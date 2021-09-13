MSI ile kendi çalışma ortamını oluştur!

Eğitimde bir üst adıma geçtiyseniz ihtiyacınız olacak en önemli şeylerden biri de kendi özel çalışma alanınız. Günümüzde kullanabileceğiniz bir masaüstü bilgisayar ve gözlerinizi yormayacak bir monitör gibi teknik araçlar sayesinde eğitim biraz daha kolay hale geldi. Özellikle pandemi sonrasında eğitim daha esnek ve uzaktan gerçekleştirilmeye başladı; bu da güvenilir bir PC sahibi olmanın önemini vurguluyor. Bu nedenle MSI, masaüstü bilgisayarlar ve monitörler arasından lise ve üniversite öğrencilerine uygun seçimler belirlemiş. Bu yazıda kendi çalışma noktanızı oluşturmanız için size rehberlik ediyoruz.

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Masaüstü PC mi, All -in-One PC mi ? Hangisine ihtiyacınız var?

Bir öğrencinin günlük etkinliklerini okul işleri, okul dışı aktiviteler, arkadaşlar ile sosyal medyada iletişimde kalmak, online yayınları izlemek ve ara sıra oyun oynamak şeklinde özetlenebilir. Hem ödevleri, hem de okul dışı aktivitelerini yapabileceğinizi bir PC sizin en önemli ihtiyacınız.

Zaten bir monitörünüz varsa ve daha geniş bir ekran veya çevre birimlerini bağlayabileceğiniz bir esneklik arıyorsanız bu noktada tercihiniz masaüstü bilgisayar olabilir. Hem monitör, hem de bilgisayarı tek bir cihazda istiyorsanız All-in-One PC alternatifine yönelebilirsiniz. Bir PC seçimi yapmadan önce dikkate almanız gereken birkaç faktör var: İşletim sistemi, RAM, depolama ve bağlantı özellikleri. Bu açıdan MSI, Mini PC’den All-in-One PC gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Orta öğretim için en iyi yardımcı

Bilgisayar bir öğrencinin eğitimine çok büyük katkı sağlayabilir. Bir orta okul öğrencisi evde bağımsız olarak ders çalışabilmek ve eğitim materyallerine en iyi şekilde ulaşabilmek, ev ödevlerini tamamlamak, internet üzerinden bilgiye ulaşmak, bilgisayar teknolojileri ile ilgili derslerinde pratik yapmak için PC’ye ihtiyaç duyar. Bu nedenle 8GB RAM bellek, uygun miktarda depolama ve Windows 10 işletim sistemi her zaman tavsiye edilir. 2021 yılındaWindows 11’in çıkışıyla, yeni sisteme ücretsiz terfi edecek olan Windows 10 işletim sistemini kullanmak daha da önem kazandı.

Orta öğretim öğrencileri için uygun bir desktop bilgisayar sistemi olarak MSI, Cubi serisimini PC tavsiye ediyor. Örneğin, MSI Cubi 5 10M, Intel 10.nesil işlemci gücü, UHD grafikler ve birçok bağlantı noktasının bir arada olduğu bir kasa içinde sunmakta. Ayrıca VESA montaj standardını desteklediği için tüm uyumlu monitörlerin arkasına takılarak kullanılabilir ve görünmez hale gelerek çalışma noktanızda da fazla yer kaplamaz. Ayrıca bu model Intel Core™ i7 U işlemcilere ve 64GB DDR4 RAM belleğe kadar yükseltilebiliyor. Ek olarak MSI, 2021’in ikinci yarısında Cubi N JSL modelini çıkarıyor. Intel’in yeni Jasper Lake işlemcileri ile daha yüksek enerji verimliliğine sahip olacak bu bilgisayar, kavisli fan tasarımı ile çalışma ortamınızı daha sessiz hale getirecek.

Cubi 5 10M Cubi N JSL İşletim sistemi Windows 10 Home/Pro for business Windows 10 Home/Pro for business İşlemci 10.nesil Intel® Core™ i7 U işlemci (max) Jasper Lake işlemci Bellek 2x DDR4 2666MHz SO-DIMM yuvası, max.64GB DDR4 2933Mhz, max. 16GB (2 yuva) Depolama 1x M.2 SSD, 1x 2.5” SSD / HDD 1x M.2 SSD, 1x 2.5’’ SSD/HDD VGA Intel® UHD grafikler Intel® UHD grafikler Bağlantılar Ön: 1x USB 3.2 Gen 1 Type C 1x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı

Arka: 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x RJ45 1x HDMI çıkış (1.4) 1x DP çıkış (1.2) Ön: 2 x USB 3.2 Gen2 Type A 1 x Mikrofon / kulaklık combo

Arka: 2x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x HDMI 1.4 çıkış 1 x RJ45 1 x VGA çıkış Net ağırlık 0.55 kg (1.21 lbs)

