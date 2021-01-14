Haber
MSI, Sanal Etkinliği “MSIology” ile yeni laptop modellerini tanıttı!
Merakla beklenen yeni MSI laptoplar, MSIology etkinliğinde tanıtıldı. Yeni MSI cihazlar, yeni NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartlarına sahip olacak.
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MSI, Tiamat’ı yeniden canlandırdı!
Babil mitolojisinde, diğer tüm tanrıların anası olarak görülen ejderha tanrıça Tiamat, MSI’ın sanal etkinliği MSIology ile yeniden hayat buldu. Şirket bu etkinlikte, 35.yılını özel güçlü oyun laptopu GE76 Raider Dragon Edition Tiamat ile kutladı. Ayrıca NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartına sahip laptoplar da, lansmanın dikkat çeken cihazlarından oldu. MSI, 2021 yılı başlar başlamaz GE, GS, GP ve GF serisi ürünlerinde kullandığı ekran kartlarıyla yıla hızlı bir giriş yaptı. NVIDIA’nın 2.nesil RTX mimarisi olan “Ampere” sayesinde oyun severlerin aradıkları performansı sunuyor. Bu grafik işlemcilerde Ray Tracing teknolojisi için RT çekirdekleri ve yeni stream işlemcilerinin yanı sıra yapay zeka teknolojisi için Tensor çekirdekleri mevcut. MSI ayrıca, Intel ve NVIDIA ile güç birliği yaparak; CPU’nun grafik işlemciye tam erişim sağlayarak FPS değerlerini %5-10 arasında arttırmasına yardımcı olan “Resizable Bar teknolojisi” sayesinde oyun deneyimini daha da geliştirebiliyor.
MSI ürünleri, daha iyi internet bağlantısı için, 6 GHz bandında çalışan WiFi 6E desteğine de sahip. Bu kablosuz bağlantı teknolojisi video akışları, sanal gerçeklik ve diğer kablosuz deneyimlerde çok daha hızlı ve stabil veri iletimi olanağı sunuyor.
Etkinlik sırasında MSI, aynı zamanda MSI Creator Center yazılımının yeni işlevlerini de tanıttı. Microsoft Azure Cloud ile yapılan işbirliği sayesinde yeni versiyonda yapay zeka kullanılarak kullanıcı senaryoları hesaplanıyor ve karmaşık görevler için sistem optimize ediliyor.
Tiamat’a biraz da yakından göz atalım
MSIology ruhu, MSI’ın global laptop trendlerine öncülük edişini temsil ediyor. MSIology sanal etkinliğinde, Tiamat’ın kadim çığlığı eşliğinde izleyiciler, kendilerini bir anda medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya topraklarında buldular! MSI Notebook departmanı global satış ve pazarlama direktörü Derek Chen, “Ejderha ruhu her zaman markamızın kalbinde olmuştur. Ve bugün, sizleri Babil mitolojisine, gelmiş geçmiş en meşhur ejderhalardan biri olan Tiamat’a götürüyoruz” dedi.”
GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, tıpkı GE76 ve GE66 Raider serileri gibi Mystic Light tasarımına, hem de bir oyun laptopundan beklediğiniz performansa sahip. NVIDIA GeForce RTX 3080’e ve Intel Core i9 işlemcilere ek olarak; bir oyun laptopunda ilk kez göreceğimiz yeni Wi-Fi 6E standardıyla geliyor. Böylece, internet gecikme sürelerinin önemli olduğu oyunlarda bağlantı avantajına da sahip olabileceksiniz.
Soğutma performansı kapsamında da, yeni MSI cihazların aşırı derecede ısınmasını engellemek için GE serisinde MSI Cooler Boost 5 kullanıldı. 6 soğutma borusu ve 2 fan sayesinde laptopunuzu hızla soğutmak için daha fazla hava sirkülasyonu sağlanabiliyor.
GS66 Stealth
İnce profillere sahip; taşınabilirlik ve performansı bir arada toplamaya odaklanan GS66 Stealth modeli; içindeki oyuncu ruhunu gizleyebilecek bir cihaz kullanmak isteyen iş insanları için iyi bir seçenek. iF Tasarım Ödülü ve Red Dot 2020 gibi birçok ödüle sahip olan bu cihaz, yeni GeForce RTX 30 serisi grafik işlemciye sahip. Bu GPU ile gelen DLSS AI teknolojisi, oyunları 4K çözünürlükte, Ray Tracing ve 60 FPS desteği ile en gerçekçi görseller eşliğinde oynamanıza olanak tanıyor. GS66’dda Intel’in 8 çekirdekli işlemcileri mevcut.
