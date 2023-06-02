Motorola, söz verdiği gibi en son katlanabilir akıllı telefonu olan razr 40 Ultra’yı Çin’de tanıttı. Bu telefon büyük bir 6,9 inç FHD+ dahili katlanabilir LTPO pOLED ekrana sahip ve yenileme hızı 1-165 Hz’dir. Ayrıca, en büyük 3,6 inç FHD+ dış pOLED ekrana sahiptir ve yenileme hızı 144 Hz’dir. Razr 40 Ultra, geçen yılın razr modelinde olduğu gibi Snapdragon 8+ Gen yonga setini kullanıyor.
Telefonun kapak ekranı, kullanıcıların ekran düzenini, yazı tiplerini, renkleri, temayı ve hatta boyutu kişiselleştirmelerine olanak sağlayan çeşitli seçeneklere sahiptir. Ayrıca, müzik çalar, Haritalar ve diğer birçok uygulamaya doğrudan kapak ekranından erişilebiliyor.
Menteşe bileşen sayısı 85’e düşürülmüş ve menteşe ekranı 45° ila 120° arasında kendi başına durabilecek şekilde tasarlanmıştır. Motorola, telefonun 400.000 açılıp kapatılma testinden geçtiğini belirtiyor.
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Razr 40 Ultra’nın ön ve arka tarafında Corning Gorilla Glass Victus bulunur ve versiyonlara bağlı olarak Sonsuz Siyah, Buzul Mavisi veya Viva Magenta renk seçenekleri sunulur. Telefon ayrıca 7000 serisi alüminyum çerçeveye sahiptir. 3800mAh bataryası, 33W TurboPower hızlı şarj desteği sunar ve kablosuz şarjı da destekliyor.
İçindekiler
Motorola Razr 40 Ultra özellikleri
- Dahili – 6,9 inç büyüklüğünde 2640×1080 piksel çözünürlüğünde 165 Hz tazelemeli FlexView pOLED LTPO ekran
- Harici – 3,6 inç büyüklüğünde 1056×1066 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli QuickView pOLED ekran,
- Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform
- Adreno 730 GPU
- 256 GB UFS 3.1 depolama
- 8 GB LPDDR5 RAM / 512 GB UFS 3.1 depolama ile 12 GB LPDDR5X RAM
- Android 13 işletim sistemi
- 12MP ana kamera, f/1.5 diyafram, OIS, 13MP ultra geniş otomatik odaklı kamera, 2.5cm makro seçeneği, f/2.2 diyafram
- f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera
- USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos
- Boyutlar: 170,83 (açık) / 88,42 (kapalı) ×74×6,99 mm (açık) / 15,1 mm (kapalı) Ağırlık: 188 g
- Yana monteli parmak izi tarayıcı
- Toza ve Sıçramaya Dayanıklı (IP52)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Tip-C, NFC
- 3800mAh pil – 33W TurboPower hızlı şarj