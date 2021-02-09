Motorola Moto E7 Power ve Moto G40 akıllı telefonlarının özellikleri sızdı

Motorola’nın Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power ve Moto G40’ı piyasaya süreceği bilgisi ortaya çıkmıştı. Son olarak XDA ve TechnikNews, bu akıllı telefonların görsellerini ve teknik özelliklerini yayınladı.

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Cihazların özelliklerine bakalım

Motorola Moto G10 (Capri)

Moto G10; 6,5 inç boyutunda, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihaz Snapdragon 460 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. Telefonda 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi olacak. Ek olarak Moto G10, microSD kart yuvası da sunacak. Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı ve 2MP makro kameralar olacak. Bunun yanında cihazın 8MP bir selfie kamerası da olacak.

Moto G10’un bağlantı noktasındaki özellikleri Dual 4G VoLTE, 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC. Diğer özellikleri ise 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu, 5.000 mAh pil.

Motorola Moto G30 (Capri Plus)

Moto G30 da 6,5 inç, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak G10’dan farklı olarak G30’ekranı 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefon Snapdragon 662 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. 4GB RAM- 64GB / 128GB depolama ve 6GB RAM-128GB depolama seçenekleri olacak. Cihazın depolama kapasitesi microSD kart aracılığıyla arttırılabilecek. Telefon 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro kameralara sahip olacak. Ek olarak cihazda 8 MP çözünürlükte bir de selfie kamerası olacak.

Moto G30, bağlantı noktasında kullanıcılara Dual 4G VoLTE, 802.11 ac (2.4GHz|5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C desteği verecek. Ayrıca cihazda 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu ve arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu da mevcut. Moto G30, enerjisini 20W sarj destekleyen 5.000 mAh pilinden alacak.

Son olarak, cihaz Phantom Black ve Pastel Sky renk seçenekleri sunacak. Ayrıca Moto G30‘un 179 Euro‘luk fiyattan satışa çıkarılacağı beklentisi mevcut.

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