Ek olarak GS66, Cooler Boost Trinity+ sistemi, 0.1 mm’lik ince, keskin kenarlı fan kanatları, akıcı 300 Hz IPS ekranı ve 99.9 WHr bataryası ile yüksek performans ve uzun pil ömrü vadediyor. Bunlara ek olarak; True Color 3.0 teknolojisi ve 1+2 Matrix Ekran destekli Surround çoklu ekran imkanına da sahip.
GP66 & GP76 Leopard oyuncular ve mühendisler için tasarlanmış durumda
Hem günlük işlerinizi, hem de en zorlu mühendislik projelerinizi rahatlıkla kaldırabilecek bu cihazların, yeni kasası son derece sade ve mütevazı bir tasarıma sahip. GP66 ve GP76 Leopard, GeForce RTX 3080’e kadar grafikler ve yeni Intel Core i7 işlemciler ile gerçek işlem ve render gücünü ortaya koyuyor. Yeniden düzenlenen kapsamlı giriş-çıkışları ile tüm veri transferlerini ve görüntü çıkışlarını destekliyor. Ayrıca gerçekçi ve doğru görsellerle 8K çözünürlüğe kadar destek verebiliyor. Böylece en karmaşık ve detaylı mühendislik projelerini bile rahatlıkla tamamlayabilmeniz mümkün.
Stealth 15M, ince oyun laptopu
Laptoplar arasında öne çıkan yeni bir model de, dünyanın en ince 15-inch oyun laptoplarından biri olan Stealth 15M. Kompakt bir tarza sahip olan bu cihaz, 1.7 kg ağırlığında ve 16.15mm inceliğinde. Ayrıce 5 GHz’e kadar hıza sahip 11.nesil Intel H serisi işlemci ile gelen ilk oyun laptopu olma özelliğine sahip. GeForce RTX 30 serisi grafikleri ile Stealth 15, genç profesyonellerin hem günlük işlerinde, hem de oyun kullanımlarında yardımcısı olacak.
GF75 ve GF65 Thin
Oyuncuların ihtiyacı olan temel özellikleri tercih edenler için, ince ve hafif GF75 ve GF65 Thin serileri, daha ulaşılabilir oyun laptopları olarak öne çıkıyor. GF Thin serisi, Intel Core i7 işlemci ve GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarıyla güçlü bir donanıma sahip. 144Hz IPS panel ve ince çerçeveli ekran sayesinde, akıcı ve şık bir ekran deneyimi sağlanabiliyor.
Creator 15
Tasarımcıların favori serilerinden olan Creator, %100 AdobeRGB renk gamutuna sahip ve Calman tarafından onaylanmış olan 4K True Pixel paneli ile en doğru renklerle çalışmanıza imkan sunuyor. RTX 30 grafikleri ile hızlandırılan Creator 15, video ve 3D animasyon render süresini büyük ölçüde azaltan bir donanıma sahip.
Haber
Telegram CEO’su: Tarihin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz
Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram’daki kişisel kanalından yaptığı açıklamada tarihin en büyük dijital göçüne tanık olduklarını söyledi. Pavel Durov, Telegram’da kişisel kanalını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’a katılmalarından onur duyduğunu ifade etti.
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Telegram CEO’suna göre son birkaç günde yaşananlar, insanlık tarihinin en büyük dijital göçü
Son günlerin en çok konuşulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın en yetkili isiminden, uygulamaya yapılan geçişlerle alakalı açıklama geldi. Platformun kurucusu ve hâlihazırda CEO’su olan Pavel Durov, kişisel Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi Telegram kanalını açtığını duyurmuş ve vatandaşları kanalına davet etmişti. Ek olarak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram’da kanal açarak Brezilya vatandaşlarına doğrudan Telegram üzerinden hitap etmeye başlamıştı. CEO Pavel Durov, Türkiye ve Brezilya cumhurbaşkanına atıfta bulunarak siyasi liderlerin Telegram’ı tercih etmelerinden çok memnun olduğunu dile getirdi.
Telegram’ın diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha şeffaf algoritmalarla donatıldığının altını çizen CEO, Telegram kanallarını liderlerin vatandaşlarla güvenilir bir şekilde iletişim kurmalarının “tek yolu” olarak nitelendirdi.
Telegram’ın CEO’sunun açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde:
“Son yazımdan bu yana, Telegram’a geçen yeni kullanıcılarda önemli bir hızlanma görüldü. İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyoruz. Siyasi liderlerin yanı sıra kamu kuruluşlarının yanlış bilgilerle mücadele etmek ve toplumlarını önemli konular hakkında bilgilendirmek için Telegram’a güvenmelerinden onur duyuyoruz. Telegram’daki kanallar, liderlerin vatandaşlarıyla güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının doğrudan doğruya tek yoludur.”
