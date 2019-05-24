MSI dünyanın en hızlı büyüyen oyun odaklı monitör markası oldu

MSI, oyuncu monitörlerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki başarısı ile göz dolduruyor. Oyuncu monitörleri sektöründe en yüksek büyüme hızı ile MSI, artık bu alanda da varlığını hissettiren bir güç haline geldi.

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Oyunculara optimum deneyim sunuyor

Araştırma firması WitsView tarafından 21 Mayıs 2019’da yayınlanan verilere göre MSI, tüm monitör pazarının %60’ını oluşturan kavisli oyuncu monitörleri pazarında en yüksek büyüme hızına yalnızca 2 yıl içinde ulaştı. MSI, sunacağı yeni ürünlerle de bu trendi sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Çok yakında büyük panellere sahip oyuncu monitörleri ürün gamına katılacak. Örneğin yeni Optix MPG341CQR modeli, 34” büyük panel, HDR400, 1ms tepki süresi ve 144Hz tazeleme oranının yanında Gamesense ve yüz tanıma teknolojisi gibi yenilikçi özelliklere sahip.

MSI monitörlere yeni özellikler kazandırmanın yanı sıra, oyunculara optimum deneyimi sunmak için Gaming monitörlerinin yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Bazı monitörlerine dahil ettiği özel mikrodenetleyici sayesinde masaüstü ile etkin olarak iletişim kurabilen monitörler yarattı. Bu tasarım anlayışını temel alarak oyuncu deneyimine değer katan yapay zeka bileşeni GameSense ve güçlü Gaming OSD unsurları saysinde MSI, pazardaki trendin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

MSI, oyuncu monitörleri geliştirme konusundaki kararlılığı ile birçok uluslararası ödülün sahibi oldu. Bunlar arasında CES ödülleri, Taiwan Excellence Silver Ödülleri, En İyi Seçim ödülleri, iF Tasarım ödülleri, Eurogamer ve IGN En iyi eSpor Gaming Monitor ödülü de var. Tek bir monitör modeli için 7 ödül birden alarak MSI, en iyi monitörlerini geliştirme yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu.