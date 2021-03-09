Donanım
MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek
Intel Rocket Lake işlemcilerinin 30 Mart tarihinde geleceği konuşuluyor. Yeni işlemcilerle beraber de birçok kişi mevcut donanımlarını yükseltmeyi planlıyor. Ama neyse ki Z490 anakarta sahip olanlar yeni işlemcilerle gelecek PCIe 4.0 desteğine erişebilecekler.
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MSI tarafından duyurulduğuna göre bütün MSI Z490 anakartları; alacakları BIOS güncellemesiyle birlikte daha geniş bant desteği ve daha iyi performans verebilecekler. Böylelikle de 11.nesil Intel işlemcilerin getireceği PCIe 4.0 desteğini sağlayacaklar. Dolayısıyla da PCIe 4.0 destekli M.2 SSD ve ekran kartlarıyla uyumlu halde olacaklar.
Normal şartlarda anakart üzerinden PCIe 4.0 desteği için bir yazılım güncellemesinden fazlası gereklidir. Ancak firma bu anakartlarını yeni standart için hazırlıklı halde kullanıcıya getirmiş durumda. Dolayısıyla MSI Z490 sahiplerinin yeni standartla gelen işlevleri bir yazılım güncellemesiyle alması mümkün olacak. Bu özelliklerin başında ise verimliliğin 3.0 versiyonuna göre iki katına çıkması olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle SSD ve ekran kartları bilgi akışı çok daha hızlı hale geliyor.
Bu hızların SSD ve ekran kartı türüne göre değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de bilgisayar toplayacakların yeni işlemciler gelmeden önce birçok seçeneği olmuş olacak.
Intel 10.nesil Comet Lake işlemcileri için geçen sene PCIe 4.0 desteğinin olmaması önemli bir eksiklikti. Dolayısıyla yeni işlemcileriyle bu desteği getirmeleri onlar açısından önem taşıyor. Z490 anakartlarının da 4.0 desteği verecek olmasıyla yükseltme yapacak kişiler için işler daha da kolay hale geliyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 775 yonga setinin özellikleri sızdırıldı!
Qualcomm‘un Snapdragon 765 ve 765G yonga setleri, Redmi K30, Pixel 5, Vivo V20 Pro ve OnePlus Nord gibi telefonlarda yer almıştı. Şimdi ise şirketin, serinin yeni üyesi olan Snapdragon 775 üzerinde çalıştığına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. Bir Telegram kullanıcısı, Snapdragon 775’in ve 775G’nin bazı ayrıntılarını Telegram forumu olan Xiaomiui’de paylaştı. Listeye göre bu yonga setleri 5 nm üretim sürecinden geçecek. Bununla birlikte yeni yonga setlerinin verimlilik açısından önceki nesillere göre çok daha iyi olacağı da sızıntıda belirtiliyor.
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Snapdragon 775 serisi hakkında neler biliyoruz?
Snapdragon 775 serisi hakkında geçtiğimiz sene birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni yeni nesil yonga setlerinin 6 nm üretim sürecinden geçeceğinin bazı kaynaklar tarafından paylaşılmasıydı. Hatta bazı sızıntılar, bu yonga setinin Redmi K40 serisinde kullanılacağını belirtmişti. Ancak bu söylenti ve sızıntıların birçoğu gerçekleşmedi. Eğer 5 nm üretim süreci bahsedildiği gibi doğru çıkarsa, önceki nesilden çok daha hızlı ve verimli bir yonga seti bizleri bekliyor olacak. 5 nm üretim süreci şimdilik sadece Snapdragon 800 serisinde mevcut.
Snapdragon 775 serisinin, Snapdragon 800 serisine daha yakın bir yonga seti olması bekleniyor. Bu düşüncenin temel sebebi, kullanılan mimari ve üretim sürecinin benzer olmasından kaynaklanmakta. Yine de paylaşılan bu sızıntıların kesinliği hakkında bir şey söylenemez. Çünkü, Snapdragon 888‘in çıkışından önce birçok farklı sızıntı ortaya çıkmıştı. Ancak yonga seti beklenenden farklı bir isimde ve donanımda çıktı.
Snapdragon 775‘in Xiaomi Mi 11 Lite‘da kullanılacağı hakkında bazı sızıntılar mevcut. Eğer bu sızıntılar doğru ise önümüzdeki günlerde yeni yonga setiyle birlikte bu cihazı görebiliriz.
