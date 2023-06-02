Motorola, söz verdiği gibi en son katlanabilir akıllı telefonu olan razr 40 Ultra’yı Çin’de tanıttı. Bu telefon büyük bir 6,9 inç FHD+ dahili katlanabilir LTPO pOLED ekrana sahip ve yenileme hızı 1-165 Hz’dir. Ayrıca, en büyük 3,6 inç FHD+ dış pOLED ekrana sahiptir ve yenileme hızı 144 Hz’dir. Razr 40 Ultra, geçen yılın razr modelinde olduğu gibi Snapdragon 8+ Gen yonga setini kullanıyor.

Telefonun kapak ekranı, kullanıcıların ekran düzenini, yazı tiplerini, renkleri, temayı ve hatta boyutu kişiselleştirmelerine olanak sağlayan çeşitli seçeneklere sahiptir. Ayrıca, müzik çalar, Haritalar ve diğer birçok uygulamaya doğrudan kapak ekranından erişilebiliyor.

Menteşe bileşen sayısı 85’e düşürülmüş ve menteşe ekranı 45° ila 120° arasında kendi başına durabilecek şekilde tasarlanmıştır. Motorola, telefonun 400.000 açılıp kapatılma testinden geçtiğini belirtiyor.

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Razr 40 Ultra’nın ön ve arka tarafında Corning Gorilla Glass Victus bulunur ve versiyonlara bağlı olarak Sonsuz Siyah, Buzul Mavisi veya Viva Magenta renk seçenekleri sunulur. Telefon ayrıca 7000 serisi alüminyum çerçeveye sahiptir. 3800mAh bataryası, 33W TurboPower hızlı şarj desteği sunar ve kablosuz şarjı da destekliyor.

İçindekiler Motorola Razr 40 Ultra özellikleri

Motorola Razr 40 Ultra özellikleri

Dahili – 6,9 inç büyüklüğünde 2640×1080 piksel çözünürlüğünde 165 Hz tazelemeli FlexView pOLED LTPO ekran

Harici – 3,6 inç büyüklüğünde 1056×1066 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli QuickView pOLED ekran,

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform

Adreno 730 GPU

256 GB UFS 3.1 depolama

8 GB LPDDR5 RAM / 512 GB UFS 3.1 depolama ile 12 GB LPDDR5X RAM

Android 13 işletim sistemi

12MP ana kamera, f/1.5 diyafram, OIS, 13MP ultra geniş otomatik odaklı kamera, 2.5cm makro seçeneği, f/2.2 diyafram

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 170,83 (açık) / 88,42 (kapalı) ×74×6,99 mm (açık) / 15,1 mm (kapalı) Ağırlık: 188 g

Yana monteli parmak izi tarayıcı

Toza ve Sıçramaya Dayanıklı (IP52)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Tip-C, NFC

3800mAh pil – 33W TurboPower hızlı şarj