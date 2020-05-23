Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion Plus, Haziran ayında tanıtılacak
Geçtiğimiz aylarda Edge+ modeli ile amiral gemisi segmentinde ben de buradayım mesajı veren Motorola, One Fusion Plus modeli ile; orta segmentte de varlığını sağlamlaştırmaya çalışacak. Haziran ayının başlarında tanıtılması beklenen cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisi ile satışa sunulacak.
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Motorola One Fusion Plus ile ilgili neler biliyoruz
Motorola One Fusion Plus modeli, 6.5 inçlik FHD+ 1080p çözünürlükte bir ekran paneline sahip olacak. Fakat bu panelin IPS LCD mi yoksa AMOLED mi olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Android 10 işletim sistemi ile sunulacak olan cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alacak. Batarya konusunda ise Motorola, bu modelde 5000 mAh kapasiteli bir bataryayı kullanıcılara sunacak. Kameraya gelir isek, One Fusion Plus, Samsung’un 64 Mp çözünürlüklü sensörünü kullanacak ve üçlü kamera modülüne sahip olacak.
Cihazın Ram ve depolama kapasitesi konusunda ise farklı opsiyonlara sahip olması bekleniyor. Beklenen opsiyonlar ise 4 gb ve 6 gb Ram; 64 gb ve 128 gb olmak üzere dahili depolama şeklinde olacak. Cihaz, Avrupa, Asya ve Amerika pazarında satışa sunulacak.
One Fusion Plus modelinin standart versiyonunda beklenen özellikler ise; 6.52 inç HD+ ekran paneli. Qualcomm’un Snapdragon 710 işlemcisi ve Samsung’un 48 megapiksellik ISOCELL Bright GM1 sensörü. Bu cihazlar ile ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik kısıtlı olsa da; lansman tarihi yaklaştıkça Motorola tarafından daha çok bilginin bizlere sunulacağını tahmin ediyoruz. Siz Motorola One Fusion modelleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X3 SuperZoom, fotoğraf örnekleri paylaşıldı!
25 Mayıs itibarıyla tanıtılması beklenen Realme X3 SuperZoom modeli ile çekilmiş fotoğraf örnekleri firmanın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımlar modelin yakınlaştırma yeteneklerini gözler önüne seriyor. Adından da anlaşılacağı gibi kamerasında bulunan yakınlaştırma yetenekleri ile öne çıkacak. Cihazda bulunacak olan 60x yakınlaştırma yeteneğine sahip olan 13 MP periskop lensin yetenekleri paylaşılan 3 adet fotoğrafta gösterildi. Haberimizin devamında ulaşabileceğiniz fotoğraflar, aynı karenin sırasıyla 1x, 5x ve 60x yakınlaştırma ile çekilmiş hallerinden oluşuyor.
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Gün ışığı koşullarında çekilen fotoğraflarda Realme X3 SuperZoom modelinin optik olmayan 60x yakınlaştırmada dahi oldukça fazla detay yakalayabildiği görünüyor. Elbette söz konusu fotoğraf dijital olarak yakınlaştırıldığı için oldukça gürültü de barındırıyor. Yinede gayet okunabilir bir halde. Cihazın optik olarak yaptığı 5x yakınlaştırma ile çekilen fotoğrafta ise ayrıntı ve renkler oldukça söz alıcı görünüyor. Tabii ki cihazın tüm koşullardaki kamera performansını, elimize geçtiğinde yapacağımız kamera test ve karşılaştırmaları ile sizlerle paylaşıyor olacağız.
Geçtiğimiz yılın X2 Pro’nun devamı olacak olan Realme X3 SuperZoom modelinin Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setinden güç alması bekleniyor. 12 GB RAM’e sahip olacak model, ana kamerada 64 MP çözünürlüklü bir lens kullanacak. X3 SuperZoom modelinin 4.200 mAh kapasiteli bataryası 30W gücünde hızlı şarj desteği sunacak.