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WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi, en çok Telegram’a yaradı
Gizlilik Sözleşmesi’ni değiştireceğini ve kullanıcı verilerini Facebook şirketleriyle paylaşacağını açıklayan WhatsApp, Telegram kullanıcılarındaki artışa çok büyük katkı sağlamış gibi görünüyor.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, 72 saat içerisinde 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini alıyor
Cyberpunk 2077 belki de son yılların en çok konuşulan oyunu durumunda. Oyun piyasaya çıkana kadar defalarca ertelenmesiyle sıklıkla gündeme geldi. Piyasaya çıktıktan sonra ise önceki nesil konsollara başarısız optimizasyonu ve içerdiği çok sayıda hata dolayısıyla oyun severlerin tepkilerini aldı. Hatta oyunun yapımcısı CD Projekt oyunculardan özür dilemek zorunda kaldı. Firma, son durum ile ilgili bir video yayınladı.
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CD Projekt, Cyberpunk 2077 için ilk büyük güncellemeyi 10 gün içinde yayınlayacak
CD Projekt, yayınladığı video ile birlikte güncellemelerle ilgili bir yol haritası paylaştı. Yol haritasına göre ilk güncelleme önceki nesil konsollardaki sorunları gidermeye yönelik olacak. Şubat ayı gibi daha büyük bir ikinci güncelleme gelecek. Yeni nesil konsollar için ise 2021’in ikinci yarısında bir güncelleme gelecek. Ancak yeni nesil konsol sahipleri PlayStation ve Xbox konsollardaki geriye dönük uyumluluk sayesinde yayınlanacak ilk iki güncellemeden yararlanabilecekler.
Firmanın kurucularından olan Marcin Iwinski bugün yayınlanan videoda, oyunun hatalı şekilde piyasaya çıkmasında kendisi ve yönetim kurulunun sorumlu olduğunu söyledi. Firmadaki hiçbir takımın bu durumdan sorumlu tutulmamasını istedi. Yapımcı, oyunun PC sürümü ile eski nesil konsollar için hazırlanan sürümü arasında kalite farkıyla ilgili olarak: “Başlangıçta oyunun PC’de kusursuz görünmesini sağlamayı istemek ve sonrasında konsollara adapte etmek, bizim için işleri daha zor hale getirdi” dedi.
Yayınlanan videoya göre, yakın zamanda duyurulan oyunun ücretsiz DLC’si de ilk iki güncellemenin sonrasına bırakıldı. Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077’nin piyasaya çıkmasına yakın dönemdekinin aksine duyurdukları büyük güncellemeyi zorunlu fazla mesai yapmadan çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Oyunun PlayStation Store’a ne zaman geri döneceği ile ilgili olarak ise düzeltmeler ve güncellemeler üzerinde uğraştıklarını ve Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’a geri getirmek için Sony ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.
Cyberpunk 2077, tüm bu hatalara rağmen 13 milyon’luk satış rakamına ulaşmayı başardı. Oyunun satışları ve firmanın geleceği güncellemelerin başarısına bağlı olacak.
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Genel
Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti yeniden satışta!
Logitech, MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti’ni Ocak ayından itibaren %30’a varan indirim ile yeniden satışa sundu. Aynı anda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletle kullanılabilen, tam donanımlı bir set.
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Logitech MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti tekrardan satışa sunuldu
Easy-Switch teknolojisine sahip MK850 Kablosuz Klavye ve Mouse Seti, tek dokunuşla üç cihaz arasında kolayca geçiş yapma imkânı tanıyor. Logitech DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 Klavye ve Mouse Seti’nin yastıklı avuç içi desteği, bileği yormayan bir yazım pozisyonu sağlarken, klavyenin ayarlanabilir ayakları farklı kullanım yüksekliklerine olanak tanıyor. Aynı klavye ve mouse ile tüm cihazlara erişimi sağlayarak konfor sunan MK580 Klavye ve Mouse Seti; Windows, Mac veya Chrome OS bilgisayarda; Android ve iOS mobil cihazlarda kolayca çalışıyor. Logitech Unifying USB veya Bluetooth Smart ile bilgisayar, telefon veya tabletlerle rahatça eşleşiyor.
Bu cihazlarda, klavyenizin pillerini 36 ay boyunca değiştirmeden de kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca bu değer, fare tarafında 24 aya kadar uzayabiliyor. Cihazlarınızı Logitech Unifying USB alıcı ile kablosuz olarak bağlayıp; Bluetooth ile eşleştirdikten sonra uzun süreli kullanım ömrü yakalayabilmeniz mümkün.
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