Motorola Edge+’ın tasarımı ortaya çıktı!

İki yıl aranın ardından telefon piyasasında üst sıraları zorlamak isteyen Motorola, amiral gemisi telefon çıkarma kararı aldı. Motorola Edge+ ismi ile göreceğimiz cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı.

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Günümüz amiral gemilerine benzer bir tasarım

2018 yılında Moto Z3‘ü gördüğümüzden beri amiral gemisi yarışına katılmayan Motorola, artık bende varım diyor. Firmanın yeni telefonu olan Motorola Edge+ teknik özellik ve tasarımsal açıdan gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay içeriği sızdırılan Motorola Edge+, tasarımsal olarak günümüz amiral gemisi cihazlar ile yarışabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, cihaz delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. 6.67 inç FHD+ ekran ile gelecek cihazın ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak ayarlanmış. Aynı zamanda Samsung ve Huawei modellerinden aşina olduğumuz kavisli ekran bu cihazda da mevcut. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş. Arka panelde ise yukarıdan aşağı sıralı üç kameraya yer verilmiş. Ayrıca arka tarafta tam orta kısımda LED aydınlatmalı bir Motorola simgesi yer almakta. Edinilen bilgiler bu simgenin bildirim ışığı olarak kullanılacağı yönünde. Motorola Edge+ aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Cihazın içinde ise tahmin ettiğiniz üzere Snapdragon 865 SoC modeli var ki bu da 5G ile uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Motorola Edge+ 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz Android 10 ile gelecek ve arayüzün oldukça sade bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca cihazın 12 GB RAM‘li versiyonu Geekbench üzerinde görüntülendi.

Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan cihazın, Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali nedeniyle hala açıklanmadığı düşünülüyor. Ancak detaylı özelliklerine baktığımız zaman beklemek için çok uzun süreler harcamayacağız. Ülkemizde satışı yapılmayan Motorola cihazlarının, dünya genelinde ki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım firma iki yıl aradan sonra girdiği amiral gemisi yarışından sağ salim çıkabilecek mi?