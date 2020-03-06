Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+’ın tasarımı ortaya çıktı!
İki yıl aranın ardından telefon piyasasında üst sıraları zorlamak isteyen Motorola, amiral gemisi telefon çıkarma kararı aldı. Motorola Edge+ ismi ile göreceğimiz cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Günümüz amiral gemilerine benzer bir tasarım
2018 yılında Moto Z3‘ü gördüğümüzden beri amiral gemisi yarışına katılmayan Motorola, artık bende varım diyor. Firmanın yeni telefonu olan Motorola Edge+ teknik özellik ve tasarımsal açıdan gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay içeriği sızdırılan Motorola Edge+, tasarımsal olarak günümüz amiral gemisi cihazlar ile yarışabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, cihaz delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. 6.67 inç FHD+ ekran ile gelecek cihazın ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak ayarlanmış. Aynı zamanda Samsung ve Huawei modellerinden aşina olduğumuz kavisli ekran bu cihazda da mevcut. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş. Arka panelde ise yukarıdan aşağı sıralı üç kameraya yer verilmiş. Ayrıca arka tarafta tam orta kısımda LED aydınlatmalı bir Motorola simgesi yer almakta. Edinilen bilgiler bu simgenin bildirim ışığı olarak kullanılacağı yönünde. Motorola Edge+ aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Cihazın içinde ise tahmin ettiğiniz üzere Snapdragon 865 SoC modeli var ki bu da 5G ile uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Motorola Edge+ 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz Android 10 ile gelecek ve arayüzün oldukça sade bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca cihazın 12 GB RAM‘li versiyonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan cihazın, Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali nedeniyle hala açıklanmadığı düşünülüyor. Ancak detaylı özelliklerine baktığımız zaman beklemek için çok uzun süreler harcamayacağız. Ülkemizde satışı yapılmayan Motorola cihazlarının, dünya genelinde ki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım firma iki yıl aradan sonra girdiği amiral gemisi yarışından sağ salim çıkabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3s 5G, özellikleri ile resmi olarak onaylandı!
Vivo geçtiğimiz Eylül ayında NEX 3 5G‘yi duyurdu ve şirket şimdi 10 Mart‘ta Vivo NEX 3s 5G olarak adlandırılan yükseltilmiş bir versiyon ortaya çıkaracak. NEX 3s 5G, Geekbench ve Google Play Console‘da ortaya çıktı. Testlerde Snapdragon 865 SoC ile geleceği gösteriliyordu. Ve şimdi ise Vivo, NEX 3s 5G‘nin gerçekten de Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını doğruladı.
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Vivo NEX 3s 5G hakkında başka neler biliniyor?
Şirket ayrıca Weibo‘da vanilya sürüm NEX 3 5G‘ye benzeyen ve üç kameraya sahip NEX 3s 5G‘nin arkasını gösteren kısa bir video klip yayınladı. Ayrıca, Çinli telefon üreticisi tarafından Turuncu gölgeyle birleşen mavi renk seçeneğide onaylandı. Bunlar haricinde telefonla ilgili olarak Geekbench testinde çıkan sonuçlara göre, 8 GB RAM ve Android 10 ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Geekbench testinde tekli çekirdekte 921, çoklu çekirdekte ise 3369 skor aldığı biliniyor.
NEX 3s 5G tüm özellikleriyle resmi olarak ortaya çıkmadı ancak akıllı telefon TENAA‘da ortaya çıktı. Bu listeye göre, NEX 3 5G ile arasındaki tek fark yonga seti ve pil olacağa benziyor. Bunlar haricindeki özelliklerinin aynı veya benzer olacağı tahmin ediliyor.
Vivo önümüzdeki Salı günü resmi bir açıklama yapacak. Yapılacak olan bu resmi açıklama ile birlikte NEX 3s 5G‘nin daha fazla özelliğinin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Şubat ayının en yüksek AnTuTu puanlı akıllı telefonları belli oldu
AnTuTu, günümüz akıllı telefonlarının performanslarını sentetik olarak ölçmek için kullanılan en popüler yazılım araçlarından birisi olarak biliniyor. Bugün yayınlanan veriler doğrultusunda, amiral ve orta sınıf akıllı telefonlara ait şubat ayı AnTuTu puanları belli oldu. Amiral sınıfta zirveyi ASUS ROG Phone II çekerken, orta sınıfta Redmi Note 8 Pro karşımıza çıkıyor. Listede başka hangi modeller yer alıyor? Şubat ayı en iyi 10 listesine gelin hızlıca göz atalım.
