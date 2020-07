Motorola Moto G 5G Plus batarya kapasitesi belli oldu!

Motorola firmasının yeni orta seviye cihazı Moto G 5G serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Plus modelin batarya kapasitesi de belli oldu.

Moto G 5G Plus, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!

Motorola, yeni akıllı telefon serisi Moto G 5G için çalışmaları sürdürüyor. Firma iki farklı model ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanırken, seri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Orta seviye olarak bizleri karşılayan serinin Plus versiyonunun batarya kapasitesi belli oldu. TUV Rheinland tarafından verilen sertifika ile ortaya çıkan bilgilere göre cihaz 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın 20W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da öğrenildi.

Amerika Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verildiği öğrenilen diğer sertifikaya göre cihazın NFC, Wi-Fİ ve 5G desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan cihaz Galileo, GLONASS ve GPS konum servislerini de desteklemekte. Henüz detaylı teknik özellikleri belli olmayan Moto G 5G Plus modelinin, baz modele göre daha üstün özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak ortaya atılan yorumlara göre Plus modelin de orta seviye olarak belirlendiği konuşuluyor. Moto G 5G‘nin Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisi ile geleceği kesin olarak bilinir iken Plus model bizlere ne sunacak merakla bekliyor olacağız. Cihazların tanıtımı 7 Temmuz tarihinde Türkiye saati ile 16.00’da gerçekleşecek.