Haberimize konu olan cihaz özelliklerinin sızıntılara dayandığını ve tanıtım sonrasında kesinlik kazanacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Honor, MediaTek işlemcilere geçiş yapıyor.
Huawei‘nin alt firması olarak bildiğimiz Honor, MediaTek işlemcileri kullanmaya başlayacak. Gelen son bilgilere göre firmanın, ABD ile yaşanan gerginlikten zarar almamak açısından böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
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MediaTek işlemcili Honor cihazları görmemiz yakın!
Huawei‘nin ABD ile yaşadığı gerginlik nedeni ile işlemci tedariki sıkıntıya girdi. Bu durumdan etkilenen Honor firması da, yeni yollar deneme kararı aldı. ABD merkezli işlemci üreticileri ile ticaret yapması yasaklanan firma çözümü Tayvan merkezli MediaTek firması ile anlaşarak buldu. Üretim kısmında işlerinin aksamasını istemeyen Honor, gelecekte çıkarması muhtemel cihazlarında Dimensity işlemcilere yer verme kararı aldı. Ayrıca yeni nesil Dimensity işlemcilerin maliyet açısından çok daha uygun olduğunu belirten firma, daha uygun fiyatlı son model çıkarabilme ihtimaline de sahip olmayı planlıyor. 5G gibi son dönemlerde çok kullanılan özelliklerin maliyetlerinin daha düşük olduğu Dimensity işlemcilerinde, performans olarak da son dönemler de ciddi bir gelişim söz konusu.
Yapılan basın basın toplantısı ile bu değişikliği kesin olarak duyuran firma, seçenekleri arasında yapılan en iyi tercihin MediaTek olduğunu belirtmekten çekinmedi. Huawei firmasının bu tarz bir yol izleyip izlemeyeceği henüz bilinmezken, firmanın bu ay sonu çıkaracağı Enjoy Z 5G modeli, MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile bizleri karşılayacak. Sıkıntılı süreci minimum hasarla atlatmak isteyen Honor, bakalım istediğine ulaşacak mı. Firma 26 Mayıs tarihinde yeni cihazı X10 5G ile piyasalara girmeyi planlıyor. Cihaz orta seviye de 5G deneyimi sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın farklı ve yeni sensörleri bulunacak. Mi Band 5, SpO2 ölçümü (kan-oksijen doygunluğu) ile kalp atış hızı izleyen sensörleri bulunduracak. Bunların yanında ek sağlık özellikleri ile birlikte adet döngüsünü takip eden bir özellik de bu cihazda bulunacak.
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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili hangi söylentiler ortaya çıktı?
Xiaomi Mi Band 5, Çin’e özel NFC özelliği ile gelebilir. Uluslararası versiyonunda da bu özellik Çin’de geçerli olabilir. Bu konuda bazı yeni bilgiler NFC desteğinin bu cihaz için değil Mi Smart Band 5 için geçerli olacağı yönünde. Yine de her iki cihazda da bulunabileceği ihtimali göz önüne alınmalı. Bunun haricinde Mi Band 5, Amazon’un Alexa’sı başta olmak üzere AI desteğine sahip olacak. Önceki nesillerde dijital asistan için mikrofon bulunsa da bu sadece Xiao AI ile çalışabiliyordu. Ayrıca Çin‘de NFC desteği de bulunuyordu.
Mi Band 5, Alexa ile uyumlu gelir ise Alexa’nın 8 dili anlaması sayesinde küresel sürüm için oldukça önemli bir adım atmış olacak. Cihazın büyük ihtimalle ekranı büyüyecek ve çerçeveleri de küçülecek. Mi Band 4, 0.95 inçlik bir ekrana sahipti. Mi Band 5‘in ise 1.2 inç boyutunda olması bekleniyor. Cihaz büyük ihtimalle Haziran ayında Çin’de, bir süre sonra ise küresel çapta piyasaya çıkacaktır.