Donanım
AMD kullanıcıları sonunda Intel’in bu önemli özelliğini alabilir
ASUS anakart piyasasında Intel’in yeni özelliklerinden birini sunarak önemli bir hamle yapmak üzere gibi. Öyle ki firma anakartlarına Thunderbolt 4 özelliğini getirecek. Bu özellikle de AMD kullanıcıları için sevindirici bir haber.
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ASUS Teknik Ürün Pazarlama Yöneticisi Reddit üzerinde yaptığı paylaşımda ProART B550-Creator hakkında bilgi verdi. Kart, özellikle profesyoneller ve içerik üreticileri için önemli olan Thunderbolt 4 desteğini veren ilk AMD anakart olacak. ASUS Z490 anakartların tasarımları takip edilmeye devam edilirken; yeni donanımlarda güç verimliliği ve ısı performansı dengesi ön planda. 12+2 VRM tasarımı ve ProCool II güç konektörleriyle anakart ağır yük altında bile serin kalacak.
Anakart bahsettiğimiz gibi sade görünüşünü koruyacak. Bununla beraber kullanıcılara USB 3.0 ve USB 3.2 Gen 1 Type bağlantı seçeneklerini getirecek. Ayrıca iki PCIe 3.0 x1 slotu ve iki de PCIe M.2 slotu imkanı verecek. Diğer yandan arka tarafta ise B550 Thunderbolt 4 Type-C portlarını barındıracak. Son olarak kart USB 3.2 G2 Type-A bağlantısının yanında; bir görüntü veri girişi ve beş tane de 3.5mm ses girişlerine sahip.
Yine tasarım açısından bakarsak ProART B550-Creator şirketin M.2 Q-Latch dizaynına yer verecek. Böylelikle firma kullanıcılara M.2 sürücü kurulumlarında daha iyi bir deneyim sağlanmasını planlıyor. Dahili depolama alanı dışında ise ASUS dört SATA, iki de M.2 girişini karta yerleştirmeyi düşünüyor. Aynı zamanda bu depolama alanlarına imkan sağlayacak soğutma sistemi de hazır olacak.
Son olarak izole ses bileşeni ve ALC 1220A teknolojisinin yer alacağı ASUS anakartın, ses kalitesini geliştiren diğer bir teknoloji ASUS AiNoise ile birlikte yüksek bir ses kalitesi sağlamasının beklendiğini de not olarak düşebiliriz.
ASUS ProART B550-Creator anakartın çıkışının ise Nisan ayında 300 Dolar civarında olmasını bekliyoruz.
Donanım
Game Garaj’dan NVIDIA RTX3060’lı Yeni Notebook Serisi: Tracer
2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına giriş yapan Game Garaj, NVIDIA RTX 3060 grafik işlemcili notebook serisi Tracer modellerinin tanıtımını yaptı.
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Gücünü Intel 10. nesil i7 ve NVIDIA RTX 3060 grafik işlemciden alan Tracer serisi, 15.6” ve 17.3” panel boyutuna sahip 2 modelden oluşuyor. Her 2 modelde de 144Hz lik FHD IPS panel mevcut. Ayrıca ön yüz ve klavye yüzeyi ise metal yapıya sahip. İnce ve hafif bir tasarımı olan Tracer serisi, CPU ve GPU için birbirinden bağımsız bir soğutma çözümü sunuyor. Ek olarak seri, ileride yeni modellerle daha çok seçeneğe kavuşacak.
Tracer serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilebilerek satın alınabiliyor. Ayrıca depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırabiliyor. Ek olarak Tracer serisi, 12.499TL den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.
Tracer serisinin teknik özellikleri de şu şekilde:
Game Garaj Tracer
İşlemci: Intel i7-10750H
Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q
Yonga seti: Intel HM470
LCD Panel: 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, ince çerçeve
Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)
Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5″ SATA HDD
Pil: 51Whr
Klavye: Tek renk (kırmızı) aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye
Ağırlık: 1.9kg
Boyutlar: 359 x 254 x 21.7 mm (GxDxY)
Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1
Game Garaj Tracer XL
İşlemci: Intel i7-10750H
Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q
Yonga seti: Intel HM470
LCD Panel: 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, ince çerçeve
Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)
Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5″ SATA HDD
Pil: 51Whr
Klavye: Tek renk (kırmızı) Aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye
Ağırlık: 2.3kg
Boyutlar: 397 x 260 x 23.1mm (GxDxY)
Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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