NVIDIA Yapay Zeka Altyapısıyla, Üretken Yapay Zeka uygulamaları için güçlü ve ölçeklenebilir tehdit önleme sunuyor

Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, otonom siber güvenlik ajanlarının geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla tasarlanan yapay zeka modeli ve ajan çerçevesi Trend Cybertron’u açık kaynak olarak yayınladığını duyurdu. Siber güvenliğe özel geliştirilen ilk büyük dil modellerinden (LLM) biri olan Trend Cybertron, dünya genelindeki kurumlara ve araştırmacılara gelişmiş siber güvenlik yetkinliklerine ücretsiz erişim sunuyor. Llama 3.1 ile geliştirilen özelleştirilmiş Trend Cybertron modeli, NVIDIA NIM çıkarım mikro hizmetlerini içeren NVIDIA’nın hızlandırılmış altyapısı üzerinde hızlı ve güvenilir dağıtımı destekliyor.

Trend Micro COO’su Kevin Simzer, “Trend Cybertron’un ayırt edici gücü sürekli olarak öğrenmeye devam ettiği ve tehdit tespiti ile önleme süreçleri için optimize edilmiş yüksek kaliteli verileridir. En üst düzeyde tehdit verilerini, NVIDIA’nın sektör lideri yapay zekâ uzmanlığıyla bir araya getirerek, proaktif güvenliği gerçeğe dönüştürüyoruz. Artık tehditleri her zamankinden daha iyi öngörebiliyor ve engelleyebiliyoruz. Bu yenilik yalnızca müşterilerimiz için bir kazanım değil; aynı zamanda dijital ve bağlantılı dünyanın tamamını daha güvenli hâle getirmeye yönelik önemli bir adım olarak büyük önem taşıyor” dedi.

Küresel organizasyonlar, güvenlik zorlukları, parçalı çözümler ve tehdit uyarılarının yarattığı bilgi bombardımanı altında yenilik yapma ve büyüme mücadelesi veriyor. Bu karmaşıklık, artık proaktif bir yaklaşıma geçilmesini zorunlu kılıyor. Trend Cybertron, merkezinde NVIDIA yapay zekâsıyla yalnızca tehditlerin peşinden koşmakla yetinmiyor; bunun ötesine geçerek, öngörü ve tepki yeteneğine sahip zeki karar alma ajanlarıyla güvenliğe yeni bir boyut kazandırıyor.

NVIDIA Stratejik Kurumsal Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Pat Lee, “Anlama, akıl yürütme ve harekete geçme yeteneğine sahip yapay zekâ ajanları, kurumlara siber güvenlik alanında güçlü ve yeni bir araç sunuyor. NVIDIA yapay zekâsı ile geliştirilen Trend Cybertron model ve çerçevesi üzerine inşa edilen otonom güvenlik ajanları, devasa veri hacimlerini gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor, potansiyel tehditleri tespit edebiliyor, dinamik şekilde uyum sağlayabiliyor ve tamamen bağımsız olarak harekete geçebiliyor” dedi.

Trend Micro Avrasya Bölgesi Teknik Lideri Burçin Olgaç, “Üretken yapay zekâ ve otonom siber güvenlik ajanlarının birleşimi, kurumların siber tehditlere karşı aldığı pasif önlemleri geride bırakarak öngörü, engelleme ve hızlı adaptasyon yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu sayede çok daha kapsamlı bir koruma sağlanırken, güvenlik ekiplerinin yükü hafifliyor ve operasyonel verimlilik önemli ölçüde artıyor.” dedi.

Bu vizyonu hayata geçirmek amacıyla Trend Micro, siber güvenlik otomasyonunu hızlandırmak için NVIDIA yapay zekâ yazılımlarıyla desteklenen bir “ajan tabanlı yapay zekâ” stratejisi geliştirdi. Bu strateji sayesinde işletmeler; kaynak tarama, risk değerlendirmesi, önceliklendirilmiş analiz ve eyleme geçirilebilir iyileştirme önerileriyle riskleri proaktif bir şekilde yönetebiliyor.

İşletmeler, birden fazla hazır şablonu uygulayarak ve yapay zekâ ajanlarını sorunsuz şekilde entegre ederek güvenlik görevlerini otomatikleştirebiliyor, kaynak tarama yoluyla tehditleri proaktif olarak hafifletebiliyor ve savunma kapasitesini ölçekleyerek tehditlerle daha etkili başa çıkabiliyor. Tüm bunlar NVIDIA ekosistemi içerisinde entegre şekilde çalışıyor. Avantajları arasında şunlar yer alıyor:

Güvenlik olgunluğunu güçlendirme: Tüm saldırı yüzeyinde riskleri önceden ve hassas biçimde öngörme yeteneği kazandırır.

Tüm saldırı yüzeyinde riskleri önceden ve hassas biçimde öngörme yeteneği kazandırır. Uyarı yükünü azaltma: SecOps ekiplerinin yükünü azaltarak daha doğru önceliklendirme sağlar.

SecOps ekiplerinin yükünü azaltarak daha doğru önceliklendirme sağlar. Geliştiricilerin zamandan tasarruf etmelerini sağlama: Güvenlik uzmanı eksikliğini, geliştiricilere yönelik eyleme dönük içgörülerle telafi eder.

Güvenlik uzmanı eksikliğini, geliştiricilere yönelik eyleme dönük içgörülerle telafi eder. Daha fazla değer ortaya çıkarma: Mevcut risk algılama sistemlerinden daha güçlü içgörüler üretir.

Trend Cybertron, dünya genelinde 250 milyondan fazla sensörden elde edilen tehdit istihbaratını kullanarak riski proaktif şekilde yönetebiliyor. Bu, sektördeki en geniş kapsamlı tehdit algılama ağı olma özelliğini taşıyor. Kullanıcı sorgularını anlayan, eyleme geçirilebilir planlar üreten ve Trend Micro’nun bulut altyapısından gerçek zamanlı siber güvenlik verilerini çekerek bütüncül bir risk değerlendirmesi gerçekleştiren sistem, kurumların yapay zekâ sistemlerini güvence altına almak için özel öneriler ve en iyi uygulamaları sunuyor.

Modelin geliştirilmesi ve dağıtımı sürecinde NVIDIA, yapay zekâ mikro hizmetleri ve teknik destek sağladı. Trend Micro, Trend Cybertron modelini NVIDIA DGX süper bilgisayar altyapısı üzerinde eğitti ve çıkarım için optimize etti; bu sayede modelin ince ayar süresi önemli ölçüde azaltıldı.

Trend Cybertron, şu anda 8 milyar parametreye sahip bir yapay zekâ modeli ve ilk özel ajanıyla birlikte çalışıyor. Siber güvenlik yeteneklerini daha da genişletmek amaçlayan ek modeller ve ajanlar şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Yakın gelecekte, 70 milyar parametreli daha büyük ve gelişmiş bir sürümün piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu model, geleceğin siber güvenlik tehditleriyle başa çıkmak üzere tasarlanacak.

1: Trend Cybertron, herhangi bir rakip ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanımını kısıtlayan Trend Micro Topluluk Lisansı altında lisanslanmıştır. Tüm lisans ayrıntıları için Trend Micro Topluluk Lisansı sayfasını ziyaret edin.

2: Trend Cybertron’a erişim açık kaynaklıdır, ancak GPU’lar gibi NVIDIA altyapısının kullanımı ilişkili maliyetler içerebilir.