuz olacaksınız.
Teknik özellikleri
Gücünü AMD Ryzen 5 4600H işlemciyle sunulan MateBook D16, tek tuşla performans moduna geçebiliyor. Bu sayede, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışması sağlanıyor. Daha önce farklı modellerde de gördüğümüz 4600H, kendini kanıtlamış bir işlemci durumunda. 3.0GHz temel saat frekansı ve 4.0GHz boost frekansı ile gelen işlemci, dahili Radeon Graphics grafik işlem birimi ile geliyor. Günlük kullanım ve güç gerektiren durumlarda bile Radeon Graphics istediğiniz grafik performansını sunabilecek seviyede geliyor.
8 GB ve 16 GB bellek seçenekleri ile gelen üründe aynı zamanda 512 GB boyutunda bir depolama alanı bulunuyor.
15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekliyor.
Standart çalışma modu seçeneğiyle kullanabileceğiniz Huawei MateBook D16, kullanıcıların günlük görevlerini bitirmesi için tasarlandı. Performans Modu ise yoğun ofis görevlerini ve yüksek yüklü profesyonel yazılımları çalıştırmak için uygun. Fn ve P tuşlarına aynı anda basarak, kullanıcı mevcut görevler için en uygun modu seçebiliyor.
Güzel ses ile birlikte sessiz bir klavye deneyimi
Huawei diğer Matebook modellerinden farklı olarak Matebook D16 modeline hoparlörleri klavyenin sağ ve sol yanlarına alarak kullanıcılarına direkt bir ses deneyimi sunuyor. Bu hoparlörler video içerik tüketirken(film dizi vb), oyun oynarken ve müzik dinlerken sizlere diğer modellerinden daha iyi bir ses verdiği algısını başarıyla yansıtıyor. Ayrıca hoparlör ızgaralarının büyüklüğü ve genişliği optimum seviyede tutularak rahatsız edici bir hale getirilmemiş.
Klavyeden söz etmek gerekirse diğer Matebook modellerinden çok farklı olmayan Matebook D16, yerleşimi sayesinde tuşlara basmak ve yazı yazması da oldukça kolay. Tuş aralıkları modelin büyüklüğüne göre iyi ayarlanmış olması da buna en büyük etken. Ayrıca tuşların basım şiddeti iyi ayarlandığı için tuşlardan çıkan seste minimum seviyede tutulmuş. Bu sayede ofis ortamlarında herhangi bir yazım işlemi yapmak sizi ve diğer çalışanları rahatsız etmiyor.
Klavyeden bahsetmişken Trackpad’ten bahsetmemek olmaz. Huawei modellerinin hepsinde kolay kullanım suna trackpad, burada da aynı şekilde devam ediyor. Modelin büyüklüğü sayesinde trackpad daha büyük bir forma kavuşmuş durumda. Bu sayede herhangi bir fare kullanımına ihtiyacnız da minimuma iniyor. Huawei bu modelinde yine diğer Matebook modellerinden ayıran bir özellik eklemiş. Huawei Matebook D16’da artık NFC özelliği sağ yan taraftan değil, direkt olarak Trackpad’in altna entegre edilmiş durumda. Bu şekilde yerden tasarruf edilip pil konusunda da olumlu bir etki yaratılarak Huawei Matebook D16’nın pil performansı da arttırılmış.
Huawei ekosistem özellikleri
Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların akıllı telefon ekranlarını bilgisayar ekranına yansıtmalarına olanak tanır. İki cihaz bağlandıktan sonra dosyaları sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz. Özellikle bilgisayardan mobil aramalar başlatabiliyor ve alabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda mobil uygulamaları başlatabiliyor ve daha büyük ekranla birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz.
Huawei MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor.
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Dizüstü Bilgisayar
Asus’un iş dünyasına özel laptopu yenilendi! ExpertBook B9 (B9400) incelemesi
Geçtiğimiz sene “Dünyanın en hafif 14 inç laptopu” olan ASUS ExpertBook B9 (B9400), 2021 modeliyle yenilendi. Artık daha güçlü ve daha kullanışlı olan ürün, Intel’in 11. nesil mobil işlemcilerinden gücünü alıyor.
