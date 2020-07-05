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İngiltere, Huawei’nin 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor.
İngiltere, Huawei ile olan 5G anlaşmasında geri adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Çinli firma tarafından üretilen ekipmanlar kaldırılıyor.
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Bu ay içerisinde Huawei 5G ekipmanları kaldırılabilir!
ABD ile Huawei arasındaki gerginlik diğer ülkelere de sıçramaya başladı. İngiltere hükumetinin 5G altyapısı için anlaştığı firma müşterisinden olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddialar görünüşe göre doğru. İngiltere hükumetinin Huawei firmasının ülke genelinde 5G sorumluluğunu azaltma iddialarının ardından ortaya çıkan yeni gelişmelere göre yine İngiltere hükumeti bu ay içerisinde Huawei tarafından üretilen 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor. TheTelegraph’ın internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre hükumet, ABD‘nin yaptırımlarına benzer bir karar almayı planlıyor.
Hali hazırda anlaşma gereği üretimini sürdüren Huawei firması bu durum karşısında ne yapacak merak konusu. Özellikle Avrupa Birliği‘nden çıkış sürecinde zorluk yaşayan Boris Johnson hükumetinin, ABD ile yakınlaşmak için böyle bir karar verdiği konuşuluyor. Huawei cephesi ise İngiltere’nin kendilerine neden güvenmediğini tam olarak anlamadıklarını belirtti. Gerilen bu siyasi ortamda tarafların ne yapacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi gözüküyor. Öte yandan 2023 yılına kadar Huawei etkisini sıfıra indirmek isteyen İngiltere’nin bu eylemi 2020 yılı sonuna çektiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. 2019 yılı içerisinde ABD tarafından yapılan uyarıyı Japonya ve Avustralya dinlerken, Almanya ve İngiltere dinlememişti. Ancak görünen o ki İngiltere de ABD’nin sözünü dinleyerek önlemini alacağa benziyor.
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MediaMarkt’tan ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyası
Bugün itibarıyla fiziksel mağazalarını tekrar bir dizi önlemle açan MediaMarkt, ‘Teknolojiyle Yenilen’ kampanyasını başlattı. 1 – 8 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, beyaz eşyadan akıllı telefona, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünleri ve süpürgelere tüm kategorilerde indirimler var. İndirimler hem mağazalarda hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Kampanyada öne çıkan ürünler hangileri?
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 7 – 32GB
Apple’ın 32 GB depolama alanı sunan iPhone 7 akıllı telefonu, kampanya kapsamında 3499 TL yerine 3349 TL‘lik satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS BRE245/05
Philips’in kompakt epilasyon cihazı, MediaMarkt Teknolojiyle Yenilen kampanyasıyla 259 TL yerine 179 TL‘ye satılacak.
Oppo A5 2020
Oppo’nun uygun fiyatıyla en çok tercih edilen akıllı telefonlarından A5 2020 modeli, kampanya kapsamında 1949 TL‘ye satılıyor.
MediaMarkt mağazaları hangi saatler arasında çalışıyor?
Mağaza çalışma saatleri 12.00-20.00’dır. Sadece Ankara Kızılay mağazası 11.00-19.00 arası hizmet vermektedir. Kargo beklemek istemeyen müşteriler, internetten sipariş verip mağazadan teslimat seçeneğiyle sıra beklemeden ürünü mağazadan alıp aynı gün kullanmaya başlayabilirler.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!
Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.
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Google ırkçılığa karşı net tavır sergileme kararı aldı!
ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.
We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.
— YouTube (@YouTube) May 30, 2020
Tüm bu olanların yanı sıra, YouTube da ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleye destek verme kararı aldı. Google‘ın alt firmalarından olduğu için bu tarz bir hamlenin şaşırtıcı olmadığı görülmekte. Ayrıca firma ırkçılığa, şiddete ve sosyal adaletsizliğe karşı tam 1 milyon dolar bağışta bulunacaklarını belirtti ve Twitter profil resimlerini kararttı. Olayları yakından takip edip ciddi aksiyonlar alan Google, Android 11 için düzenlenecek etkinliğinin de ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için uygun zaman olmadığını belirten firma, etkinlik için yeni bir gün vermedi. Bakalım Google gibi başka firmalardan da destek gelecek mi bekleyip göreceğiz.
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Samsung Money kart duyuruldu!
Samsung, Apple ve Huawei şirketlerine rakip olacak “Samsung Money” olarak adlandırdığı kendi kartını duyurdu. Samsung Pay uygulaması ile çalışacak bir banka kartı duyuran şirket, rakipleri karşısında lider olmayı hedefliyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Samsung da kendi kartını duyurdu. Rakibi Apple Card gibi titanyum bir malzemeden yapılmış ve üzerinde kart sahibinin adı dışında herhangi bir kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV kodu bulunmuyor.
Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada Samsung Money sahiplerinden herhangi bir hesap/kart kullanım ücretinin alınmayacağına da özellikle dikkat çekiliyor. Bununla birlikte kartın faiz oranının oldukça düşük olacağı da yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca banka kartı Samsung Pay mobil ödeme platformları ile bağlantılı olarak çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kartlarını kaybetse dahi, Samsung Pay üzerinden kapatabiliyor.
Şirketin yeni banka kartı, yapacağınız alışverişler ile birlikte ek puanlar kazanmanızı sağlayacak. Böylece bu puanları paraya veya diğer hizmetlere çevrilebilecek. Ayrıca kullanıcılar kartın gelmesine gerek kalmadan, Samsung Pay üzerinden kolaylıkla ödemelerini yapabilecekler.
Samsung’un yeni kartının ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Söz konusu banka kartı ilk olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak. Samsung Money kartının diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı da şimdilik bilinmiyor.