Lise ve Üniversite yaşamına hazır olun

Evde yaşıyorsanız MSI’ın en yeni PRO serisi masaüstü modelleri DP20Z ve DP21 sizin için en iyi tercih olabilir. Ufak, sağlam bir kasa ve VESA montaj standardına uygun tasarımı ile bu modelleri evinizde yer tasarrufu yapmak için istediğiniz şekilde monte edebilirsiniz. Depolama tarafında DP20Z ve DP21 modelleri M.2 SSD ve iki adet 2.5” HDD/SSD yuvasıile hem okul ihtiyaçlarınız, hem de videolar ve oyunlar gibi diğer eğlence içerikleri için bol miktarda depolama potansiyeline sahipler. Ayrıca Intel® Wi-Fi 6 AX201 ile en hızlı kablosuz bağlantı standardını destekliyor, indirme ve karşıya yükleme işlemlerinde güvenilir ve kararlı bir kablosuz deneyim sunuyorlar.

MSI PRO serisi masaüstü bilgisayarların karşılaştırması:

DP20Z 5M DP21 11M İşletimsistemi Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro İşlemci Ryzen™ 7 5700G (4M Cache, 3.8 GHz max 4.6 GHz) Ryzen™ 5 5600G (3M Cache, 3.9 GHz max 4.4 GHz) Ryzen™ 3 5300G (2M Cache, 4.0 GHz max 4.2 GHz) Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105 Bellek 2x DDR4 2666/ 3200MHz SO-DIMM, max 64 GB 2x DDR4 2666/3200MHz SO-DIMM, max64GB Depolama 2x M.2 SSD combo (NVMe PCIe Gen3x4) 2x 2.5” HDD/SSD 1x M.2 SSD (auto switch) 2x 2.5” HDD/SSD VGA Dahili AMD Radeon™ grafikler Intel® UHD grafikler Bağlantı Ön: 1x Mikrofon girişi/ Kulaklık çıkışı 1x USB 3.2 Gen2 Type A 1x USB 3.2 Gen2 Type C 1x Mikrofon girişi Arka: 1x USB 3.2 Gen2 Type A 3x USB 2.0 Type A 1x HDMI çıkış 1x VGA çıkış 1x RJ45 1x DP çıkış 1x COM Port (barebone için seçime bağlı) 1x DC Jack Ön: 4x USB 2.0 Type A 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı Arka: 4x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x RJ45 1xHDMI çıkış (2.0) 2x COM port (1 port çevre birimleri için) 1x Mikrofon girişi 1x Line-out Hacim 2.6 Litre 2.3 Litre Net ağırlık 1.52kg (3.35 lbs) 1.27Kg (2.80 lbs)

Yurtta kalıyorsanız masaüstü bilgisayarınızın kapladığı alan önemlidir. Bu yüzden All-in-One PC sizin için uygun bir seçenek olabilir. Bu amaçla MSI, PRO serisi All-in-One PC ile ihtiyaçlarınızı karşılamayı umuyor. Full HD IPS Panel, M.2 SSD ve 2.5’’ HDD/SSD depolamanın yanında Silent Pro Cooling soğutma sistemi ile MSI PRO serisi All-in-One PC hem okul, hem de günlük eğlenceniz için birçok özelliği bir arada sunuyor.

MSI Modern serisi All-in-One PC modellerinin karşılaştırması:

PRO 22XT 10M PRO 24X 10M İşletimsistemi Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Ekranboyutu 21.5” 23.8” İşlemci Intel® Core™ i5-10400(max) Intel® Core™ i7-10510U(max) Bellek DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max 32GB DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max 32GB Depolama 2.5” SATAIII / 7200rpm, MSI HDD Rapid Upgrade tasarımı M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 2.5” SATAIII / 7200rpm,MSI HDD Rapid Upgrade tasarımı M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) Bağlantı 1x USB 3.2 Gen1 Type C 3x USB 3.2 Gen1 Type A 2x USB 2.0 Type A 2x USB2.0 2x RJ45 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış (1.4) 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı 1x COM Port 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type A 2x RJ45 LAN 1x HDMI çıkış 1x Mic-in 1x Kulaklık çıkışı DokunmatikPanel 10 nokta projeksiyonlukapasitif dokunmatik ekran Dokunmatik özelliği yok Hoparlör 2x2w 2×2.5w

Şık bir alternatif arıyorsanız, bir seçenek de MSI Modern serisi All-in-One PC olacaktır. Bu seri ince kasa yapısı ile bulunduğu ortama uyum sağlarken izleme alanınızı da genişletiyor. Ayrıca farklı kullanım senaryolarına göre yüksekliğini ve açısını ayarlayabileceğiniz modeli ile birlikte iki stand alternatifi vardır. Bağlantı noktaları arasında USB 3.2 Gen2 arayüzüne sahip simetrik Type-C portu bulunur. Böylece iPad gibi Type-C cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabilirsiniz.

