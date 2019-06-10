Mozilla, Firefox’un ücretli sürümünü yayınlayacak

Mozilla, bu sonbaharda Firefox tarayıcısının premium sürümünü piyasaya süreceği bildirildi. Alman medya kuruluşu T3N’e konuşan, şirketin CEO’su Chris Beard, yeni sürümü VPN ve güvenli bulut depolama gibi özelliklerle Ekim ayında piyasaya sürmeyi hedeflediğini söyledi.

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Mozilla, hali hazırda ProtonVPN ile ortaklık kurarak ve 10 dolarlık bir abonelik ücreti ile bir VPN servisini deniyor. Şirket şimdi de ücretsiz VPN bant genişliği sunmayı ve ardından aylık abonelik şeklinde ölçülü erişim için bir ücret almayı planlıyor.

Chris Beard yaptığı açıklamalarda, Firefox tarayıcısında standart kullanıcılar için ücretsiz olan mevcut özelliklere ücretlendirme planının olmadığı söyledi. Ayrıca premium abonelik de ise bunların dışında hizmetler verileceğini belirtti.

Yapılan açıklamalarda şu an için fiyatlandırma hakkında net bir bilgi söz konusu değil. Ancak Firefox’un gizlilik odaklı premium sürümü, dijital cihazlarınızda takip edilmekten kaçınmanın zor olduğu ve veri sızıntılarının zor olduğu zamanlarda cazip bir teklif gibi gözüküyor.