Mozilla Firefox’un ikonik logo tasarımını yeniledi!

Mozilla, Firefox markasını artık tarayıcıdan daha fazlası olduğu gerçeğini yansıtmak adına ismiyle özdeşleşmiş logosunun tasarımsal çizgilerini tamamen değiştirdi.

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Mozilla, on altı yıl kullanmış olduğu logosuyla resmen yolları ayırmış oldu. Şirketin geçen yıl dile getirdiği “kuyruğunda alev olan, hızlı tilki tüm ürün ailesini temsil edecek kadar iyi bir imaj çizemiyor” olmasıyla birlikte şirketin yeni bir logo duyurması bekleniyordu.

Yeni logoda tilkininin yüzü kaldırılıyor ancak kuyruğu kalıyor. Tarayıcının logosu hala ikonik tilkiden parçaları barındırmaya devam edecek. Yeni bir yazı tipiyle birlikte logo, kullandıkları tasarım ve renkler itibariyle markanın tüm ürünlerini daha iyi temsil ediyor.

Firefox artık bir tarayıcıdan daha fazlasını kullanıcılarına sunmak istiyor. Son zamanlarda, çevrimiçi hesaplarınıza giriş yapıldığı takdirde uyarıda bulunan güvenlik aracı Firefox Monitör, şifreli (kriptolu) dosya paylaşım uygulaması olan Send ve Lockwise parola yöneticisi gibi uygulamaları yayınlamıştı.