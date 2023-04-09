Modern şirketler kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından sürekli saldırıya uğruyor. Son olarak ülkemizin en büyük şirketlerinden olan Getir ve Sahibinden.com saldırıya uğramıştı. Şimdiyse sevilen bilgisayar üreticisi MSI saldırıya uğradı. Müşterilerine bir siber saldırının kurbanı olduğunu söyleyen Tayvanlı şirket, kimin sorumlu olduğunu ya da ne tür bir zarar verildiğini açıklamasa da, bir fidye yazılım grubu sorumluluğu üstlendi ve istenenler yapılmadığı takdirde şirketi özel belgeleri yayınlamakla tehdit etti!

MSI Hasar Tespiti Yapmaya Çalışıyor!

Suçu üstlenen fidye yazılımı grubu, MSI ürünlerinin kaynak kodunu, BIOS ürün yazılımını, özel anahtarları ve MSI donanımı için çok önemli olan 1.5 terabayt boyutlu diğer bilgileri çalabildiğine dair kanıtlar yayınladı. Suçlular, ele geçirdikleri verilerin tamamının internette yayınlanmasını engellemek için 4 milyon dolar fidye istiyor.

MSI, ayrıntı vermekten kaçınmakla birlikte, müşterilerini doğrudan MSI’ın web sitesi dışında herhangi bir kaynaktan BIOS/UEFI dosyalarını veya ürün yazılımını indirmemeleri konusunda uyarıyor ve güvenilmeyen kaynaklardan indirilecek yazılımların cihazların güvenliğini tehlikeye atabileceğini söylüyor.

Sektörden isimler, MSI temsilcilerinin şirketin şu anda “sistemlerini normal operasyonlarına geri döndürdüğünü” ve saldırının günlük işlerini çok az etkilediğini söylediklerini aktarıyor. Eğer şirket doğruyu söylüyorsa, müşteriler yazılım, sürücü ve güncelleme indirirken her zamanki özeni gösterdikleri sürece endişelenecek pek bir şey yok.

Bu hacklenme olayının, Şubat ayında dolaşmaya başlayan ve içerik oluşturuculara kazançlı MSI sponsorlukları sunduğunu iddia eden bir dizi sahte e-posta ile ilgisi olmadığı anlaşılıyor. Yani bu seferki saldırıların tamamen farklı bir ekipten geldiğini söylemek mümkün.

Son zamanlarda fidye yazılımları ile şirketlerin özel bilgilerini ele geçirmek oldukça popüler bir olay haline geldi. Kötü niyetli hackerlar, şirketlerin özel bilgilerini ele geçirip istenen şeyler yapılmadığı onları halka açık şekilde yayınlamakla tehdit ediyor. MSI’ın durumunda bunun 4 milyon dolar olduğunu söylemek mümkün. Şirketin saldırganlara nasıl bir tavır sergileyeceğini görmek ilginç olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MSI tehditlere boyun eğecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!