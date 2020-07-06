Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G 5G Plus batarya kapasitesi belli oldu!
Motorola firmasının yeni orta seviye cihazı Moto G 5G serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Plus modelin batarya kapasitesi de belli oldu.
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Moto G 5G Plus, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Motorola, yeni akıllı telefon serisi Moto G 5G için çalışmaları sürdürüyor. Firma iki farklı model ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanırken, seri hakkında da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Orta seviye olarak bizleri karşılayan serinin Plus versiyonunun batarya kapasitesi belli oldu. TUV Rheinland tarafından verilen sertifika ile ortaya çıkan bilgilere göre cihaz 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca cihazın 20W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da öğrenildi.
Amerika Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından verildiği öğrenilen diğer sertifikaya göre cihazın NFC, Wi-Fİ ve 5G desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan cihaz Galileo, GLONASS ve GPS konum servislerini de desteklemekte. Henüz detaylı teknik özellikleri belli olmayan Moto G 5G Plus modelinin, baz modele göre daha üstün özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak ortaya atılan yorumlara göre Plus modelin de orta seviye olarak belirlendiği konuşuluyor. Moto G 5G‘nin Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisi ile geleceği kesin olarak bilinir iken Plus model bizlere ne sunacak merakla bekliyor olacağız. Cihazların tanıtımı 7 Temmuz tarihinde Türkiye saati ile 16.00’da gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold 2, şarj özellikleriyle görüntülendi!
Samsung, önümüzdeki ay 5 Ağustos’ta gerçekleşecek lansman için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ise Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihaz, 3C sertifikasını aldı ve şarj özellikleri bu raporda görüntülendi.
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Galaxy Fold 2 kaç W değerinde şarj desteğine sahip olacak?
Ağustos ayında çıkacak olan Fold 2, SM-F9160 model numarasıyla 3C listesinde yer aldı. Listeye göre cihaz, EP-TA800 şarj cihazı ile birlikte gelecek. Telefonun şarj cihazı 9v/2.27A veya 11V/2.25A güç çıkışına sahip olacak. Bu güç çıkışları bize 25W değerinde hızlı şarj özelliği sunacak. Bu, hızlı şarj değerinin Galaxy S20, Galaxy Note 10 serisi ve Galaxy A71 gibi cihazlarla aynı olacağı anlamına geliyor. Galaxy Fold 2’nin selefi olan Galaxy Fold, 15W değerinde hızlı şarja sahipti. Bu nedenle şarj tarafında önemli bir geliştirmeye gidildiğini söyleyebiliriz.
Fold 2 hakkında şarj özelliklerinin haricinde batarya ile ilgili sızıntılar da mevcuttu. Bu sızıntılara göre Fold 2, iki farklı bataryaya sahip olacak. Bu bataryalar 2.275 mAh ve 2.090 mAh olarak sıralanıyor. İki pil değerini topladığımızda ise 4.365 mAh pil kapasitesinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
5 Ağustos’ta yapılacak olan etkinlikte Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Z Flip 5G tanıtılacak. Bunların yanında yeni nesil Galaxy Buds kulaklıkları ve Galaxy Watch 3’ün tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO’dan Reno2 Z satın alan müşterilerine Ekran Koruma Garantisi!
OPPO, Reno2 Z satın alan müşterilerine, cep telefonuna ek olarak “Ekran Koruma Garantisi” vereceğini açıkladı.
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Kampanya 4 Temmuz’dan başlayarak 4 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Reno2 Z model cep telefonu satın alanlara, ekran kırılmalarına karşı 6 ay boyunca yalnızca 1 defaya mahsus olarak kullanabilecekleri ücretsiz Ekran Koruma Garantisi, kampanyası sunulacak. Kampanya kapsamında Reno2 Z cep telefonlarının yanında ücretsiz olarak verilen Ekran Koruma Garantisi, 6 ay boyunca geçerli olacak.
OPPO yetkili servisleri, kampanya kapsamında satın alınan telefonun ekranının 6 ay içinde kırılması durumunda. Ürünün faturasının ibraz edilmesiyle birlikte fatura tarihi de baz alınarak, kırılan ekran yetkili servis tarafından yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecek.
Satın alınan ürünün Ekran Koruma Garantisi kapsamında olup olmadığı “0850 433 67 76″ numaralı çağrı merkezinden ya da support.tr@oppo.com adresine e-posta gönderilerek sorgulanabilecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung, 5 Ağustos‘ta Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold 2 ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı bir etkinliğe hazırlanıyor. Geçmişte yapılan tahminler, yeni Note serisinin oldukça pahalı olacağı yönündeydi. Bazı tahminler cihazların 1249$ ila 1499$ arasında değişeceğini gösteriyordu. Şimdi ise tanınmış sızıntıcılardan Ice Universe, Galaxy Note 20 serisi için fiyat tahminlerinde bulundu.
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Samsung Galaxy Note 20 serisinin fiyatları hakkındaki sızıntılar neler?
Ice Universe yaptığı paylaşımda taban model Galaxy Note 20 için 999$ fiyat etiketinin bulunacağını belirtti. Galaxy Note 20 Ultra ise 1299$ taban fiyata sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Note 10, 949$ ile Note 10+ ise 1099$ fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Her iki modelinde 256 GB depolama alanı bulunuyordu. Bu karşılaştırmalara göre Samsung, Note serisine oldukça yüksek miktarda zam yapmış gibi gözüküyor.
Galaxy Note 20 serisi hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en çok ilgi çekeni taban modelin 60 Hz, ultra modelin ise 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olması. Bunun haricinde cihaz, Snapdragon 865+ veya Exynos 992 yonga setini kullanacak. Telefon 16 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama alanı sunacak. Ayrıca kalem tarafında da önemli geliştirmeler bekleniyor. Kalemin hızlı şarj gücünün 45W’a çıkacağı tahmin ediliyor.
5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek lansman öncesi Note 20 serisi hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.