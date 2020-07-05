İngiltere, Huawei’nin 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor.

İngiltere, Huawei ile olan 5G anlaşmasında geri adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Çinli firma tarafından üretilen ekipmanlar kaldırılıyor.

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Bu ay içerisinde Huawei 5G ekipmanları kaldırılabilir!

ABD ile Huawei arasındaki gerginlik diğer ülkelere de sıçramaya başladı. İngiltere hükumetinin 5G altyapısı için anlaştığı firma müşterisinden olacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay ortaya atılan iddialar görünüşe göre doğru. İngiltere hükumetinin Huawei firmasının ülke genelinde 5G sorumluluğunu azaltma iddialarının ardından ortaya çıkan yeni gelişmelere göre yine İngiltere hükumeti bu ay içerisinde Huawei tarafından üretilen 5G ekipmanlarını kaldırmaya hazırlanıyor. TheTelegraph’ın internet sitesinde ortaya atılan iddiaya göre hükumet, ABD‘nin yaptırımlarına benzer bir karar almayı planlıyor.

Hali hazırda anlaşma gereği üretimini sürdüren Huawei firması bu durum karşısında ne yapacak merak konusu. Özellikle Avrupa Birliği‘nden çıkış sürecinde zorluk yaşayan Boris Johnson hükumetinin, ABD ile yakınlaşmak için böyle bir karar verdiği konuşuluyor. Huawei cephesi ise İngiltere’nin kendilerine neden güvenmediğini tam olarak anlamadıklarını belirtti. Gerilen bu siyasi ortamda tarafların ne yapacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi gözüküyor. Öte yandan 2023 yılına kadar Huawei etkisini sıfıra indirmek isteyen İngiltere’nin bu eylemi 2020 yılı sonuna çektiği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. 2019 yılı içerisinde ABD tarafından yapılan uyarıyı Japonya ve Avustralya dinlerken, Almanya ve İngiltere dinlememişti. Ancak görünen o ki İngiltere de ABD’nin sözünü dinleyerek önlemini alacağa benziyor.