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Şubat ayının en yüksek AnTuTu puanlı 10 amiral modeli
Amiral sınıfta zirveyi Snapdragon 855+ işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri ile 507.284 puan alan ASUS ROG Phone II kapmış gözüküyor. İkinci sırada ise OnePlus 7T karşımıza çıkıyor. Listeye baktığımızda herhangi bir Snapdragon 865 işlemcili bir modelin olmadığı gözüküyor. AnTuTu yaptığı açıklamada yeni akıllı telefonlar için yeterli veri bulunmadığını, bu yüzden de bir değerlendirme yapılmadığını belirtti. Önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi 10 serisi, Samsung S20 serisi ve Realme X50 Pro gibi yeni tanıtılan amiral modellerin de listeye dahil olması bekleniyor.
Listenin geri kalan ise şu şekilde:
Şubat ayının en yüksek AnTuTu puanlı 10 orta sınıf modeli
Fiyat/performans telefonu olarak da bilinen Redmi Note 8 Pro, Helio G90T işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri ile aldığı 291.733 puanla orta sınıfta zirveyi kapmış durumda. Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz günlerde yeni tanıtılan ve ülkemizde de satışı başlayan Samsung Galaxy A71 modeli bulunuyor. En yüksek skorlu 10 orta sınıf akıllı telefon sıralamasında Snapdragon 730 ve Snapdragon 712 işlemcilerinin fazlaca olduğu direkt olarak göze çarpıyor.
Listenin geri kalanı ise şu şekilde:
Akıllı Telefonlar
Realme 6 ve Realme 6 Pro tanıtıldı!
Realme 6 ve Realme 6 Pro resmi olarak tanıtıldı ve selefinden sadece 5 ay sonra tanıtılmasına rağmen yeni yonga setleri, 90Hz ekran ve 30W hızlı şarj gibi yükselmeler ile dikkat çekti.
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Realme 6 bizlere neler sunuyor?
Realme 6 gücünü oyun odaklı geliştirilen Mediatek G90T yonga setinden alıyor. 12nm üretim teknolojisine sahip işlemci 8 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Çekirdeklerden ikisi 2.05Ghz hız ile performans sağlarken geriye kalan 6 çekirdek 2Ghz hız ile enerji verimliliği görevini üstleniyor.
Realme 6, 6.5 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip. Çözünürlüğü FullHD+’a yükselen ekran 90Hz ekran tazeleme hızı ile de oldukça yenilikçi ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Realme 6, arka tarafında 4 kamera ile kullanıcıları karşılıyor. Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörlü 64MP ana kameraya 8MP f/2.3 diyaframa sahip geniş açı kamera, 2MP makro alıcı ve portre çekimleri geliştirmek için 2MP yardımcı ünite eşlik ediyor. Realme 6 ön kamerası 16MP ve f/2.0 diyaframa sahip. Realme 6, 64GB ve 128GB UFS 2.1 standartlarında depolama birimleri ile geliyor ve çift sim kart, microSD yuvası desteği var. Cihaz 4.300mAh pil ile gelirken kutusunun içerisinden çıkan 30W şarj cihazı ile 1 saat sürede tam şarja ulaşabilir.
Realme 6 henüz sadece ön siparişe açık ve 13 Mart tarihinde mağazalarda yerini alacak. Ön sipariş fiyatları şu şekilde: 4/64GB sürümü 177 dolar, 6/128GB sürümü 204 dolar ve en üst paketi olan 8/128GB sürümü 218 dolar fiyata sahipler.
Realme 6 Pro bizlere neler sunuyor?
Realme 6 Pro, yepyeni Snapdragon 720G yonga seti ile gelen ilk cihaz olma özelliğine sahip. 8nm üretim teknolojisine sahip işlemci 2.3Ghz 8 çekirdekli Kryo 465 CPU ve Adreno 618 grafik biriminden gücünü alıyor. Realme 6 Pro 90Hz ekran tazeleme hızına, FullHd+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç bir LCD ekran ile geliyor.
Realme 6 Pro oldukça etkileyici bir 4’lü kamera deneyimi sunuyor. 64MP’lik ana kamera 12MP f/2.5 diyaframa sahip telefoto kamera ile desteklenmiş. Bu ikiliye 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro lens eşlik ediyor. Cihaz UIS ve UIS Max video sabitleme destekliyor. 16MP f/2.0 diyaframa sahip Sony IMX471 modülü ve 105 derece görüş açısına sahip 8MP ultra geniş açı kamera bizi ön tarafta karşılıyor.
Realme 6 Pro pil ve şarj özellikleri olarak Realme 6 ile aynı özelliklere sahip. 4.300mAh bataryaya sahip cihaz 30W hızlı şarj destekliyor. Realme 6 ailesinin iki cihazı da Android 10 sürümleri ile kullanıcılara sunuldu ve Realme kullanıcı arayüzüne sahipler.
Realme 6 Pro henüz sadece ön siparişe açık ve 13 Mart tarihinde mağazalarda yerini alacak. Ön sipariş fiyatları şu şekilde: 6/64GB sürümü 232 dolar, 6/128GB sürümü 245 dolar ve en üst paketi olan 8/128GB sürümü 260 dolar fiyata sahipler.