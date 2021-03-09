MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek

Intel Rocket Lake işlemcilerinin 30 Mart tarihinde geleceği konuşuluyor. Yeni işlemcilerle beraber de birçok kişi mevcut donanımlarını yükseltmeyi planlıyor. Ama neyse ki Z490 anakarta sahip olanlar yeni işlemcilerle gelecek PCIe 4.0 desteğine erişebilecekler.

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MSI tarafından duyurulduğuna göre bütün MSI Z490 anakartları; alacakları BIOS güncellemesiyle birlikte daha geniş bant desteği ve daha iyi performans verebilecekler. Böylelikle de 11.nesil Intel işlemcilerin getireceği PCIe 4.0 desteğini sağlayacaklar. Dolayısıyla da PCIe 4.0 destekli M.2 SSD ve ekran kartlarıyla uyumlu halde olacaklar.

Normal şartlarda anakart üzerinden PCIe 4.0 desteği için bir yazılım güncellemesinden fazlası gereklidir. Ancak firma bu anakartlarını yeni standart için hazırlıklı halde kullanıcıya getirmiş durumda. Dolayısıyla MSI Z490 sahiplerinin yeni standartla gelen işlevleri bir yazılım güncellemesiyle alması mümkün olacak. Bu özelliklerin başında ise verimliliğin 3.0 versiyonuna göre iki katına çıkması olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla özellikle SSD ve ekran kartları bilgi akışı çok daha hızlı hale geliyor.

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Bu hızların SSD ve ekran kartı türüne göre değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de bilgisayar toplayacakların yeni işlemciler gelmeden önce birçok seçeneği olmuş olacak.

Intel 10.nesil Comet Lake işlemcileri için geçen sene PCIe 4.0 desteğinin olmaması önemli bir eksiklikti. Dolayısıyla yeni işlemcileriyle bu desteği getirmeleri onlar açısından önem taşıyor. Z490 anakartlarının da 4.0 desteği verecek olmasıyla yükseltme yapacak kişiler için işler daha da kolay hale geliyor diyebiliriz.