MSI, Sanal Etkinliği “MSIology” ile yeni laptop modellerini tanıttı!

Merakla beklenen yeni MSI laptoplar, MSIology etkinliğinde tanıtıldı. Yeni MSI cihazlar, yeni NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartlarına sahip olacak.

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MSI, Tiamat’ı yeniden canlandırdı!

Babil mitolojisinde, diğer tüm tanrıların anası olarak görülen ejderha tanrıça Tiamat, MSI’ın sanal etkinliği MSIology ile yeniden hayat buldu. Şirket bu etkinlikte, 35.yılını özel güçlü oyun laptopu GE76 Raider Dragon Edition Tiamat ile kutladı. Ayrıca NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartına sahip laptoplar da, lansmanın dikkat çeken cihazlarından oldu. MSI, 2021 yılı başlar başlamaz GE, GS, GP ve GF serisi ürünlerinde kullandığı ekran kartlarıyla yıla hızlı bir giriş yaptı. NVIDIA’nın 2.nesil RTX mimarisi olan “Ampere” sayesinde oyun severlerin aradıkları performansı sunuyor. Bu grafik işlemcilerde Ray Tracing teknolojisi için RT çekirdekleri ve yeni stream işlemcilerinin yanı sıra yapay zeka teknolojisi için Tensor çekirdekleri mevcut. MSI ayrıca, Intel ve NVIDIA ile güç birliği yaparak; CPU’nun grafik işlemciye tam erişim sağlayarak FPS değerlerini %5-10 arasında arttırmasına yardımcı olan “Resizable Bar teknolojisi” sayesinde oyun deneyimini daha da geliştirebiliyor.

MSI ürünleri, daha iyi internet bağlantısı için, 6 GHz bandında çalışan WiFi 6E desteğine de sahip. Bu kablosuz bağlantı teknolojisi video akışları, sanal gerçeklik ve diğer kablosuz deneyimlerde çok daha hızlı ve stabil veri iletimi olanağı sunuyor.

Etkinlik sırasında MSI, aynı zamanda MSI Creator Center yazılımının yeni işlevlerini de tanıttı. Microsoft Azure Cloud ile yapılan işbirliği sayesinde yeni versiyonda yapay zeka kullanılarak kullanıcı senaryoları hesaplanıyor ve karmaşık görevler için sistem optimize ediliyor.

Tiamat’a biraz da yakından göz atalım

MSIology ruhu, MSI’ın global laptop trendlerine öncülük edişini temsil ediyor. MSIology sanal etkinliğinde, Tiamat’ın kadim çığlığı eşliğinde izleyiciler, kendilerini bir anda medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya topraklarında buldular! MSI Notebook departmanı global satış ve pazarlama direktörü Derek Chen, “Ejderha ruhu her zaman markamızın kalbinde olmuştur. Ve bugün, sizleri Babil mitolojisine, gelmiş geçmiş en meşhur ejderhalardan biri olan Tiamat’a götürüyoruz” dedi.”

GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, tıpkı GE76 ve GE66 Raider serileri gibi Mystic Light tasarımına, hem de bir oyun laptopundan beklediğiniz performansa sahip. NVIDIA GeForce RTX 3080’e ve Intel Core i9 işlemcilere ek olarak; bir oyun laptopunda ilk kez göreceğimiz yeni Wi-Fi 6E standardıyla geliyor. Böylece, internet gecikme sürelerinin önemli olduğu oyunlarda bağlantı avantajına da sahip olabileceksiniz.

Soğutma performansı kapsamında da, yeni MSI cihazların aşırı derecede ısınmasını engellemek için GE serisinde MSI Cooler Boost 5 kullanıldı. 6 soğutma borusu ve 2 fan sayesinde laptopunuzu hızla soğutmak için daha fazla hava sirkülasyonu sağlanabiliyor.

GS66 Stealth

İnce profillere sahip; taşınabilirlik ve performansı bir arada toplamaya odaklanan GS66 Stealth modeli; içindeki oyuncu ruhunu gizleyebilecek bir cihaz kullanmak isteyen iş insanları için iyi bir seçenek. iF Tasarım Ödülü ve Red Dot 2020 gibi birçok ödüle sahip olan bu cihaz, yeni GeForce RTX 30 serisi grafik işlemciye sahip. Bu GPU ile gelen DLSS AI teknolojisi, oyunları 4K çözünürlükte, Ray Tracing ve 60 FPS desteği ile en gerçekçi görseller eşliğinde oynamanıza olanak tanıyor. GS66’dda Intel’in 8 çekirdekli işlemcileri mevcut.

Ek olarak GS66, Cooler Boost Trinity+ sistemi, 0.1 mm’lik ince, keskin kenarlı fan kanatları, akıcı 300 Hz IPS ekranı ve 99.9 WHr bataryası ile yüksek performans ve uzun pil ömrü vadediyor. Bunlara ek olarak; True Color 3.0 teknolojisi ve 1+2 Matrix Ekran destekli Surround çoklu ekran imkanına da sahip.

GP66 & GP76 Leopard oyuncular ve mühendisler için tasarlanmış durumda

Hem günlük işlerinizi, hem de en zorlu mühendislik projelerinizi rahatlıkla kaldırabilecek bu cihazların, yeni kasası son derece sade ve mütevazı bir tasarıma sahip. GP66 ve GP76 Leopard, GeForce RTX 3080’e kadar grafikler ve yeni Intel Core i7 işlemciler ile gerçek işlem ve render gücünü ortaya koyuyor. Yeniden düzenlenen kapsamlı giriş-çıkışları ile tüm veri transferlerini ve görüntü çıkışlarını destekliyor. Ayrıca gerçekçi ve doğru görsellerle 8K çözünürlüğe kadar destek verebiliyor. Böylece en karmaşık ve detaylı mühendislik projelerini bile rahatlıkla tamamlayabilmeniz mümkün.

Stealth 15M, ince oyun laptopu

Laptoplar arasında öne çıkan yeni bir model de, dünyanın en ince 15-inch oyun laptoplarından biri olan Stealth 15M. Kompakt bir tarza sahip olan bu cihaz, 1.7 kg ağırlığında ve 16.15mm inceliğinde. Ayrıce 5 GHz’e kadar hıza sahip 11.nesil Intel H serisi işlemci ile gelen ilk oyun laptopu olma özelliğine sahip. GeForce RTX 30 serisi grafikleri ile Stealth 15, genç profesyonellerin hem günlük işlerinde, hem de oyun kullanımlarında yardımcısı olacak.

GF75 ve GF65 Thin

Oyuncuların ihtiyacı olan temel özellikleri tercih edenler için, ince ve hafif GF75 ve GF65 Thin serileri, daha ulaşılabilir oyun laptopları olarak öne çıkıyor. GF Thin serisi, Intel Core i7 işlemci ve GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarıyla güçlü bir donanıma sahip. 144Hz IPS panel ve ince çerçeveli ekran sayesinde, akıcı ve şık bir ekran deneyimi sağlanabiliyor.

Creator 15

Tasarımcıların favori serilerinden olan Creator, %100 AdobeRGB renk gamutuna sahip ve Calman tarafından onaylanmış olan 4K True Pixel paneli ile en doğru renklerle çalışmanıza imkan sunuyor. RTX 30 grafikleri ile hızlandırılan Creator 15, video ve 3D animasyon render süresini büyük ölçüde azaltan bir donanıma sahip.