Google, arama sonuçlarına kendinizi eklemeyi kolaylaştırıyor

Google, kullanıcıların kendileriyle alakalı bilgileri doğrudan arama sonuçlarına entegre edebileceği yeni “kişi kartları” özelliğini test etmeye başladığını açıkladı.

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Google arama sonuçlarına kendinizi doğrudan ekleyebileceksiniz

Google’ın test sürecine ilk olarak Hindistan’da İngilizce olarak başladığı yeni özellik, kendinizle alakalı; işiniz, sosyal medya hesaplarınız, kısa bir biyografiniz ve daha bir sürü bilgiyi doğrudan arama sonuçlarına ekleyebilmenizi sağlıyor. Arama motoru devi, herhangi bir tanınırlığı olmayan kişilerin bile arama motorunda kendilerini göstermek isteyebileceğini ve People Cards (Kişi Kartları) adını verdiği bu özellik sayesinde, bu sorunu çözmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kendinize özel kişi kartı oluşturduğunuz zaman aslında tıpkı Instagram profili gibi bir Google profili oluşturmuş oluyorsunuz. Tek fark, bu profil herkese açık oluyor ve internet ortamındaki bulunabilirliğiniz kolaylaşıyor. Peki hangi bilgiler eklenebiliyor? Google oluşturacağınız profile isim, meslek, konum ve biyografi eklemeyi zorunlu tutuyor; bunların yanında eğitim, memleket, web sitesi, sosyal medya bağlantıları ve hatta e-posta ve telefon numarası bile eklemenize izin veriyor.

Bu yeni sistemin özünde faydalı olduğunu söylemek mümkün ancak, büyük bir kötüye kullanım potansiyelinin olduğu unutulmamalı. Herhangi bir kişinin, isminizi arattığında sizinle alakalı her türlü bilgiye ulaşması, iyi olduğu kadar tehlikeli de olabilir.

Bu noktada Google, sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli mekanizmalara sahip olduğunu da ifade ediyor. Tedbir olarak, her Google hesabının telefon numarasıyla doğrulanmış olması gerekiyor, ayrıca her hesabın 1 adet kişi kartı oluşturma hakkına sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, sizin adınıza başka birisinin oluşturduğu kötü niyetli kartları direkt Google’a şikayet de edebiliyorsunuz. Bununla birlikte kullanıcıların oluşturduğu kartları istediği zaman düzenleme ve silme hakkının da olduğu, Google’ın açıklamasında yer alan bilgiler arasında.