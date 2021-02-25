Intel Rocket Lake işlemci ön siparişleri erken başlayabilir

Daha önce de bahsettiğimiz gibi yeni nesil Intel işlemcilerin 15-16 Mart gibi kullanıcıyla buluşmaları muhtemel. Bu tarih ise ön siparişlerin başlayacağı tarih olarak karşımıza çıkıyor. 11.nesil işlemcilerin satın alınabilecekleri tarih ise Wccftech’le konuşan kaynaklara göre 30 Mart olarak gösteriliyor. Verilen detaylar görebildiğiniz üzere oldukça net olsalar da dikkatli olmakta fayda var.

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Bununla birlikte son gelen bilgiler bu tarihleri doğrular nitelikte. Ancak ilginç gözüken durum ise ön siparişlerin normal satıştan iki hafta önce başlamaları. Yani ön sipariş yapan kişiler bir tür riske de girmiş olacaklar. Öyle ki 11.nesil işlemcilerin performansları sızıntılar dışında net olarak bilmeden almış olacaklar. Bu konudaki net bilgiler için ise işlemcilerin incelemelerinin gelmesi gerekiyor.

Diğer yandan Wccftech Intel firmasının Rocket Lake çiplerinin satış tarihini; anakart üreticileri tarafından eklenmesi gereken ve muhtemelen önemli olan bir mikrokod güncellemesi nedeniyle ertelediğini söylüyor. Yine de ön sipariş tarihinin neden bu kadar erken başladığı kesin değil.

Her ne kadar performansını bilmeyecek olsalar da; stok korkusundan dolayı insanların ön siparişe ilgi göstermeleri de olası. Diğer yandan Intel’in ön siparişi erkenden başlatarak AMD firmasının da maruz kaldığı stok sıkıntısından tam olarak yararlanmak istiyor olması da verilen ihtimaller arasında.

Durum her ne ise, özellikle 8 çekirdekli amiral gemisi işlemci Intel Rocket Lake Core i9-11900K için zamanla bu sorulara daha net bir yanıt alabiliriz. Aynı zamanda bu işlemciyi AMD karşısında bir fiyat avantajı ile de görebiliriz gibi duruyor.