PC’yi online derslerde kullanmak isteyenler için MSI ayrıca çıkarılabilir bir FHD web kamerası da eklemiş. Böylece video görüşmelerinizi de kolayca yapabilirsiniz. Modern serisinde MSI, farklı ekran boyutlarına, dokunmatik özelliklerine ve stand seçeneklerine sahip birkaç model sunuyor.

MSI PRO serisi All-in-One PC modellerinin karşılaştırması:

AM241 11M AM241P 11M AM241TP 11M AM242TP 11M AM271 11M AM271P 11M İşletimsistemi Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Windows 10 Home/Pro Ekran boyutu 23.8-inch 23.8-inch 23.8-inch 23.8-inch 27-inch 27-inch İşlemci Intel® Pentium® Gold 7505 CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7 Intel® Pentium® Gold 7505 CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7 Intel® Pentium® Gold 7505 CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7 Intel Core i5-1135G7; Core i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7; Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7; Intel® Core™ i7-1165G7 Bellek DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB DDR4 SO-DIMM x 2 yuva / max64GB Depolama 2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto Switch) 2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto Switch) 2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto Switch) 2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto Switch) 2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto Switch) 2.5” SATAIII / 7200rpm MSI Storage Rapid Upgrade Tasarımı M.2 SSD (NVMePCIe / SATA Auto Switch) Bağlantı 2x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 3x USB 2.0 Type A 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış 1x RJ45 LAN 1x Mikrofon / Kulaklıkcombo 2x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 3x USB 2.0 Type A 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış 1x RJ45 LAN 1x Mikrofon / Kulaklıkcombo 2x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 3x USB 2.0 Type A 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış 1x RJ45 LAN 1x Mikrofon / Kulaklıkcombo 2x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 2x USB 2.0 Type A 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış 1x RJ45 LAN 1x Mikrofon / Kulaklıkcombo 2x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 3x USB 2.0 Type A 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış 1x RJ45 LAN 1x Mikrofon / Kulaklıkcombo 2x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 3x USB 2.0 Type A 1x HDMI giriş 1x HDMI çıkış 1x RJ45 LAN 1x Mikrofon / Kulaklıkcombo Dokunmatikpanel Yok Yok 10 noktadokunmatik 10 noktadokunmatik Yok Yok Hoparlör 2x3w 2x3w 2x3w 2×2.5w 2×2.5w 2×2.5w Ayarlanabilirstand Yok Var Var Var Yok Var

Monitöre ihtiyacım var mı ? Çift monitör kullanabilir miyim ?

Mini PC gibi bir masaüstü tercihi yaptıysanız, bunun cevabı tabiiki evet. Tercihinizi All-in-One PC’den yana kullandıysanız ikinci bir monitör üretkenliğinizi arttırabilir. Özellikle üniversite öğrencileri okul işleri için ekrana saatlerce bakmak zorunda kalabilirler. Bu yüzden doğru monitörü seçmek, gözlerinizi korumak açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu amaçla MSI PRO serisi monitörler ekran kırpışmalarını önleyen Anti-Flicker teknolojisi ve mavi ışığı azaltan Less blue light teknolojileri ile üretilmiş, TÜV sertifikasına sahip monitörlerdir. İster ödevinizi yazın, ister web sitelerindegezinin, ister video izleyin, ister yayın yapın; MSI PRO serisimonitörler gözlerinizi korumanıza her zaman yardımcı olur.

PRO serisi monitör modellerinin karşılaştırması:

MP242 MP242P MP271 MP271P MP271QP Ekran boyutu 23.8-inch 23.8-inch 27-inch 27-inch 27-inch Panel tipi IPS IPS IPS IPS IPS Çözünürlük 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080 2560×1440 Tazelemeoranı 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 60Hz Ayarlanabilirstand özellikleri Öne-arkayayatırma Öne-arkaya, sağa-sola, eksenindedöndürme, yükseltme Öne-arkayayatırma Öne-arkaya, sağa-sola, eksenindedöndürme, yükseltme Öne-arkaya, sağa-sola, eksenindedöndürme, yükseltme Bağlantı 1x HDMI 1.4 1x D-Sub (VGA) 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı 1x HDMI 1.4 1x D-Sub (VGA) 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı 1x HDMI 1.4 1x D-Sub (VGA) 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı 1x HDMI 1.4 1x D-Sub (VGA) 1x Mikrofon girişi 1x Kulaklık çıkışı 2x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 1x Kulaklık çıkışı VESA standardı 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm 100x100mm Göz korumaözellikleri Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı) Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı) Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı) Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi& Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı) Anti-glare; Anti-Flicker teknolojisi & Less blue light teknolojisi (TÜV sertifikalı) Hoparlör 2x2w 2x2w 2x2w 2x2w 2x2w