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Asus ExpertBook B9 (B9400) tasarımı
İlk aşamada tasarımına baktığımızda ince, şık ve gerçekten hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Sadece 14.9 mm inceliğinde olan bilgisayar, 880 grama varan haffiflik sunuyor. 33 Watt ve 66 Watt versiyonları bulunan modelde büyük batarya tercih ederseniz tam 1 kg ağırlığa ulaşıyorsunuz. Günümüzdeki laptop modelleri için gerçekten ince ve hafif olduğunu da buradan görüyoruz.
Ekranına baktığımızda 14 inç boyutunda olmaya devam eden ExpertBook B9, Full HD çözünürlüğündeki NanoEdge adı verilen ekran ile geliyor. %94 ekran boyut oranı anlamına gelen bu tasarıma baktığınızda boyutsal olarak sadece 13 inç bir bilgisayar gibi görünüyor.
Yeni ve eski nesil farkı
Bir önceki nesil olan B9450 kodlu ExpertBook B9’a göre 11. nesil Intel Core i7 ve Core i7 vPro işlemcilerinden gücünü alan B9400, 32 GB’a varan 4266 MHz gibi çok ciddi hızlara çıkabilen LPDDR4X bellekler ile geliyor. Çift Thunderbolt 4 portu ile gelen yeni model, aynı zamanda 2 TB’a kadar M.2 SSD depolama seçeneği de sunuyor. Yeni nesil yapay zekalı gürültü engelleme, daha çok aksesuar desteği ile çok daha kullanışlı hale getirilmiş.
Asus ExpertBook B9 teknik özellikleri
Gücünü 11. nesil Intel işlemcilerden alan ürün, Intel’in yeni nesil Iris Xe grafik yongası ile çok daha iyi grafik performansı sunuyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 32 GB’a kadar bellek ve 2 TB’a kadar da depolama seçeneği alabiliyorsunuz. 66 Whr ya da 33 Whr batarya seçilebilen B9400’de daha uzun batarya ömrü için 66 Whr modeli daha uygunken, hafiflik kanadında 33 Whr seçimi yapılabilir. Bağlantı olarak Intel’in yeni nesil Wi-Fi 6 modemini kullanan üründe hızlı, stabil ve daha geniş alanları kapsayan bir kablosuz ağ performansına da sahip olabilirsiniz.
Bağlantı portlarında 2 adet Thunderbolt 4, 1 ader USB 3.2 Gen 2 Tip A, 1 adet HDMI, 1 adet kablolu bağlantı için Micro HDMI bağlantısı yer alıyor. Bu bağlantıdan kutudan çıkan adaptör ile RJ45 girişine de sahip olabilirsiniz. Son olarak kulaklık ve mikrofon için 3,5 mm bağlantısı da mevcut.
Son dönemlerde pandeminin getirdiği kamera ve mikrofon ihtiyacı da göz önüne alınarak yüz tanıma destekli bir HD kamera ve 4 adet mikrofon içeren ExpertBook B9 (B9400), yapay zekalı gürültü engelleme desteği sayesinde siz toplantıda iken dış sesleri keserek karşıya sadece sizin sesinizi iletebiliyor.
NumberPad desteği devam ediyor
Asus’un numerik klavye isteyen kişilerin çok hoşuna gidecek NumberPad özelliği bu modelde de yer alıyor. Dokunmatik alandaki özel tuş ile gerekli anlarda numerik klavye olarak kullanabileceksiniz. Böylece bu kadar dar bir alanda tam boy diyebileceğimiz bir klavye düzenine sahip olabilir, sayısal işlemlerinizi daha rahat yapabilirsiniz.
Genel olarak bakıldığında iş dünyasında ihtiyaç olan tüm detaylar bu üründe mevcut. Hem hafif, hem taşınabilir hem de performanslı olan Asus ExpertBook B9 (B9400), geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gözde modellerden biri olabilir.
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