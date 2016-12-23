Mozilla Firefox’un Windows XP ve Vista Desteği Sürüyor

Mozilla tarafından yapılan açıklamaya göre Firefox, Windows XP ve Windows Vista desteği 2017’nin Eylül ayına kadar devam edecek.

Mozilla’nın açıklamasına göre 2017 yılını Mart ayında Firefox Extended Support Release desteği kalkacak ve yıl ortasında son güncellemenin ve desteğin kaldırılacağı tarih bildirilecek. Tarayıcının ESR versiyonu okullar, üniversiteler, işletmeler ve çok sayıda bilgisayarın çalıştığı diğer kullanıcılar için çıkarılmıştı.

Bu yılın Ağustos ayında Firefox’un OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion ve OS X 10.8 Mountain Lion desteği kaldırılırdı. Diğer taraftan Google eski OS X sürümlerine destek verirken Windows XP ve Vista desteğini çoktan kaldırdı. Mozilla bir süre daha XP ve Vista kullanıcılarına güvenlik güncellemelerini vermeye devam edecek. En azından 9 ay daha bu kesin. Bundan sonra ise bir kaç ay daha kullanılabilir fakat son tarihten sonra gelen güncellemeler XP ve Vista desteklemeyecek. Windpws Xp desteğini 14 Nisan 2009’da kaldırmıştı ve arkasından Extended Support güncellemeleri de 8 Nisan 2014 tarihi itibariyle bırakıldı. Vista desteği 10 Nisan 2012’de bitirilirken Extended Support ise 11 Nisan 2017 tarihinde son bulacak.