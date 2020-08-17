Mozilla ve Google, Firefox için arama motoru sözleşmesini yeniledi

Mozilla, Firefox tarayıcısının varsayılan arama motorunu en az 3 yıl daha Google olarak kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.

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Mozilla Firefox’un arama motoru Google olarak kalıyor

Günümüzde en sık kullanılan internet tarayıcılarının çoğunun varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullandığını biliyoruz. Onlardan birisi olan Firefox’un geliştiricisi Mozilla, en az 3 yıl daha internet tarayıcısında tercihini değiştirmeyecek.

ZDNet tarafından aktarılan bilgilere göre Mozilla ile Google’ın imzaladığı, Firefox tarayıcısının varsayılan arama motorunu Google yapan anlaşmanın süresi uzatıldı. İki şirket arasındaki anlaşma normalde bu yılın sonlarında bitiyordu; yeni alınan kararla beraber ise Firefox’un varsayılan arama motoru en azından 2023’e kadar Google olarak kalmaya devam edecek.

Bir Mozilla sözcüsü verdiği demeçte; “Mozilla’nın Google ile arama motoru konusunda ortaklığı devam ediyor ve Google, dünyanın birçok yerinde Firefox tarayıcısında varsayılan arama sağlayıcısı olarak kalmaya devam edecek. Yakın zamanda ortaklığımızı uzattık ve aramızdaki ilişkiler de değişmeyecek.” ifadeleriyle iş birliğinin devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca Google’ın, Mozilla’ya anlaşmanın karşılığı olarak yıllık ortalama 400 ila 450 milyon dolar arasında para ödeyeceği tahmin ediliyor. İki şirket arasındaki bu anlaşma şüphesiz Mozilla’ya çok yarayacak. Zira şirket için şu sıralar işler pek yolunda değil. Bir süredir pandemi dolayısıyla şirket gelirlerinde önemli ölçüde azalma yaşanan Mozilla, geçtiğimiz hafta mevcut stratejisini gözden geçireceğini ve bunu takiben 250 çalışanını da işten çıkaracağını duyurmuştu.