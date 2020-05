Motorola One Fusion Plus, Haziran ayında tanıtılacak

Geçtiğimiz aylarda Edge+ modeli ile amiral gemisi segmentinde ben de buradayım mesajı veren Motorola, One Fusion Plus modeli ile; orta segmentte de varlığını sağlamlaştırmaya çalışacak. Haziran ayının başlarında tanıtılması beklenen cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisi ile satışa sunulacak.

İlginizi çekebilir: Motorola Razr, Android 10 güncellemesi aldı

Motorola One Fusion Plus ile ilgili neler biliyoruz

Motorola One Fusion Plus modeli, 6.5 inçlik FHD+ 1080p çözünürlükte bir ekran paneline sahip olacak. Fakat bu panelin IPS LCD mi yoksa AMOLED mi olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Android 10 işletim sistemi ile sunulacak olan cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alacak. Batarya konusunda ise Motorola, bu modelde 5000 mAh kapasiteli bir bataryayı kullanıcılara sunacak. Kameraya gelir isek, One Fusion Plus, Samsung’un 64 Mp çözünürlüklü sensörünü kullanacak ve üçlü kamera modülüne sahip olacak.

Cihazın Ram ve depolama kapasitesi konusunda ise farklı opsiyonlara sahip olması bekleniyor. Beklenen opsiyonlar ise 4 gb ve 6 gb Ram; 64 gb ve 128 gb olmak üzere dahili depolama şeklinde olacak. Cihaz, Avrupa, Asya ve Amerika pazarında satışa sunulacak.

One Fusion Plus modelinin standart versiyonunda beklenen özellikler ise; 6.52 inç HD+ ekran paneli. Qualcomm’un Snapdragon 710 işlemcisi ve Samsung’un 48 megapiksellik ISOCELL Bright GM1 sensörü. Bu cihazlar ile ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik kısıtlı olsa da; lansman tarihi yaklaştıkça Motorola tarafından daha çok bilginin bizlere sunulacağını tahmin ediyoruz. Siz Motorola One Fusion modelleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!